تسع شركات بارزة تطلق مبادرة جديدة لتسريع التقدم نحو مستقبل صفري من انبعاثات الكربون

ريدموند، واشنطن، 22 تموز/يوليو، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت تسع شركات اليوم عن تأسيس مبادرة جديدة لتسريع التقدم نحو اقتصاد صفري. المبادرة التي تدعى “التحول إلى الصفر” Transform to Net Zero ، تنوي إعداد وتوزيع الأبحاث والإرشادات وخرائط الطريق القابلة للتطبيق، لتمكين جميع الشركات من تحقيق انبعاثات كربونية صفرية صافية.

You May Also Like