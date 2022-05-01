‫ تستضيف هواوي قمة السكك الحديدية العالمية 2022 في بانكوك

بانكوك، 13 مايو 2022 / PRNewswire / – جمعت قمة السكك الحديدية العالمية لعام 2022 في هواوي قادة الصناعة وأصحاب المصلحة الرئيسيين والعملاء الرئيسيين والمنظمات الموثوقة لمناقشة مستقبل صناعة السكك الحديدية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويتطلع مؤتمر القمة إلى تنشيط التحول الرقمي لمؤسسات السكك الحديدية في المنطقة وعلى الصعيد العالمي. تستخدم هواوي أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات لمساعدة المدن في جنوب شرق آسيا على تطوير بنيتها التحتية، مما يخلق زخمًا جديدًا للتنمية الحضرية و APAC الرقمي.

حدث عبر القمر الصناعي لسكك حديد آسيا والمحيط الهادئ 2022 طويلة الأمد، وكان موضوعه دفع الرقمنة في السكك الحديدية المستقبلية لخلق معًا قيمة جديدة. تعتبر سكك حديد آسيا والمحيط الهادئ حدثًا طويل الأمد في المنطقة، وقد جمعت أكثر من 25000 من رواد الصناعة على مدى السنوات الـ 23 الماضية. استضافت هواوي أيضًا كشكًا في هذا الحدث، حيث عرضت بعضًا من ملف الشركة المتطور لحلول صناعة السكك الحديدية.

وقال آرون وانغ، النائب الأول لرئيس مجموعة الأعمال التجارية لآسيا والمحيط الهادئ في هواوي: “تقترح هواوي، بصفتها مزودًا عالميًا رائدًا لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حلولًا ذكية للسكك الحديدية والسكك الحديدية الحضرية مع بنية خدمة كاملة تستند إلى اتصال متنوع ومنصة رقمية موحدة، مما يتيح رقمنة السكك الحديدية وذكاء الأعمال”.

“إننا نشهد زيادة سريعة في رقمنة النقل بالسكك الحديدية. تتحول كل من السكك الحديدية والسكك الحديدية الحضرية بعيدًا عن الأنظمة الخاصة بالمحطة إلى استخدام البنية التحتية السحابية للسكك الحديدية لربط الخدمات. هناك أيضًا دفعة نحو أنظمة أكثر ذكاءً وتكاملًا. نحن نتوقع أن يتم طرح هذه على نطاق واسع في المستقبل القريب، وهذا هو السبب في أن هواوي تقوم بالفعل بتصميم وإطلاق حلول ذكية وشاملة للصناعة” هذا ما قاله شيانغ شي، نائب رئيس وحدة أعمال النقل العالمية في هواوي.

اتبعت قمة السكك الحديدية العالمية في هواوي لعام 2022 أجندة مكتظة بشأن الابتكار والرقمنة والنقل بالسكك الحديدية في المستقبل.

وعرض لي زونغاو، مدير الرابطة الصينية للمترو، تجربة الصين في التحول الرقمي لأنظمة المترو. ونظرت شركة السكك الحديدية الحكومية في تايلند وشركة CRSC الدولية في استراتيجيات لإعادة تشكيل الاتصال، ونشر تكنولوجيات المعلومات والاتصالات المبتكرة، وبناء بنية تحتية قوية للاتصالات للسكك الحديدية.

كما شهدت قمة السكك الحديدية العالمية في هواوي إطلاق الورقة البيضاء لنظام الاتصالات المتنقلة للسكك الحديدية في المستقبل ( FRMCS ). تناقش الورقة، التي بدأت من الصحافة، أحدث الاتجاهات والممارسات المبتكرة في أنظمة الاتصالات المتنقلة لأنظمة السكك الحديدية والمترو. وهي موجهة إلى صناع القرار وقادة الصناعة، وتلخص بعضًا من أبرز التقنيات في هذا المجال اليوم بالإضافة إلى مشاركة أفضل الممارسات حول نشر أفضل حلول الاتصالات.

بالإضافة إلى ذلك، تقاسمت هواوي أيضًا العديد من أفضل الممارسات وعرضت حلولها في كشك في سكة حديد آسيا والمحيط الهادئ 2022. كان أحد أبرزها حل شبكة الاتصالات Wi-Fi 6 للسكك الحديدية الحضرية. يتيح الحل إرسال البيانات في الوقت الفعلي تقريبًا للنقل بالسكك الحديدية. تُعد شبكة اتصالات وحدة التننقل بالأرض هذه وسيلة جديدة تمامًا للقطارات لمشاركة البيانات، وضمان السلامة، وتعزيز الكفاءة. يمكن للقطارات التواصل مع المحطات ومراكز القيادة حتى عند السفر بسرعة عالية، مما يقضي تقريبًا على تأخير نقل المعلومات.

أظهر مؤتمر القمة إجماع الصناعة على الحاجة إلى التحول إلى التكنولوجيا الرقمية، والقيام بذلك بسرعة. تتطلع Huawei إلى استمرار التعاون مع عملاء الصناعة وشركاء النظام البيئي. تقدم هواوي بنية تحتية رقمية مبتكرة لمساعدة صناعات النقل بالسكك الحديدية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وحول العالم على التحول إلى التكنولوجيا الرقمية. تقدم حلول السكك الحديدية الذكية منخفضة الكربون التي تقدمها الشركة تحسين السلامة والكفاءة والخبرة، مما يعزز التنمية الحضرية ويخلق قيمة جديدة للصناعة لإنشاء مدينة رقمية معًا.

بالنسبة إلى هواوي FRMCS ، تنزيل الورقة البيضاء : https://e.huawei.com/en/ material/wireless/ ab9bbc5ad15144bca82e16c6059d82 3d