تسليط الضوء على الجيل المقبل في ختام

الدورة الخامسة لمبادرة مستقبل الاستثمار

· اختتام النسخة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار يوم الخميس 28 أكتوبر والتركيز ينصبّ على الجيل المقبل من القادة وصنّاع التغيير.

· الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس يقول للمشاركين في جلسة “مجلس إدارة المستقبل”: “من المهم أن نمنحكم صوتاً؛ فأنتم لستم الجيل المقبل، وإنما أنتم الجيل الحالي”.

الرياض، المملكة العربية السعودية، 28 أكتوبر، 2021: اختتمت مبادرة مستقبل الاستثمار بنسختها الخامسة أعمالها بجلسة خُصصت لبناء الجيل التالي من القادة.

وشكّلت الجلسة التي ترأسها الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس وحملت عنوان “مجلس إدارة المستقبل” مناسبة لاستكشاف الفرص والتحديات التي يواجهها – وسيواجهها – الجيل التالي، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي، والأخبار الزائفة، والنمو الإضافي في التكنولوجيا والابتكار. وقد قال السيد أتياس إن من الأهمية بمكان أن يشارك الجيل التالي في مناسبات هامة مثل مبادرة مستقبل الاستثمار، وأن تكون هذه المناسبات فرصة للعمل على بناء أعضاء مجلس إدارة المستقبل.

وقال السيد أتياس مخاطباً المشاركين في الجلسة: “من المهم أن نفهمكم، ففي آخر يومين ونصف اليوم، تصدّر الكثير من أعضاء الحرس القديم من أمثالي المنبر وحاولوا أن يشرحوا كيف يجب أن يكون شكل العالم وما الذي ينبغي لنا فعله. بيد أن من المهم أن نمنحكم صوتاً؛ فأنتم لستم الجيل المقبل، وإنما أنتم الجيل الحالي”.

وكانت الجلسة الختامية قد جمعت القادة الصاعدين لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه الجيل المقبل، وما الذي يحتاجون إليه من المستثمرين العالميين لكي ينجحوا. وتحدّثت ريم بن صدّيق، المؤسّسة والرئيسة التنفيذية لشركة بن صدّيق للاستشارات عن أهمية منح الناس الفرصة للتعبير عن رأيهم، فيما أضافت مارلين نغوي، عضوة مجلس إدارة أفريكسيم بنك بابس أن التنوّع هو عنصر أساسي للغاية.

“من غير المقبول بصراحة أن يكون لدينا 20 رجلاً يقررون مستقبل العالم، وهذا شيء مهين تقريباً لنا جميعاً. نحن بحاجة إلى مجموعة أكثر تنوّعاً من الناس تجلس حول المائدة لنخرج بنتيجة مفيدة لجميع الأطراف المعنية”، كما قالت السيدة نغوي.

وتحدّث كل من أوليفر ريبلي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة هابيتاس، والصحفية السعودية لمى الحموي، عن كونهما مواطنين عالميين يتواصلان بواسطة شبكات التواصل الاجتماعي.

يقول السيد ريبلي: “أرى أمامي اليوم جيلاً ناشئاً لا يعرّف أفراده أنفسهم بجنسياتهم أو وظائفهم، وإنما بمجموعة من القيم المشتركة تتعلق بالكيفية التي يريدون أن يعيشوا بها حيواتهم. هذا هو التغيير الحاصل”.

من جانبها، حثّت السيدة الحموي المشاركين في مبادرة مستقبل الاستثمار على “الإصغاء إلى الأصوات القادمة من مختلف أنحاء العالم وسؤال أصحابها عمّا يحتاجونه. فإذا ما أقدم كل إنسان على هذه الخطوة فحسب، وفعل ما هو مطلوب منه، فإننا سنشهد تغيّراً عالمياً لا يصدّق”.

واختتمت الجلسة بأغنية حماسية للفنان الأمريكي آي يونغ، مؤسس “باتيري تور”، التي تعتمد بنسبة 100% على الطاقة المتجددة، وهو حثّ الحشود والمشاهدين الحاضرين افتراضياً عبر الإنترنت على الاتحاد معاً من أجل تغيير العالم.

للمزيد من المعلومات، الرجاء التفضّل بزيارة www.fii-institute.org. بوسعكم أيضاً مشاهدة كامل فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار على قناة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار على يوتيوب على العنوان:https://www.youtube. com/watch?v=x97BKR7KAlk.

مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار

مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار هي مؤسسة عالمية لا تتوخى الربح تمتلك ذراعاً استثمارية وتطمح إلى تحقيق جدول أعمال واحد يتمثل في “ترك أثر إيجابي على الإنسانية”. ومن خلال الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ترعى المؤسسة ألمع العقول من جميع أنحاء العالم وتعمل على أن تجد أفكارها الجادة طريقها إلى التنفيذ والتطور على شكل حلول واقعية عبر خمسة مجالات أساسية هي: الذكاء الاصطناعي، وعلوم الروبوت، والتعليم، والرعاية الصحية، والاستدامة.

نحن في المكان المناسب وفي الوقت المناسب حيث يجتمع صنّاع القرارات، والمستثمرون، وجيل من الشباب المتفاعل معاً ليعبّروا عن طموحهم، وطاقتهم، وجاهزيتهم لتبنّي التغيير. وترتكز استراتيجيتنا على تسخير هذه الطاقة لخدمة ركائز ثلاث هي: التفكير، والتبادل، والفعل، ونلتزم بالاستثمار في الأفكار المبتكرة التي من شأنها الارتقاء بشكل ملموس بحياة البشر حول العالم.

انضموا إلينا الآن وساهموا معنا في الوصول إلى مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة.

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النسخة الخامسة لمبادرة مستقبل الاستثمار

استضافت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، وهي مؤسسة عالمية لا تتوخى الربح تطمح إلى تحقيق جدول أعمال واحد يتمثل في “ترك أثر إيجابي على الإنسانية”، مبادرة مستقبل الاستثمار بنسختها الخامسة التي أقيمت بين 26 و28 أكتوبر 2021 تحت شعار “الاستثمار في الإنسانية”. وجمعت المبادرة قادة، وخبراء، ومبتكرين وإعلاميين عالميين، وشملت هذه المنصة التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام عد لقاءات قمة تفاعلية حول “الاستثمار في التعليم”، و”الاستثمار في الميتافيرس”، و”الاستثمار في معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية”.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1670917/THE_BOARD_OF_ CHANGEMAKERS.jpg