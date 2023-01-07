‫تسريعًا لاستراتيجيتها العالمية لعام 2023، ظهرت GWM لأول مرة في معرض قوانغتشو للسيارات مع العديد من NEVs

باودينغ، الصين, 7 يناير / كانون الثاني 2023/PRNewswire/ — في 30 ديسمبر 2022، كشفت GWM النقاب عن مجموعة كاملة من الموديلات مثل WEY Lanshan-PHEV و HAVAL H-DOG و POER-Shanhai و TANK500 PHEV (اسم الطرازات) للسوق الصينية) في معرض قوانغتشو للسيارات العشرين، وكشفت أيضًا عن تخطيطها العالمي في المستقبل.

في المعرض، ظهرت WEY Lanshan-PHEV ، أول سيارة دفع رباعي ذكية ذات ستة مقاعد، لأول مرة على مستوى العالم. تم الكشف عن سلسلة WEY Coffee 01 و Coffee 02 و HAVAL H6 NEV و HAVAL H-DOG (PHEV) . كما عرضت GWM TANK500 PHEV ، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تعمل بالطاقة الجديدة على الطرق الوعرة تعتمد على الهندسة المعمارية الهجينة فائقة السرعة للطرق الوعرة. وسلسلة GWM ORA ، تجذب انتباه المستخدمين من خلال الوظائف الذكية والتصميم الأنيق.

تم إطلاق POER-Shanhai ، السيارة البيك أب الفاخر كبيرة الحجم وعالية الأداء، رسميًا، والتي أتاحت إمكانيات لا حصر لها لتجربة قيادة البيك أب في جميع السيناريوهات. كشف Zhang Haobao ، الرئيس التنفيذي لشركة GWM Pickup ، أن هذا النموذج سيتألف من إصدارات HEV و PHEV . في المستقبل، ستركز GWM Pickup على تصميم منتجات الطاقة الجديدة في السوق العالمية، وإنشاء مصفوفة من شاحنات النقل الكهربائية الخالصة والهجينة والطاقة الهيدروجينية. ستسعى جاهدة لتكون المجموعة الأولى من سيارات البيك آب الراقية.

تم عرض عدد من أحدث منتجات الطاقة الجديدة، مما يشير إلى بداية جديدة لشركة GWM لتعميق تخطيطها الاستراتيجي العالمي في عام 2023، وتوضيح رؤيتها لقيادة التنمية الذكية منخفضة الكربون لصناعة السيارات العالمية. بدعم من النظام البيئي للغابات، قامت GWM ببناء سلسلة صناعية مفيدة في مجال الطاقة الجديدة والتقنيات الذكية. GWM تعمل بنشاط على تطوير تقنيات الطاقة الهيدروجينية، وبناء نظام للطاقة النظيفة يعتمد على حياد الكربون الذي يغطي الطاقة الهجينة والكهربائية النقية والطاقة الهيدروجينية.

أشار Mu Feng ، رئيس GWM ، إلى أن GWM ستواصل تسريع تكرار وتحديث النماذج باستخدام تقنيات أكثر تقدمًا لتعزيز العملية الاستراتيجية للطاقة الجديدة بشكل كامل. ستخلق منتجات متنوعة وفقًا لاحتياجات الأسواق والمستهلكين المختلفة وتضع بدقة السوق العالمية.

في مواجهة الاتجاه المتسارع للتحول الجديد للطاقة في السيارات العالمية، أصدرت GWM استراتيجية العلامة التجارية العالمية “ ONE GWM ” في عام 2022، وشاركت بنشاط في المنافسة العالمية. بتوجيه من الإستراتيجية الجديدة، ستواصل GWM أن تكون موجهة نحو المستخدم، وستستمر في إنشاء فئات مختلفة من مركبات الطاقة الجديدة. وستسعى جاهدة لتزويد المستهلكين العالميين بتجربة سفر جديدة ذكية وشخصية وصديقة للبيئة.

وفقًا لـ “إستراتيجية 2025″، ستعمل GWM على زيادة نسبة مبيعاتها من سيارات الطاقة الجديدة إلى 80% بحلول عام 2025. وسوف تستثمر ما مجموعه 100 مليار يوان صيني في البحث والتطوير للطاقة الجديدة والتقنيات الذكية. ستعمل GWM أيضًا على تعزيز تعميم السفر الأخضر والذكي حول العالم وتسريع تحولها نحو الهدف المتمثل في أن تصبح شركة تكنولوجيا ذكية عالمية.