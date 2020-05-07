تشوب تعين مارك كوين رئيسا إقليميا لباور جن لأوراسيا وأفريقيا

لندن، 7 أيار/مايو، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة تشوب اليوم عن تعيين مارك كوين رئيسا إقليميا لشركة باور جن في أوراسيا وأفريقيا.

في هذا الدور، سيتولى مارك المسؤولية العامة عن نشاط الاكتتاب وتطوير الأعمال لهذا النوع من الأعمال عبر منطقة أوراسيا وأفريقيا، حيث سيتم دعمه من قبل فرق الاكتتاب المحلية.

مارك، الذي كان سابقًا رئيس شركة باور جنفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيكون مسؤولا أمام نيكولاي دميترييف، المدير الإقليمي للملكية والحوادث. وسيحتفظ أيضًا بمسؤولياته كمدير تنفيذي أول لشركة تشوب للاكتتاب (دي أف آي سي) المحدودة، وسيكون مسؤولا أمام موغان خوشابي، المدير الإداري الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيستمر مارك في دبي وسيكون التعيين ساريًا على الفور.

وقال غايلز وارد، الرئيس الإقليمي لمنطقة أوراسيا وأفريقيا في تشوب:

“أنا سعيد للغاية أن لدينا مهنيا من مستوى مارك في الفريق. ومن خلال دوره الجديد، فإن معرفته التقنية والسوقية العميقة، مدعومة بقدرات تشوب الممتازة في ميدان هندسة المخاطر وقدرات المطالبات، ستساعدنا في الاستفادة من فرص النمو المربح في المنطقة في هذا الخط من الأعمال.”

نبذة عن شركة تشوب

تشوب هي أكبر شركة مدرجة الأسهم في البورصة في العالم للتأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث. ومن خلال عملياتها في 54 دولة وإقليما، توفر تشب التأمين على الممتلكات التجارية والشخصية والتأمين ضد الحوادث والحوادث الشخصية والتأمين الصحي التكميلي وإعادة التأمين والتأمين على الحياة لمجموعة متنوعة من العملاء. وكشركة اكتتاب، نحن نقيم ونتحمل مسؤولية وندير المخاطر باستخدام البصيرة والانضباط. ونعامل وندفع مطالباتنا بشكل عادل وفوري. كما يتم تعريف الشركة من خلال عروض منتجاتها وخدماتها الشاملة، وقدرات توزيعها الواسعة وقوتها المالية الاستثنائية وعملياتها المحلية على مستوى العالم. الشركة الأم تشوب ليميتيد مدرجة في بورصة نيويورك (NYSE: CB) وهي جزء من مؤشر أس أند بي 500.تحتفظ تشب بمكاتب تنفيذية في زيوريخ ونيويورك ولندن وباريس ومواقع أخرى، وتوظف ما يقرب من 33,000 شخص حول العالم. يمكن العثور على معلومات إضافية عن تشوب على www.chubb.com .