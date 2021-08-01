تطبيقات الألعاب تُسجل مستويات أعلى في متجر التطبيقات خلال حملة مهرجان الألعاب العالمية

شنجن، الصين, 10 أغسطس 2021 /PRNewswire/ — من خلال العمل بالشراكة مع 13 من أفضل مطوري ألعاب التفكير المستقبلي في العالم، أطلقت شركة هواوي حملتها الافتتاحية مهرجان الألعاب Game Fest لإلهام مستخدمي متجر التطبيقات AppGallery لاستكشاف جيل جديد من اللعب على المنصة. استمرت الحملة لمدة ستة أسابيع في المجمل، وامتدت لتغطي 12 سوقًا على مستوى العالم.

بالإضافة إلى الوصول لما يقرب من مليار في العلاقات العامة العالمية للشركاء، أنتجت حملة Game Fest أكثر من 600 مليون ظهور رقمي للعناوين وزيادة بنسبة 90٪ في متوسط معدل التحميل اليومي. إثباتًا لقوة جمهور AppGallery واسع النطاق، أظهرت النتائج زيادة في إجمالي معدل التحميل اليومي أثناء إطلاق الحملة ولفترة 6 أسابيع بعدها مقارنة بأرقام ما قبل الحملة.

أسفلت 9 (من شركة Gameloft): في المكسيك، شهدت لعبة أسفلت 9 زيادة بنسبة 93٪ في إجمالي عدد مرات التحميل أثناء إطلاق الحملة، مع زيادة معدل التحميل اليومي بنسبة 137٪ بعد انتهاء الحملة مقارنة ببيانات ما قبل الحملة.

في المكسيك، شهدت لعبة أسفلت 9 زيادة بنسبة 93٪ في إجمالي عدد مرات التحميل أثناء إطلاق الحملة، مع زيادة معدل التحميل اليومي بنسبة 137٪ بعد انتهاء الحملة مقارنة ببيانات ما قبل الحملة. البقاء للأقوى (من شركة KingsGroup Holdings): في فرنسا، شهدت لعبة البقاء للأقوى زيادة بنسبة 383٪ في إجمالي عدد مرات التحميل أثناء إطلاق حملة Game Fest ، مع زيادة معدل التحميل اليومي بنسبة 155٪ بعد انتهاء الحملة مقارنة بأرقام ما قبل الحملة.

في فرنسا، شهدت لعبة البقاء للأقوى زيادة بنسبة 383٪ في إجمالي عدد مرات التحميل أثناء إطلاق حملة ، مع زيادة معدل التحميل اليومي بنسبة 155٪ بعد انتهاء الحملة مقارنة بأرقام ما قبل الحملة. المواجهة 2 (من شركة Axlebolt): في إيطاليا، شهدت لعبة المواجهة 2 زيادة بنسبة 141٪ في إجمالي عدد مرات التحميل أثناء إطلاق الحملة، وظلت مرتفعة بنسبة 15٪ بعد انتهاء الحملة، مقارنة بأرقام ما قبل الحملة.

في إيطاليا، شهدت لعبة المواجهة 2 زيادة بنسبة 141٪ في إجمالي عدد مرات التحميل أثناء إطلاق الحملة، وظلت مرتفعة بنسبة 15٪ بعد انتهاء الحملة، مقارنة بأرقام ما قبل الحملة. حرب المستدعين (من شركة Com2us): في الفلبين، حظيت لعبة حرب المستدعين بزيادة بنسبة 171٪ في إجمالي عدد مرات التحميل أثناء إطلاق الحملة، وزيادة بنسبة 9٪ في معدل التحميل اليومي بعد انتهاء الحملة، مقارنة بمستويات ما قبل الحملة.

في الفلبين، حظيت لعبة حرب المستدعين بزيادة بنسبة 171٪ في إجمالي عدد مرات التحميل أثناء إطلاق الحملة، وزيادة بنسبة 9٪ في معدل التحميل اليومي بعد انتهاء الحملة، مقارنة بمستويات ما قبل الحملة. رهان باسكال (من شركة Giant Network): في روسيا ، شهدت لعبة رهان باسكال زيادة بنسبة 340٪ في إجمالي عدد مرات التحميل أثناء إطلاق الحملة، مع زيادة بنسبة 92٪ في معدل التحميل اليومي بعد انتهاء الحملة مقارنة ببيانات ما قبل الحملة.

أظهر إطلاق حملة Game Fest التزام متجر التطبيقات بنجاح شركائه وعزز مكانته باعتباره منصة تقدم دعمًا ثابتًا وشاملًا للمطورين. يشمل هذا الدعم توفير خدمات مصممة محليًا وذات جودة عالية تطوير الأعمال التقنية وتسويق النمو للمساعدة في تحقيق أقصى قدر من النجاح على المنصة.

أضاف إيليا فيدوتوف، رئيس الشراكات العالمية واتصالات التنمية البيئية في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، قائلًا: “يسعى متجر التطبيقات AppGallery إلى أن يكون سوق التطبيقات النهائي الذي يوفر للمستهلكين المزيد من الخيارات ويوفر للمطورين التكنولوجيا المبتكرة التي يحتاجون إليها لتخيل إمكانيات جديدة. بتشجيع من النتائج الإيجابية الهائلة لحملة Game Fest، سنواصل العمل مع المطورين لتقديم طرق جديدة ومبتكرة لهم للترويج لألعابه ، فضلاً عن تمكين عملاء هواوي من الحصول على طرق للعب أكثر من أي وقت مضى”.

حول متجر التطبيقات AppGallery – من أفضل 3 متاجر تطبيقات على مستوى العالم

يُعد متجر التطبيقات AppGallery من أفضل 3 متاجر تطبيقات على مستوى العالم، حيث يقدم مجموعة متنوعة من التطبيقات العالمية والمحلية عبر 18 فئة بما في ذلك تطبيقات التصفح والنقل والأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي والمزيد. متجر التطبيقات AppGallery متاح في أكثر من 170 دولة ومنطقة لأكثر من 550 مليون مستخدم نشط شهريًا على مستوى العالم. دخلت هواوي في شراكة مع 4.5 مليون مطور من جميع أنحاء العالم، ووصل توزيع التطبيقات على مستوى العالم من متجر التطبيقات AppGallery إلى 384.4 مليار في نهاية عام 2020.

لمزيد من المعلومات، يُرجى تحميل كتاب Game Festival الإلكتروني من هذا الرابط: https://appg.al/gamefest_ebook

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1589762/GameFest.jpg