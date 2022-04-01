‫ تستضيف شركة سينوبك Sinopec مؤتمر الأداء السنوي لسنة 2021، وتدعو إلى تبني التطور البيئي وخلق ميزات تنافسية منخفضة الكربون

بكين, 1 أبريل 2022 /PRNewswire/ الصين للبتروكيماويات (هونغ كونغ: 0386، “سينوبك Sinopec” أو “الشركة”) استضافت مؤتمر الأداء السنوي لسنة2021 في 28 مارس في بكين عبر حلقات دراسية شبكية. وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، بلغ حجم مبيعات سينوبك Sinopec لسنة 2021 وإيرادات تشغيل أخرى 2.74 تريليون يوان (431.50 مليار دولار أمريكي)، وبلغ الربح المنسوب إلى حملة أسهم الشركة 71.975 مليار يوان(11.33 مليار دولار أمريكي)، بنمو نسبته 115.2 في المائة في السنة. وكان هذا أفضل أداء تشغيلي لشركة سينوبك Sinopec في العقد الماضي.

تم توزيع أرباح قدرها 0.47 يوان للسهم على مدار السنة، مع نسبة 80% لصرف الأرباح . استنادا إلى سعر السهم المتوسط المرجح في سنة 2021، بلغت عائدات توزيع الأسهم “ A ” و” H ” نسبة 10.8% و 14.3% على التوالي.

ركزت سينوبك Sinopec في ضوء جائحة كوفيد-19 والبيئة الكلية المعقدة، على النهوض بالإنتاج والعمليات عالية الجودة، والتطوير التحويلي، والابتكار التكنولوجي، وإصلاح الإدارة، والوقاية من المخاطر والسيطرة عليها ضمن عدة جوانب أخرى سنة2021، لتحقيق بداية قوية تتماشى مع “الخطة الخمسية الرابعة عشرة” للصين. بشكل عام، نمت قطاعات الأعمال المختلفة لشركة سينوبك Sinopec بشكل إيجابي، مع تحقيق إنجازات ملحوظة في:

زيادة احتياطي النفط والغاز من المنبع؛

توسيع نطاق التكرير والمزايا التنافسية؛

الزيادة المستمرة في حجم المبيعات والتشغيل للنفط المكرر؛

إفساح المجال للقيادة بدعم مبتكر وتقني بشكل كلي.

في نفس الوقت، ركزت سينوبك Sinopec أيضا على تطوير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ( ESG ) مع مجلس الإدارة صاحب الخلفيات المتنوعة، كما تستجيب الشركة بنشاط لتحديات تغير المناخ، والمحافظة على الطاقة وتقليل التلوث وانبعاثات الكربون، بالإضافة إلى دعم الألعاب شبه الأولمبية والألعاب الأولمبية الشتوية في بكين لسنة 2022.

أشار السيد ما يونغشنغ Ma Yongsheng ، رئيس شركة سينوبك Sinopec ، إلى أن سينوبك Sinopec ستُفعِّل كل مزاياها في دمج التسويق والعلامة التجارية والتكنولوجيا والموهبة للتحرك بثبات لتحقيق هدف أن تصبح شركة رائدة عالميا في مجال الطاقة النظيفة والكيماويات، مما يخلق قيمة أكبر حملة الأسهم والمجتمع.

“بالنظر إلى المستقبل، ستتبنى سينوبك Sinopec تحول الطاقة وتحول الصناعة ككل بشكل نشط وبَناء، وتنفذ على نطاق واسع استراتيجية تنمية رائدة عالميا وتعمل باستمرار على تحسين الخطة الخمسية الرابعة عشرة وهدف سنة 2035 طويل الأجل لتحقيق التنمية المستدامة وأهداف عالية الجودة “، قال ما Ma .

وضعت سينوبك Sinopec خمسة محاور رئيسية لِتنفيذ استراتيجيتها التنموية الجديدة، حيث تسعى جاهدة من أجل:

تحسين إدارة الشركات: ستعمل سينوبك Sinopec على تعزيز إدماج مراقبة المخاطر والرقابة الداخلية وإدارة الامتثال للتحكم الصارم في المخاطر من حيث السلامة وحماية البيئة وإدارة العمليات وغير ذلك. ستعمل سينوبك Sinopec أيضا على دمج الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ( ESG ) مع الإنتاج والتشغيل والتطوير لتحسين كفاءة حوكمة الشركات.

تنفيذ إستراتيجية تنمية قائمة على الابتكار: ستنشئ سينوبك Sinopec مهدا للتكنولوجيات الأصلية لتعزيز تطوير وتطبيق التقنيات المتقدمة لموارد النفط والغاز، والتأكيد على الإنجازات التكنولوجية في تكرير النفط، والمواد الكيميائية المتطورة والمواد الجديدة، والمواد الكيميائية الحديثة للفحم، والطاقة الجديدة والمزيد من ذلك، بالإضافة إلى تعزيز تطوير التكنولوجيات الرئيسية في الصناعة والتكنولوجيات الشائعة والتقنيات المتطورة.

تعزيز قدرة إمداد الطاقة: تكرس شركة سينوبك Sinopec جهودا كبيرة في استكشاف وتطوير النفط والغاز، بهدف تحقيق إنجازات واكتشافات كبرى للنفط والغاز الصخري، وتعزيز التنمية المنسقة لإنتاج الغاز الطبيعي وتوريده وتخزينه وبيعه، والحفاظ على احتياطيات النفط والغاز المحلية باستخدام النمو المطرد في الإنتاج، وإنشاء أعمال طاقة جديدة بنشاط وثبات مثل طاقة الهيدروجين. وستعزز قدرة دعم التجارة الدولية، وتحسن القدرة العالمية على تخصيص الموارد، وتستكشف إنشاء نظام إمداد طاقة تكميلي متعدد الطاقة.

تشجيع الارتقاء بأعمال التكرير والكيماويات: تهدف سينوبك Sinopec إلى التحسين من تكرير النفط وتوسيع وتقوية الهندسة الكيميائية، وتسريع التقدم المحرز في “من المواد الخام إلى الكيماويات” و “المنتجات المشتقة من البترول” لتعزيز التنمية من المتوسطة إلى المتطورة للأعمال الكيماوية وبناء مجموعة كبيرة من قاعدة التكرير والهندسة الكيميائية على مستوى عالمي بشكل ذكي ومتكامل.

بناء مزايا تنافسية صديقة للبيئة ومنخفضة الكربون: تواصل سينوبك Sinopec من خلال تنسيق العلاقة بين التطوير وخفض الانبعاثات، تحسين هياكلها الصناعية واستخدامات الطاقة، وتحسبن كفاءة الطاقة لوضع المعايير الصناعية. قامت سينوبك Sinopec أيضا بتسريع البحث والتطوير للتكنولوجيات الخضراء المنخفضة الكربون باستخدام سينوبيك Sinopec مشروع Qilu-Shengli Oilfield CCUS كأساس.

للمزيد من المعلومات، المرجو زيارة سينوبك Sinopec .

رابط الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1777708/image.jpg