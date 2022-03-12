‫ تصنيف شركة لوكس كبائع تمثيلي في دليل غارتنر للسوق 2022 لأدوات تصميم شبكات سلسلة التوريد

سان فرانسيسكو، 1 أبريل، 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة لوكس، وهي منصة عالمية للتخطيط والتعظيم اللوجيستي الأعمال للأعمال لشركات توصيل الشحنات في الميل الأخير، الاعتراف بها كمورد تمثيلي في دليل سوق غارتنر للعام 2022 لأدوات تصميم شبكة سلسلة التوريد. وهي شركة أبحاث متخصصة في تزويد المديرين التنفيذيين وفرقهم بأفكار موضوعية قابلة للتنفيذ.

تقدم شركة غارتنر رؤية موضوعية وقابلة للتنفيذ للمديرين التنفيذيين وفرقهم. “أدت الاضطرابات الشديدة التأثير إلى جعل التصميم الهيكلي للشبكات وتدفقات المنتجات أكثر صعوبة في الحفاظ على ثباتها. وقد زاد تواتر مراجعة المؤسسات لتصميم شبكات سلسلة التوريد الخاصة بها من القياس بعدة سنوات إلى القياس بأشهر أو حتى أسابيع، بسبب التحولات في الأسواق وسلوك المستهلك”، كما قالت غارتنر في التقرير.،

“لا غنى عن تصميم شبكة جيدة التخطيط لتشغيل عمليات التسليم اللاتلامسية في الميل الأخير. ونظرًا للتعقيدات المتزايدة في سلاسل التوريد الحديثة، فإن المزيد من العلامات التجارية تعيد التفكير الآن في شبكات التوزيع الخاصة بها. من خلال محاكاة “ماذا لو” وتمثيل التوأم الرقمي لسلاسل التوريد، نساعد الشركات على تصميم شبكات توزيع مرنة ومثالية من أجل التدفق السلس للبضائع. يُعتبر إدراجنا كبائع تمثيلي في أحدث دليل سوق لغارتنر شرفًا لنا لأننا نسعى جاهدين لجعل لوجستيات شركات توصيل الميل الأخير سهلة للمؤسسات في جميع أنحاء العالم من خلال تقنيتنا، كما قال نيشيث راستوجي، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة لوكس.،

تستخدم منصة لوكس تكنولوجيا تعلم آلي وخوارزميات مسجلة الملكية لتقديم حلول مثل تحسين المسارات، والتتبع الفوري، ومعلومات وتحليلات متعمقة، وتخصيص المركبات، وقياس أداء أساطيل المركبات.

يمكن للمشتركين في غارتنر تسجيل الدخول لقراءة الدليل كاملًا على الرابط التالي:

1 غارتنر، “دليل السوق لأدوات تصميم شبكة سلسلة التوريد”، فيكي فورمان، كامالا رامان، بيا أوروب لوند، 28 شباط/فبراير 2022.

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عن منصة لوكس

لوكس هي منصة قائمة على تكنولوجيا عميقة متخصصة في أتمتة القرارات المتعلقة بسلاسل التوريد لتنفيذ عمليات لوجستية تتسم بالكفاءة والشفافية والاتساق. توفر حلول لوكس الإمكانيات اللازمة لإدارة دورة الطلبات من بدايتها إلى نهايتها، وتخطيط عمليات إرسال الطلبات وتنفيذها، وتقييم أداء مندوبي توصيل الطلبات والإدارة الفعّالة للعمليات والموارد، وتحسين تجربة العملاء النهائيين.

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