‫تستكمل إبسون مجموعتها من طابعات الأعمال متعددة الوظائف؛ مع التزامها الكامل بميزات الاستدامة لتكنولوجيا نفث الحبر بدون حرارة والتوقف عن بيع طابعات الليزر عالميًا

أمستردام, 23 نوفمبر / تشرين ثاني 2022 /PRNewswire/ — تطلق إبسون مجموعة جديدة من الطُرز الخاصة بالشركات الـ 40-60 صفحة في الدقيقة وذلك لسد الفجوة في المجموعة وتقديم مجموعة كاملة من طابعات الأعمال النافثة للحبر متعددة الوظائف المستدامة والتي تعمل بدون حرارة

تنهي إبسون بيع طابعات الليزر عالميًا مشيرة إلى القدرة المحدودة لهذه التكنولوجيا على تحسين أداء الاستدامة

ومن منطلق تأكيد إبسون على التزامها الكامل بالطباعة بنفث الحبر، فقد أطلقت سلسلتها الجديدة WorkForce Enterprise AM من منتجات الـ 40-60 صفحة في الدقيقة ما يعزز تكنولوجيا Piezo لنفث الحبر بدون حرارة وسد فجوة سابقة في محافظ منتجاتها الـ A3 للشركات.

تتوفّر المنتجات الجديدة بتكنولوجيا رأس الخط الثابت إلى السوق ذي الوتيرة المتوسطة وكي يعمل شركاء قناة إبسون على تبسيط عملية المبيعات، ما يضمن أن يقتني المستخدمون النهائيون أفضل منتج مناسب مع معالجة أجندة الاستدامة أيضًا.

يمكن لتكنولوجيا نفث الحبر أن تقلل من استهلاك الطاقة بالمقارنة بالليزر، وحيث إن هذه المنتجات تشغل مساحة صغيرة وتصميمها خفيف الوزن، فهي تساعد على الحد من الموارد المستخدمة أثناء الإنتاج والشحن. ويعني هذا الحجم المصغر أيضًا أنها تندمج بسهولة في المكتب وتوفر في المساحة. كما تعمل عبوات الحبر عالية الإنتاجية على تقليل استخدام المواد، والشحن، والتخزين والتعامل مع المواد الاستهلاكية بعد نهاية استخدامها.

وتمثل هذه المنتجات نقلة كبيرة في استراتيجية إبسون للطباعة كما تدعم التزامها بالاستدامة. ويتزامن الإطلاق مع قرار الشركة بالتحول بشكل كامل إلى تقنية نفث الحبر وإنهاء مبيعاتها لطابعات الليزر عالميًا وتوزيعها بحلول عام 2026. ويحل هذا بعد عام من إعلان إبسون عن استثمارها البالغ 100 بليون ين ياباني في الابتكار المستدام والنتائج عن القدرة المحدودة لتكنولوجيا الليزر على اتخاذ خطوات كبيرة نحو تحسين الاستدامة نتيجة احتياجها للحرارة أثناء عملية الطباعة، وبالتالي زيادة استخدام الطاقة.

وبوجود أجزاء متحركة وقابلة للاستهلاك أقل يمن زيادة العمر الافتراضي للطابعة مقارنةً بالليزر، كما إن احتياجات الإصلاح والصيانة لطابعات نفث الحبر من إبسون تقل بشكل فعلي أيضًا، إلى جانب أوقات الأعطال، ما يعمل على تحسين الإنتاجية ورضا المستخدم النهائي.

يقول سوات أوزسوي، مدير وحدة الأعمال لدى إبسون في دول الرابطة المستقلة والشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا: “إن مجموعة الطابعات WorkForce Enterprise AM الجديدة تستكمل خط إنتاج طابعات نفث الحبر للأعمال وذلك من وحدات مجموعات العمل الصغيرة وحتى الإدارات عالية السرعة – ما يعني أنه لا يهم الوظيفة التجارية أو الاحتياجات من الطباعة، فنحن لدينا منتج يناسب ذلك. وحيث توجد مجموعة كاملة من الدعم من خدمات الطباعة المُدارة، وسير العمل وحلول الخدمات عن بُعد، فإن هذه المنتجات تتيح وجود نظام طباعة صيانته قليلة، وعالي الجودة، وموثوق ومستدام.”

المزيد عن المجموعة الجديدة

تشغل المساحة الأصغر في فئتها ووزنها قليل بدرجة كبيرة



التغذية بالورق على شكل C والتي تقلل من احتمالية انحشار الورق وتحسن من الموثوقية



لوحة واجهة 10.1 بوصة – أذكى وأكثر بديهية مع إعدادات الطباعة الاقتصادية



بسيطة وسهلة الاستخدام مع الاكتشاف التلقائي لحجم الورق وأدراج الورق التي تتميز بالإغلاق السلس



عبوات حبر سهلة التعبئة، ومدمجة وعالية القدرة



معالجة الورق بقدرة عالية – حتى 5150 ورقة



تقليل أوقات الأعطال – مصممة لتوفر سهولة الوصول للداخل والصيانة الروتينية السريعة والفعالة



قدرة على المسح بسرعة 60 صفحة في الدقيقة / 120 صورة في الدقيقة والميزة الاختيارية المضمنة للتعرف البصري على الحروف



وحدة إنهاء داخلية – صغيرة الحجم وموفرة في المساحة لتجميع المستندات وتدبيسها. تتوفر أيضًا بخرامة اختيارية



وحدة إنهاء خارجية قابلة للتثبيت للدفاتر – لتوفير التدبيس، والتخريم، وطباعة المظاريف، والتجليد والطي المركزي والثلاثي

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1952453/Epson_AM_C_ Series.jpg