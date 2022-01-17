تشكيلة منتجات Hohem المصنعة للمثبتات الصينية متوفرة الآن في مكتبة جرير، مما يتيح تصوير مقاطع فيديو أفضل

شينزين، الصين، 17 يناير 2022 /PRNewswire/ — وفرت شركة Hohem، الشركة المصنعة لمثبتات الدعم المحوري للهواتف الذكية والكاميرات ومقرها في مقاطعة شينزين، منتجاتها في أكثر من 50 منفذًا فرعيًا للأعمال في مكتبة جرير، أكبر سلسلة بيع بالتجزئة للإلكترونيات الاستهلاكية في المملكة العربية السعودية. كل من يستمتع بصنع الفيديوهات مرحب به لتجربة وشراء مثبتات Hohem من أحد محلات جرير. كما أن تشكيلة المنتجات متوفرة على موقع جرير الرسمي.

تأسست شركة Hohem في عام 2014، وهي شركة ذات تقنية عالية تعمل بشكل رئيسي في البحث والتطوير والإنتاج والمبيعات لأنظمة تثبيت الصور الذكية الثورية عالية الأداء التي تقدم تجارب مستخدم رائعة. وحتى الآن، طرحت الشركة عددًا من المثبتات لأجهزة الصور الذكية، بما في ذلك الهواتف الذكية وكاميرات الحركة وكاميرات رقمية ذات عدسة أحادية عاكسة (DSLR).

كما تساعد المثبتات في إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة. يتيح مثبت الاهتزاز المحمول ثلاثي المحاور من Hohem تصوير مقاطع الفيديو بصور سلسة وعالية الجودة عبر مجموعة كبيرة من السيناريوهات الخارجية. يأتي المثبت أيضًا بميزات تفاعلية ذكية متعددة، بما في ذلك تتبع الوجه والكائن الذي يدعم تصوير الأشخاص والحيوانات والأشياء بالإضافة إلى قالب الفيديو اللحظي الذي يسهل إنشاء مقاطع فيديو سينمائية مع العديد من قوالب فيديو النقر للاتصال، بما في ذلك التأسيس والهيتشكوك والتصوير بفاصل زمني متنقل. باستخدام هذه الميزات، يتيح المثبت الحركة التلقائية للكاميرا، مما يوفر طريقة ملائمة لأي شخص يعرف القليل عن التصوير الفوتوغرافي لإنتاج مقاطع فيديو متميزة.

وحتى الآن، ساعدت Hohem الملايين من مصوري الفيديو الهواة والمحترفين في جميع أنحاء العالم من خلال توفر منتجاتها ومعداتها في أكثر من 50 دولة ومنطقة. والجدير بالذكر أن Hohem قد حصل على تقدير كواحد من أكثر البائعين مبيعًا على أمازون وكذلك على العديد من منصات التجارة الإلكترونية العالمية الأخرى. يمنح تواجد شركة Hohem في مكتبة جرير المتسوق فرصة للحصول على تجربة “عملية” مع منتجاتهم مع تسهيل تقديم الشركة للخدمات عند الحاجة إلى الخدمات، مما يساعد مصور الفيديو على العيش في الوقت الحالي والاستمتاع بالحياة من خلال التسجيل لحظات لا تنسى.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1727223/Hohem_ Stabilizers.jpg