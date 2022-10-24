‫تسريع نمو المسيرة المهنية مع درجات ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي المصممة خصيصًا للمهنيين 

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022 / PRNewswire / — تعد كلية بريتس إمبريال Britts Imperial الجامعية إحدى الكليات الجامعية الرائدة في الشرق الأوسط التي تقدم برامج ماجستير إدارة الأعمال المعتمدة للمهنيين العاملين والطلاب من جميع أنحاء العالم. بالنسبة للمهنيين العاملين المشغولين، فهذا البرنامج يمنحهم فصول مسهلة من الدرجة الأولى، وذلك بمرونة حقيقية حيث يسهلون رحلتهم للحصول على درجات ماجستير إدارة الأعمال المرموقة في تخصصات متعددة.

بصفتها الكلية الجامعية الرائدة في توفير التعليم العالمي بالاعتمادات والشهادات الدولية، يتم منح المتعلمين الفرصة لتسريع نمو مسيرتهم المهنية من خلال متابعة عدد كبير من فرص التقدم الوظيفي والتطور. أصبح برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي المرغوب فيه خيارًا شائعًا بين المديرين التنفيذيين العاملين من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وعمان وباكستان وسريلانكا والهند وقطر وجنوب إفريقيا ونيجيريا وغانا ورواندا وكينيا وسنغافورة وماليزيا.

يمكن للطلاب الآن دمج تعليمهم مع عملهم وحياتهم الأسرية من خلال تخصيص المكان والكيفية وماذا يدرسون مع برامج الماجستير التنفيذي العالمية المرنة للغاية في بريتس إمبريال Britts Imperial . أول برامج ماجستير إدارة أعمال عالمية حقًا من ثلاث دول في الإمارات العربية المتحدة، مصممة خصيصًا للمهنيين من جميع أنحاء العالم، مع نمط تعليمي مخصص بمرة واحدة في الشهر. الندوات التي تستمر لثلاثة أيام في مدن مثل دبي وباريس وهونغ كونغ تجعلها تجربة تعليمية عالمية حقًا لجميع المتعلمين.

يمكن للطلاب أيضًا الاستفادة من الاعتمادات المتميزة الثلاثة حيث يمكن للطلاب الحصول على أرقى درجة أوروبية وشهادة بريطانية ودبلوم أمريكي ليس فقط بأسعار معقولة، ولكن يمكن تحقيق هذا البرنامج أيضًا، نظرًا للتقييمات القائمة على دراسة الحالة بالإضافة إلى خيارات الأقساط الشهرية السهلة. هذا ليس كل شيء، يمكن للمتعلمين أيضًا اختيار فرصة لكسب درجة الماجستير المزدوجة في نفس المدة.

تم تصميم برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي لتشجيع الطلاب على تحقيق التوازن بين العمل والتعليم والأهداف الشخصية. بغض النظر عن مرحلة النمو التي يمر بها الطلاب في حياتهم المهنية، فإن برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي في بريتس إمبريال Britts Imperial سيدعمهم لتعزيز حياتهم المهنية إلى المستوى التالي. تم تصميم برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي المبتكر هذا للمتعلمين العالميين عبر الإنترنت ويتم منح الدرجات من قبل مدرسة Euclea للأعمال Euclea Business School ، وهي مدرسة أعمال مرموقة رفيعة المستوى في فرنسا ومؤسسة خاصة عالمية لمنح درجات التعليم العالي معترف بها من قبل الدولة ووزارة التعليم العالي والبحث والابتكار الفرنسية.

لماذا تختار إمبريال بريتس BRITTS IMPERIAL ؟

عالمي حقًا – برنامج ماجستير تنفيذي من ثلاث دول مع شهادات من ثلاث قارات.

جد مخصص – تخصصات ماجستير إدارة أعمال متعددة، ومع ذلك فهي رحلة تعليمية مخصصة لكل طالب تنفيذي.

جد مرن ويمكن تحقيقه – محاضرات تفاعلية حية تُجرى مرة واحدة في الأسبوع/الشهر مع تقييمات تستند إلى دراسة الحالة.

أسعار معقولة – أقساط شهرية ميسرة لجميع المتعلمين.

ذي توجه وظيفي – خدمات مهنية مخصصة مثل مخطط الوظائف، السيرة الذاتية 360، منشئ السيرة الذاتية، مقابلة 360، أداة مركز التقييم، المسارات الوظيفية، نصائح صاحب العمل، محرك البحث عن الوظائف، إلخ.

للتواصل :

كلية بريتس إمبريال Britts Imperial الجامعية

7675511(06)971+، 971-522161590+

info@brittsimperial.com

www.brittsimperial.com