تسمية مايندتري رائدًا في تقرير آي إس جي بروفايدر لينس لخدمات الجيل القادملتطوير وصيانة التطبيقات لعام 2019

– تقدير خدمات تطوير وصيانة التطبيقات، والتطوير الذكي والاختبار المتواصل

وارين، نيوجيرسي، وبنغالور، الهند، 22 ديسمبر/كانون أول، 2019 /PRNewswire/ — بحسب مؤسسة آي إس جي “ISG”، توفر مايندتري “Mindtree“، الشركة العالمية الرائدة في مجال التقنية والتحول الرقمي، إمكانيات فعالة لاستخدام الأتمتة والمناهج الذكية لتشغيل تقنية المعلومات على نحو أكثر انسيابية وبطريقة فعالة. وكانت مؤسسة الأبحاث والاستشارات التقنية قد كرمت مايندتري بصفتها رائدًا عالميًا وفي بالولايات المتحدة في “صيانة وتطوير تطبيقات الجيل القادم (ADM)”، والتطوير الذكي والاختبار المتواصل وذلك طبقًا لتقرير آي إس جي بروفايدر لينس “2019 ISG Provider Lens” لخدمات صيانة وتطوير تطبيقات الجيل القادم لعام 2019.

وقد حدد محللو آي إس جي نقاط تميز مايندتري في كل منطقة على النحو التالي:

“ صيانة وتطوير تطبيقات الجيل القادم “:منصات من قبيل المنصة المؤتمتة القابلة للإعداد الخاصة بالشركات (CAPE)، والتسليم المرن في الإنشاءات الخاصة بالصناعة، وتطبيقات الأعمال التي تعتمد على السحابة والمنهج المرن للإسراع من خبرات التحويل للعملاء. كما يبرز التقرير كذلك مركز مايندتري للابتكار الرقمي، ومركز اليقطين الرقمي “Digital Pumpkin“، والتحديثات القائمة على الذكاء الاصطناعي كنقاط تميز في هذا الجانب.

“:منصات من قبيل المنصة المؤتمتة القابلة للإعداد الخاصة بالشركات (CAPE)، والتسليم المرن في الإنشاءات الخاصة بالصناعة، وتطبيقات الأعمال التي تعتمد على السحابة والمنهج المرن للإسراع من خبرات التحويل للعملاء. كما يبرز التقرير كذلك مركز مايندتري للابتكار الرقمي، ومركز اليقطين الرقمي “Digital Pumpkin“، والتحديثات القائمة على الذكاء الاصطناعي كنقاط تميز في هذا الجانب. التطوير الذكي : منهج الشركة الذي يركز على ثقافة التحول نحو المرونة، والقائم على ركائز “البيئة الفردية، والاجتماعية، والبيئية”، بالإضافة إلى الابتكار والفرق السريعة العالمية التي تركز على العائد على الاستثمار فيما يختص بالتنفيذ الذكي الذي يركز على المؤسسة، وإطار العمل، والتعلم.

: منهج الشركة الذي يركز على ثقافة التحول نحو المرونة، والقائم على ركائز “البيئة الفردية، والاجتماعية، والبيئية”، بالإضافة إلى الابتكار والفرق السريعة العالمية التي تركز على العائد على الاستثمار فيما يختص بالتنفيذ الذكي الذي يركز على المؤسسة، وإطار العمل، والتعلم. الاختبار المتواصل: إجراء اختبارات مايندتري الهندسية، التي تخدم عددًا كبيرًا من حالات الاستخدام وتدعمها الموارد المدربة على مجموعة من الأدوات وإطارات العمل مسجلة الملكية. وتستفيد الشركة من تقنيات التعلم الآلي لتحليل التشغيلات السابقة وتقدير وقت استكمال حزمة الاختبار. كما تحدد كنقاط قوة قدرة مايندتري على الاستفادة من النقاط الخاصة بعمليات الأتمتة عبر دورة الاختبار وإطار خبرة التحول الاختبار الذي يستهدف تمكين العملاء من الشركات من تقييم الاستخدام وجاهزية الاختبار الهندسية وسلسلة أدوات المطورين والمشغلين “DevOps”.

يعني تقرير آي إس جي بروفايدر لينس “ISG Provider Lens™” لخدمات تطوير وصيانة تطبيقات الجيل القادم بتقييم وتحديد موضع 29 موردًا ومزودًا لتقنية المعلومات على مجموعة من المعايير المتعلقة بتطوير وصيانة التطبيقات، والتطوير الذكي والاختبار المتواصل بهدف تحديد نقاط قوة وضعف كل شركة، ونقاط التميز التنافسية ونقاط البيع الفريدة. ويعد تكريم مايندتري كرائد للعام الثاني على التوالي.

وبهذه المناسبة، يشير ماناس تشاكرابورتي “Manas Chakraborty”، رئيس خطوط خدمات المؤسسات في مايندتري، قائلاً: “يستهدف كل من تطوير وصيانة التطبيق، والتطوير الذكي، والاختبار المتواصل مساعدة الشركات على تشغيل تقنية المعلومات على نحو فعال بهدف حل مشكلات الأعمال”. ويضيف، “ولقد قمنا باستثمارات كبيرة في هذه الجوانب، من تنفيذ حلول الأتمتة إلى تنظيم العمليات، إلى تكليف عقول مايندتري المتمرسة في مشروعات التحول الذكي، وتحسين كفاءة الموظفين طبقًا لمفاهيم وأدوات الاختبار المتواصل. ويعد تقدير آي إس جي بمثابة إثبات إضافي على تنفيذنا مجموعة الأدوات المناسبة، وإطارات العمل، وأفضل الإجراءات”.

ويمكن من خلال هذا الرابط الوصول إلى التقارير الكاملة: https://www.mindtree.com/about/awards-recognitions/mindtree-named-global-leader-isg-provider-lenstm-report-next-gen-application-development

نبذة عن آي إس جي

تعد آي إس جي (إنفورميشن سيرفسز جروب) [ناسداك: III] شركة عالمية رائدة في مجال البحوث التقنية وتقديم الخدمات الاستشارية. وهي شريك تجاري موثوق لأكثر من 700 عميل، بما في ذلك 70 من أكبر 100 شركة على مستوى العالم، وتلتزم آي إس جي بمساعدة الشركات ومؤسسات القطاع العام، ومزودي خدمات التقنية في تحقيق التميز التشغيلي والنمو السريع. وتتخصص الشركة في خدمات التحول الرقمي، بما في ذلك الأتمتة والحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات، وتقديم الخدمات الاستشارية، وخدمات إدارة الحوكمة والمخاطر، وخدمات نقل الشبكات، وتصميم الاستراتيجيات والعمليات الخاصة بالتقنية، وإدارة التغيير، واستخبارات السوق، والبحوث والتحليلات الخاصة بالتقنية. وتأسست الشركة في 2006، ومقرها في ستامفورد، كونيكتيكت، وتضم أكثر من 1,300 متخصص في الأعمال الرقمية ينشطون في أكثر من 20 دولة حول العالم – وهو فريق عالمي يشتهر بتفكيره الإبداعي وتأثيره على السوق وخبراته العميقة في مجال الصناعة والتقنية، كما يتسم الفريق بقدراته البحثية والتحليلية رفيعة المستوى التي تستند إلى بيانات السوق الأكثر شمولاً في هذه الصناعة. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.isg-one.com.

نبذة عن مايندتري

تعد مايندتري (المعروفة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية باسم: MINDTREE) شركة عالمية تقدم الخدمات الاستشارية في تقنية المعلومات وتساعد الشركات من اقتران التنفيذ بالسرعة لتحقيق مزايا تنافسية. ومنذ تأسيسها في 1999 وبعد أن أصبحت الآن ضمن مجموعة لارسن آند توبرو جروب كومباني “Larsen & Toubro Group Company” يعتمد أكثر من 350 عميلاً من الشركات على معارفنا المتعمقة لكسر حواجز الانعزال، والاستفادة من التعقيدات الرقمية وتقديم مبادرات جديدة إلى السوق على نحو أسرع. ونتيح لتقنية المعلومات الانتقال بنفس سرعة الأعمال، والاستفادة من التقنيات الآخذة في الظهور وفعالية الخدمات المتكاملة لتحفيز الابتكار في الأعمال. ومن خلال عملنا في 18 دولة وأكثر من 40 مكتب حول العالم، طالما تم النظر إلينا باعتبارنا أحد أفضل أماكن العمل، وهو ما يتجسد يوميًا في ثقافتنا الرابحة التي تتضمن أكثر من 21,000 رائد أعمال، و”عقول مايندتري” التي تشارك روح التعاون والتفاني في العلاقة مع العملاء الأوفياء.

تعد جميع المنتجات وأسماء الشركات بمثابة علامات تجارية لملاكها المسجلين.

ولمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

الهند

سويثا غانيسان “Swetha Ganesan”

مايندتري ليمتد “Mindtree Ltd”

9789061981 -91+

Swetha.Ganesan@mindtree.com

الولايات المتحدة الأمريكية

إريك أرفيدسون “Erik Arvidson”

ماتر “Matter”

4542- 518- 978- 1+

mindtree@matternow.com

أوروبا

إدوارد ستيفنسون “Edward Stevenson”

هوت واير “Hotwire”

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