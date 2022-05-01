‫ تصنيف شركة JA Solar للمرة السابعة على التوالي بِـ”أفضل أداء” في بطاقة PVEL لتقييم الأداء والموثوقية للوحدات الكهروضوئية لعام 2022

بكين، 20 ماي/أيار 2022 / PRNewswire / — نقلاً عن أداء المنتج المتميز، اعترفت PV Evolution Labs المشار إليها في ما يلي بِـ” PVEL” ، بأن JA Solar صاحبة “أفضل أداء” للمرة السابعة في بطاقة PVEL لتقييم الأداء والموثوقية للوحدات الكهروضوئية لعام 2022 التي تم إصدارها مؤخرًا. PVEL هو مختبر رائد في مجال تقييم موثوقية وأداء وحدات الطاقة الشمسية.

تصنف PVEL الشركات المصنعة للوحدات الكهروضوئية بناءً على اختبارات لبرنامج تأهيل المنتج ( PQP ) على مدار 18 شهرًا. يشمل برنامج تأهيل المنتج ( PQP ) اختبارات وتحليلات حول التدوير الحراري ( TC600) ، والحرارة الرطبة ( DH2000) ، وتسلسل الإجهاد الميكانيكي ( MSS) ، والتدهور الناجم عن الجهد ( PID192) ، والتدهور الناجم عن الضوء ( LID) ، والتدهور الناجم عن الضوء ودرجة الحرارة المرتفعة ( LeTID) ، و أكثر.

يعد برنامج تأهيل المنتج ( PQP ) أكثر صرامة من حيث كل من ظروف الاختبار والتسلسل، مقارنة بمعظم الاختبارات المعيارية. وبالتالي، فإن النتائج المحصل عليها أكثر تفصيلاً وأهمية لسيناريوهات تطبيق الوحدة العملية. توفر نتائج برنامج تأهيل المنتج ( PQP ) لمطوري مشاريع الطاقة الشمسية والمستثمرين ومالكي الأصول بيانات أداء وموثوقية مستقلة ومتسقة من أجل اختيار موثوق للمنتجات الكهروضوئية وإدارة فعالة للموردين.

يوضح التصنيف السابع بِـ”أفضل أداء” ابتكار JA Solar المستمر في المنتجات والتكنولوجيا. وفقًا لبيانات من اختبار إنتاجية الطاقة لمدة عام واحد (فبراير/شباط 2021 – فبراير/شباط 2022) الذي تم إجراؤه بالاشتراك مع JA Solar و TUV Nord ، فإن توليد الطاقة لكل واط من وحدة JA Solar DeepBlue 3.0 هو عالي بنسبة 1.6٪ من تلك الخاصة بالوحدات الحالية الكبيرة جدًا.

تُظهر JA Solar التزامها بتعزيز تطوير وتطبيق التكنولوجيا الكهروضوئية عالية الكفاءة، من خلال إعطاء الأولوية للبحث والتطوير للمنتجات الكهروضوئية وتطبيقاتها المختلفة. من خلال توفير منتجات عالية الجودة للعملاء في جميع أنحاء العالم، اكتسبت JA Solar اعترافًا بها في الصناعة، كما حصلت على ختم “أفضل العلامات التجارية الكهروضوئية” من EUPD Research في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتشيلي والمكسيك وأستراليا وفيتنام.