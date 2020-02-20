تصميم شركة سونون لمقعد “يو دي” يفوز بجائزة “إف ديزاين” 2020

تصميم يو دي، المستوحى من شكل أكواب النبيذ، يوفر أسلوبا من الأناقة النقية والبسيطة. تساعد المنحنيات الناعمة والمستديرة لكرسي الأريكة هذا على خلق مكان عمل جذاب. كل شيء يناسب الجميع دون استخدام البراغي. ومع حشوة إسفنجية عالية المرونة، يمكن أن تساعد وسادة مقعديو ديعلى تشتيت وزن الجسم وتوفير الراحة بفضل تخفيض الضغط وآلام الظهر. قاعدةيو ديمع صمام الغاز المدمج يولد التعليق اللين للمقعد. ويمكنه توفير الدوران بـ 360 درجة، ما يوفر أقصى قدر من الراحة والمرونة. قماش صوف 100٪ يمنحيو ديقواماً فاخراً وعصرياً يبهج أي مكتب. قبل ذلك، حصلمقعد يو دي على العديد من الجوائز مثل “غود ديزاين” و”جيرمان ديزاين.”

بالإضافة إلى مقاعد يو دي، تم تقديم جائزتي”إف ديزاين،الأخرى، شارة التميز في التصميم، إلىسونون في فئة المنتجات التالية:

• ساموا، وهو كرسي يشبه شكل الحوت ينفث حياة جديدة في المناقشات والمحادثات، واخترق الأجواء الباهتة في المكاتب؛

• مكتب ريادي مثير للإعجاب يضيف لمسة من المكانة والسلطة إلى المكتب، مما يلهم العمل اليومي؛

يتم تنظيم جائزةإف ديزاينسنويًا من قبل مؤسسة “منتدى إف للتصميم الدولية” منذ العام 1953. وتشتهر علامة”إف”في جميع أنحاء العالم بخدمات التصميم المتميزة، وتعدجائزة إف ديزاينواحدة من أهم جوائز التصميم في العالم. تخضع عروض التصميم لتقييم شامل في الفئات التالية، بما في ذلك المنتج والتعبئة والتغليف والاتصالات وتصميم الخدمة/يو أكس، والهندسة المعمارية والهندسة الداخلية وكذلك المفهوم المهني.

حول سونون

تأسست شركة سونون في العام 1991، وقد صعدت إلى صفوف الشركات الرائدة عالميًا في مجال الأثاث المكتبي. بعد البحث والتطوير المكثف وحلول التصميم المتطورة، أصبحت سونون شركة رائدة في مجال تصميم مساحة العمل. بحلول كانون الأول/ديسمبر 2018، حصلت سونون على 852 براءة اختراع، وأنشأت شبكة مبيعات تغطي أكثر من 110 دولة. وقد خدمت سونون أكثر من 160 شركة من شركات الفورتشن العالمية 500 .

الموقع: www.sunonglobal.com

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