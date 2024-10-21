‫تطبيق سهم يوفر الآن للمستثمرين الأفراد فرصة الاكتتاب في الطرح الأولي لشركة شلفا لإدارة المرافق

الرياض، المملكة العربية السعودية – 21 أكتوبر 2024 – Media OutReach Newswire – تعلن شركة سهم كابيتال أن المستثمرين الأفراد المؤهلين يمكنهم الآن الاشتراك في الطرح العام الأولي (IPO)عبر. ستستمر فترة الاكتتاب من

تفاصيل الطرح العام الأولي (IPO):

سعر السهم: 61 ريال سعودي

61 ريال سعودي الحد الأدنى للاكتتاب: 10 أسهم

10 أسهم الحد الأقصى للاكتتاب: 209,990 سهم

تعليمات الاكتتاب عبر تطبيق سهم:

قم بتنزيل أو تحديث تطبيق سهم إلى النسخة 1.7.1 أو أحدث عن طريق هذا الرابط: https://sahmcapital.onelink.me/Wjbt/oamyoiri انقر على “الأسواق” وانتقل إلى السوق السعودي، ثم اختر الطروحات العامة الأولية “IPOs“. اختر شركة شلفا لإدارة المرافق من القائمة، واضغط على “اكتتاب“. أدخل عدد الأسهم، ووافق على الشروط والأحكام، ثم اضغط على “تقديم“. قم بتأكيد العملية عن طريق إدخال كلمة مرور التداول الخاصة بك.

تعليمات الاكتتاب عبر تطبيق سهم

نبذة عن شركة شلفا لإدارة المرافق:

تأسست شركة شلفا لإدارة المرافق في عام 2008 ومقرها الرياض، وتقدم مجموعة من الخدمات بما في ذلك إدارة المرافق، الخدمات البيئية، إدارة المشاريع، والأنشطة المتصلة بذلك. كما تدير الشركة عمليات معالجة مياه الصرف الصحي، وجمع النفايات، وجمع المواد لإعادة التصنيع، وصيانة المرافق المختلفة.

يتيح هذا الطرح العام الأولي (IPO) للمستثمرين المؤهلين المشاركة في النمو المستمر لشركة شلفا لإدارة المرافق من خلال الوصول للاكتتاب مباشرة عبر تطبيق سهم.

إخلاء المسؤولية:

يرجى ملاحظة أن التداول في الأسواق المالية ينطوي على مخاطر عالية وقد يؤدي إلى خسائر مالية قد تتجاوز رأس المال المستثمر. المعلومات المقدمة أعلاه ليست بأي شكل من الأشكال نصيحة أو توصية لبيع أو شراء أي أدوات مالية أو سندات أو استثمارات مالية أخرى. نوصي باستشارة مستشار مالي متخصص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية وضمان أن هذه الاستثمارات مناسبة لخبرتك وظروفك المالية وأهدافك الاستثمارية.

لا تتحمل شركة سهم كابيتال أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار قد تحدث نتيجة اتخاذ قرارات استثمارية استنادًا إلى هذا العرض أو المعلومات المقدمة.

نبذة عن سهم كابيتال:

سهم كابيتال، المسجلة في الرياض، حاصلة على التراخيص التنظيمية الكاملة من هيئة السوق المالية (CMA) لتقديم خدمات التعامل، والمشورة، الحفظ، الترتيب، إدارة الاستثمارات، وتشغيل الصناديق في أعمال الأوراق المالية (ترخيص رقم 22251-25). باعتبارها أول شركة مالية مدعومة بالتكنولوجيا المالية التي حصلت على الترخيص الكامل من هيئة السوق المالية، أصبحت سهم كابيتال العضو الأسرع نموًا في السوق المالية السعودية، مستفيدة من تقنياتها الخاصة وحلولها المالية المبتكرة لتقديم خدمات مالية سلسة ومتكاملة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.sahmcapital.com.

نبذة عن تطبيق سهم:

طورت شركة سهم كابيتال تطبيق سهم، وهو عبارة عن منصة خاصة مصممة خصيصًا للمستثمرين في المملكة العربية السعودية، وهو يتيح للمستخدمين التداول بسلاسة في الأسواق المالية السعودية والأمريكية ببضع نقرات فحسب. يتميز تطبيق سهم بواجهته سهلة الاستخدام وتنوع خيارات الاستثمار فيه لذا صار سريعًا من أفضل ثلاث تطبيقات مالية مجانية في المملكة العربية السعودية.