‫تضمن Hisense Technology حركة مرور سلسة خلال نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

كينغداو، الصين، 16 أكتوبر 2022 / PRNewswire / — للتعامل مع تدفق حركة المرور الضخم في كأس العالم القادم FIFA قطر 2022 TM في نوفمبر، الدوحة، قررت عاصمة قطر تطوير مواصلاتها باستخدام البيانات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. Hisense ، المتجذرة في مجال النقل الذكي لأكثر من 20 عامًا، تساعد الدوحة في بناء مشروع تجريبي للنقل الذكي. سيتم الانتهاء من المشروع وتشغيله قبل افتتاح كأس العالم FIFA قطر 2022 TM ، لضمان حركة مرور آمنة وفعالة وتقليل انبعاثات الملوثات أثناء الألعاب بناءً على مسار GPS ووظائف تتبع الفيديو في الوقت الفعلي.

Hisense للنقل الذكي يغير العالم

منذ أن بدأت Hisense دخول هذا المجال في عام 1998، وهي الشركة الرائدة في صناعة النقل الذكية في الصين على مدى السنوات العشر المتتالية الأخيرة، وشاركت في عدد من المشاريع الهامة. وفي مارس من هذا العام، وقعت Hisense رسميًا شراكة مع حكومة عاصمة إثيوبيا أديس أبابا من أجل نظام حافلات ذكي يتوقع أن يكتمل في غضون 21 شهرًا. مع هذا النظام، يمكن للمواطنين الحصول على جدول زمني للحافلات في الوقت الفعلي من خلال تطبيقات الهاتف المحمول وشاشات عرض المعلومات الرقمية. كما يمكّن النظام شركات النقل العام من تحقيق المراقبة في الوقت الحقيقي، والتحكم عن بعد والإرسال الذكي، وتحليل المطابقة بين تدفق الركاب وقدرة النقل، وتخصيص الموارد ومراقبة الصيانة، مما يضع الأساس لصنع القرار العلمي في المستقبل.

تم الكشف عن شاشة Hisense LED مقاس 252 بوصة في محطة حافلات CSW ، وهي مركز نقل المدينة الذكية في جاكرتا، حيث تعرض معلومات حركة المرور والجدول الزمني في الوقت الفعلي لتوفير تجربة سفر ممتعة للركاب. حتى اليوم، تفرعت شركة Hisense للنقل الذكي إلى جنوب إفريقيا وغرب إفريقيا ودبي وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام وسلوفينيا وصربيا، إلخ.

B2B الصناعات: الاختراق الرئيسي التالي ل Hisense

في السنوات الأخيرة، واصلت Hisense تحويل منتجاتها وسلسلتها الصناعية إلى تكنولوجيا متطورة وعالية المستوى، لتصبح تدريجياً رائدة في الصناعة العالمية في مجال الأعمال التجارية مثل العروض التجارية، والحلول الطبية بالموجات فوق الصوتية، وحلول المدن الذكية، ونجحت في تحويل نفسها من “شركة أجهزة منزلية” إلى “شركة عالية التقنية”.

ستعجل Hisense بالتحول الصناعي والارتقاء به، وستزيد من استثمار الموارد وتوسيع الأعمال في قطاع الأعمال التجارية بين الشركات، وستزيد من تعزيز التأثير العالمي للأعمال التجارية بين الشركات في الخارج. مع تطور صناعة بين الشركات، تساهم Hisense في سعادة الإنسان وعالم أفضل.