تضيف سحابة الاستخبارات لِـRecorded Future تكامل Okta

تقوم الاستخبارات الآلية بتحديد ومعالجة تسويات الهوية قبل تسليحها

بوسطن، 16 شتنبر/أيلول 2022 / PRNewswire / — أعلنت Recorded Future ، إحدى أكبر مزودي خدمات الذكاء في العالم، اليوم عن إمكانات جديدة لِسحابة الاستخبارات لِـ Recorded Future من خلال التكامل مع Okta . يعمق التكامل مع Okta Integration Network (OIN) Okta اتساع نطاق التغطية التي يوفرها حل استخبارات الهوية لِـ Recorded Future ، مما يوفر رؤية آلية للهويات المخترقة، وإثباتًا في الوقت الفعلي لبيانات الاعتماد المكشوفة، وتحديد الأولويات الفورية لتهديدات الهوية وتدفقات عمل الاستجابة النهائية.

تجعل حلول المصادقة متعددة العوامل ( MFA ) الوصول إلى البنية التحتية الحيوية للأعمال والتطبيقات الموجهة للعملاء أكثر أمانًا، ولكنها محدودة في ضمان عدم اختراق الهويات. يتجاوز تكامل Recorded Future مع منصة Okta القوية لإدارة الوصول أسلوب المصادقة متعددة العوامل ( MFA ) لتوفير القوة التقنية للمساعدة في تحديد ومعالجة تسويات الهوية قبل أن يتم تسليحها ضد منظمة. بالنسبة لعملاء Okta ، تتوفر ميزة استخبارات الهوية لِـ Recorded Future كموصل سير العمل ، وهو نهج بدون رمز لأتمتة عمليات الهوية على نطاق واسع.

“تتبنى المؤسسات بشكل متزايد نهج الهوية أولاً للأمن، وكجزء من هذا التحول، فإنها تدرك أهمية تقييم إشارات المخاطر عبر مجموعة الأمان الخاصة بها. مع لعب الهوية مثل هذا الدور المحوري، أصبحت الأتمتة أمرًا بالغ الأهمية لتقليل وقت الاستجابة للحوادث، واكتشاف الهجمات القائمة على الهوية وتخفيفها بشكل استباقي. يوفر تكامل Recorded Future مع سير عمل Okta معلومات استخباراتية عن التهديدات لعملائنا المشتركين لتعزيز أتمتة الهوية، مما يؤدي في النهاية إلى إنشاء أمان أفضل دون المساس بتجربة المستخدم “. – ديفيد شاكلفورد، مدير أول لإدارة المنتجات، Okta

تنتج ميزة استخبارات الهوية لِـ Recorded Future معلومات استخباراتية في الوقت الفعلي من مجموعة واسعة من المصادر المفتوحة والشبكة المظلمة والمصادر التقنية، مما يوفر مصدرًا للحقيقة للتحقق من صحة الهوية لمستخدمي Okta . من خلال تكامل Identity Intelligence ، يمكن للمستخدمين:

· تسريع الاستجابة للحوادث من ساعات إلى دقائق عند كشف كلمات المرور.

· توفير الوقت وقياس الموارد عن طريق إعادة تخصيص وقت المحللين الذي تم قضاؤه مسبقًا في المهام اليدوية.

· مراقبة NIST أفضل ممارسات كلمات المرور من خلال الاستفادة من عمليات التدقيق الآلي لكلمات المرور.

· تحسين تجربة المستخدم النهائي من خلال إدارة الوصول الواثقة والقائمة على الذكاء.

“تظل المصادقة متعددة العوامل ( MFA ) واحدة من أكثر الطرق شيوعًا التي تستخدمها المنظمات لمنع المخاطر المتعلقة بالهوية، لكنها لم تعد كافية. تتطلب فرق الوصول إلى الهوية والأمن الآن قوة مضاعفة لحلول الذكاء وإدارة الوصول الرائدة. من خلال هذا التكامل المُحسَّن لحالات الاستخدام الجديدة، يمكن للعملاء ربط المعلومات الاستخبارية المستقلة مع القياس الداخلي عن بُعد لتحقيق الرؤية اللازمة لتقييم التهديدات والاستجابة لها “. – كريغ آدامز، رئيس قسم المنتجات والهندسة، شركة Recorded Future

تعرف على المزيد حول تكامل ميزة استخبارات الهوية لِـ Recorded Future مع Okta Integration Network (OIN) ، أو اطلب عرضًا توضيحيًا لوحدة استخبارات الهوية على: registerfuture.com/identity- intelligence-demo

نبذة عن شركة Recorded Future

Recorded Future هي أكبر شركة معلومات استخباراتية في العالم. توفر سحابة الاستخبارات لِـ Recorded Future تغطية كاملة عبر الخصوم والبنية التحتية والأهداف. ومن خلال الدمج بين جمع البيانات والتحليلات الآلية المتواصلة والمتغلغلة وبين التحليل البشري، تُقدِّم Recorded Future رؤية في الوقت الحقيقي للمشهد الرقمي الواسع، وتُمكِّن العملاء من اتخاذ إجراءات استباقية لتعطيل المنافسين والحفاظ على أمان موظفيهم، وأنظمتهم، وبِنيتهم التحتية. يقع مقرها الرئيسي في بوسطن ولها مكاتب وموظفون في جميع أنحاء العالم، وتعمل شركة Recorded Future مع أكثر من 1,500 شركة ومنظمة حكومية في أكثر من 64 دولة. اعرف المزيد على recordedfuture.com .