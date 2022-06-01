‫تسمية شركة ريفبيتس فائزة بعدة جوائز من جوائز أمن المعلومات العالمية في مؤتمر آر سي أيه 2022

منحت الشركة المزودة لحلول الأمن السيبراني ريفبيتس جوائز في خمس فئات من بينها تمييز المنتج وتكريم الشركة

منيولا، نيويورك، 7 حزيران/يونيو، 2022 / PRNewswire / — تفخر شركة ريفبيتس، وهي شركة موحدة للأمن السيبراني لنقاط النهاية للمؤسسات والأنظمة السحابية والمحلية، بالإعلان عن فوزنا بخمس جوائز من مجلة الأمن السيبراني، وهي مجلة أمن المعلومات الإلكترونية الرائدة في الصناعة.

يسر شركة ريفبيتس أن تحصل على الجوائز التالية:

– جائزة أمن المعلومات العالمية 2022 – الجيل القادم/ شركة الأمن للعام

– ريفبيتس أل أل سي

– جائزة أمن المعلومات العالمية 2022 – أفضل منتج / أمان نقطة النهاية

– أمن نقطة النهاية من ريفبيتس

– جائزة أمن المعلومات العالمية 2022 – الشركة الرائجة / الكشف والاستجابة الممتدة

– منصة المعلومات السيبرانية لريفبيتس

– جائزة أمن المعلومات العالمية 2022 – الأكثر ابتكارية / إدارة الوصول المتميز

– إدارة الوصول المميز الخاص بـريفبيتس

– جائزة أمن المعلومات العالمية 2022 – المتطورة / الثقة الصفرية

– شبكة ثقة صفرية من ريفبيتس

“يسعدنا الفوز بالعديد من الجوائز المرموقة والأكثر ابتغاء في مجال الأمن السيبراني من مجلة الأمن السيبراني، وهي مزود مستقل لأخبار ومعلومات الأمن السيبراني. وفي خضم المنافسة، ومع كبار القضاة الذين هم خبراء في أمن المعلومات من جميع أنحاء العالم، لا يمكن أن نكون أكثر سعادة”، كما قال ديفيد شيفر، الرئيس التنفيذي لشركة ريفبيتس. شعار شركتنا المستخدم في إعلاناتنا هو “حلم كل مسؤول أمن معلومات كبير.” إن الفوز بهذه الجوائز الخمس وأربع جوائز للمنتجات وجائزة لشركتنا هو حقًا “حلم كل مدير تنفيذي”.

“تجسد ريفبيتس ثلاث ميزات رئيسية يبحث عنها الحكام لكي تفوز تلك الشركات بالجوائز. فهم تهديدات الغد، اليوم؛ توفير حل فعال من حيث التكلفة؛ والابتكار بطرق غير متوقعة يمكن أن تساعد في التخفيف من المخاطر الإلكترونية حتى تتمكن المؤسسات من اتخاذ خطوة قبل الهجوم التالي”، كما قال غاري إس ميليفسكي، ناشر مجلة الدفاع السيبراني.

نبذة عن شركة ريفبيتس

تأسست شركة ريف بيتس في العام 2018، وهي شركة شاملة لأمن الفضاء الإلكتروني مكرسة لتزويد عملائها بالحماية والخدمة الفائقة. من خلال تقديم العديد من أدوات الأمان المتقدمة، التي يمكن إدارتها عبر منصة أمان مُوحدة، توفر ريف بيتس الحماية ضد التهديدات الإلكترونية الأكثر تعقيدًا التي تواجهها الشركات. يقع المقر الرئيسي لشركة ريف بيتس في مينيولا، بنيويورك ولها مكاتب في برينستون ونيوجيرسي وبوسطن ومساتشوستس وأنتويرب (ببلجيكا). للمزيد من المعلومات عن شركة ريفبيتس يُرجى زيارة www.revbits.com/aboutrevbits

حول مجلة الدفاع السيبراني

مجلة الدفاع السيبراني هي المصدر الرئيسي لأخبار ومعلومات الأمن السيبراني لمهن أمن المعلومات في الأعمال الخاصة والحكومة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط أدناه . https://www. cyberdefensemagazine.com

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