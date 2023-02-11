‫تطرح شركة MGI جهاز التسلسل عالي الإنتاجية DNBSEQ-T20×2* في معرض ميدلاب الشرق الأوسط

دبي ، دولة الإمارات العربية المتحدة, 11 فبراير / شباط 2023/PRNewswire/ — قدمت شركة MGI Tech Co., Ltd وهي الشركة العالمية الرائدة في مجال أدوات علوم الحياة، منتجها الثوري الجديد DNBSEQ-T20×2* لمنطقة الشرق الأوسط في معرض ميدلاب الشرق الأوسط 2023، الذي عقد في الفترة من 6 إلى 9 فبراير في دبي، والذي تم إطلاقه رسميًا في معرض AGBT 2023 في الفترة من 6 إلى 9 فبراير بالولايات المتحدة في نفس الوقت.

منذ تأسيس مكتبها في دبي في عام 2019، التزمت شركة MGI بجلب تقنيات الجينوم المبتكرة والمتطورة لدعم العملاء المحليين والشركاء بشكل أفضل في منطقة الشرق الأوسط. تقدم شركة MGI أجهزة التسلسل الجيني T Series و G Series و E Series التي تغطي نطاقًا واسعًا من الاستخدامات التسلسلية ذات الإنتاجية المنخفضة والمتوسطة والعالية للغاية. يمثل DNBSEQ-T20×2 * تطورًا في منتجات سلسلة T المصممة لمشاريع الجينوم السكانية الكبيرة. باستخدام شريحة تسلسل كبيرة من النوع المفتوح مقطوعة من رقاقة سيليكون كاملة، يستطيع جهاز DNBSEQ-T20×2 * تشغيل 6 شرائح في وقت واحد، مما ينتج ما يصل إلى 42 تيرابايت لكل تشغيل باستخدام PE100 أو حتى 72 تيرابايت لكل تشغيل باستخدام PE150 في مساحة أصغر من DNBSEQ-T10×4 *.

تم تمكين DNBSEQ-T20×2 * من خلال الكيمياء الحيوية المبتكرة للغطس، مما يجعل العملية التي لا يمكن تصورها للغطس الآلي المتتالي لشرائح متعددة في نفس الكاشف. يتيح غمر السوائل لشرائح السيليكون بدون غطاء تفاعلًا موحدًا للغاية على كامل سطح هذه الشرائح الكبيرة مما يضمن جودة تسلسل عالية وإنتاجية أكبر وأقل تكلفة. يمكن لمجموعة واحدة من DNBSEQ-T20×2RS * إنتاج ما يصل إلى 50000 WGS سنويًا مقابل أقل من 100 دولار لكل 30 مرة من الجينوم البشري بما في ذلك استهلاك الأداة.

يصادف هذا العام الذكرى الثلاثين لاستكمال مسودة العمل لتسلسل الجينوم البشري التي بدأت في أبريل 2003. قضى علماء من ست دول 13 عامًا في رسم خرائط الجينوم البشري الأول بتكلفة تقارب 3 مليارات دولار. انخفضت تكلفة تسلسل الجينوم الكامل إلى أقل من 1000 دولار اليوم. قال الدكتور روي تان، المدير العام لفرع MGI في آسيا والمحيط الهادئ: “إن تسويق DNBSEQ-T20×2 * سوف يكسر الحدود لزيادة تمكين عصر الجينوم البشري بقيمة 100 دولار، وهذا الإنجاز التاريخي هو قوة مهمة تدفع تطوير وتوسيع الصناعة الوراثية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وخارجها، وتسريع تقدم فهم الجينوم البشري والاستخدامات الطبية، وإعادة تشكيل بيئة الصناعة بشكل أساسي.”

على وجه الخصوص، تم تجهيز DNBSEQ-T20×2 * بجهازي تصوير وذراع آلي دوار يتعامل مع 6 شرائح توفر 72 تيرابايت / تشغيل إلى WGS و WGBS و WES و RNA-seq وخلية واحدة و Stereo-Seq واستخدامات التسلسل الأخرى، بما في ذلك تجميع وتسلسل المكتبات المختلفة في وقت واحد. نظرًا لأنه يتم تحقيق التكلفة الاستهلاكية المنخفضة من خلال تشغيل 6 شرائح في وقت واحد عند أو بالقرب من سعتها التشغيلية، يجب طلب DNBSEQ-T20×2 بحد أدنى سنوي معين من المواد الاستهلاكية.

وتابع الدكتور روي تان قائلًا: “بوجودنا المحلي وفريق إقليمي متنامٍ، جعلنا مهمتنا هي خدمة العملاء المحليين في الوصول إلى التقنيات المتطورة والمنتجات الجديدة المبتكرة”. “من خلال فهم أفضل للاحتياجات الجينية الأخيرة لمنطقة الشرق الأوسط، وتوفير الوصول المبكر للمنتجات، وتسهيل الأنشطة التعاونية لرد الجميل للمجتمعات المحلية، نعتقد أنه يمكننا حقًا النهوض بالعلوم وتحقيق رؤيتنا المتمثلة في قيادة الابتكار في علوم الحياة”. وبهذا، يسعدني جدًا إطلاق جهاز التسلسل DNBSEQ-T20×2 * الجديد في دبي ومنح هذا السوق ذي الأولوية القصوى الوصول المبكر للجهاز”.

منذ إطلاق نموذج المنتج الأول BGISEQ-500 في عام 2015، قدمت شركة MGI سلسلة كاملة من أجهزة التسلسل مع قدرة إنتاجية للبيانات تمتد من KB إلى PB . إن امتلاك القدرة على توفير أجهزة تسلسل جينية متنوعة تغطي نطاقًا واسعًا من استخدامات التسلسل الإنتاجية المنخفضة والمتوسطة والعالية الفائقة، يسمح لشركة MGI بخدمة احتياجات العملاء المختلفة بشكل أفضل، بحيث يمكن للعملاء اختيار كل ما يحتاجون إليه من MGI في متجر واحد.

نبذة عن شركة MGI

تُعد شركة MGI Tech Co. Ltd. (MGI) ، ومقرها في شينزين، ملتزمة ببناء الأدوات الأساسية والتكنولوجيا لقيادة علوم الحياة من خلال الابتكار الذكي. استنادًا إلى التكنولوجيا الخاصة بها، تركز شركة MGI على البحث والتطوير وإنتاج وبيع أدوات التسلسل والكواشف والمنتجات ذات الصلة لدعم أبحاث علوم الحياة والزراعة والطب الدقيق والرعاية الصحية. و MGI هي شركة منتجة رائدة لمسلسلات الجينات السريرية عالية الإنتاجية*، وتشمل منصات التعددية المتجانسة التسلسل الجيني*، والتصوير الطبي، وأتمتة المختبرات. كما تتمثل مهمة MGI في تطوير وتعزيز أدوات علوم الحياة المتقدمة للرعاية الصحية في المستقبل. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشركة MGI أو التواصل معنا عبر Twitter أو LinkedIn أو YouTube .

للتواصل الإعلامي:

سانجاميترا ميترا

مديرة حسابات قسم الرعاية الصحية

Asdaa BCW

Sanghamitra.mitra@bcw-global.com

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