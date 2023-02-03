‫تستضيف سلطنة عمان لأول مرة في الشرق الأوسط القمة التنفيذية الدولية لأشباه الموصلات

لندن, 3 فبراير / شباط 2023 /PRNewswire/ — لزيادة تعزيز وتقوية وتوسيع النظام البيئي العالمي لأشباه الموصلات، تطلق القمم التنفيذية الدولية لأشباه الموصلات (ISES) مؤتمرات القمة التنفيذية الدولية لأشباه الموصلات (ISES) في الشرق الأوسط في عمان، مسقط في الفترة من 22 إلى 23 فبراير / شباط. تستضيف القمم التنفيذية الدولية لأشباه الموصلات منصات القيادة التنفيذية في تصنيع أشباه الموصلات في مناطق الولايات المتحدة الأمريكية وتايوان والصين وأوروبا وجنوب شرق آسيا والتي تغطي موضوعات حيوية في تصميم الرقائق والتعبئة المتقدمة ونظام النظم الكهروميكانيكية والمستشعرات وتصنيع الذاكرة والسيارات الإلكترونيات والجيل الخامس والجيل السادس وإنترنت الاشياء وميتافيرس والمزيد.

سيقام أول حدث لأشباه الموصلات في منطقة الخليج العربي في مسقط، عمان باستضافة السلطنة في الفترة من 22 إلى 23 فبراير / شباط 2023، ويجمع بين جمهور تنفيذي دولي وموضوعات مهمة للغاية وإمكانية وصول حصرية إلى الميزات الثقافية الرائعة لجميع الحاضرين. لمزيد من المعلومات وللتسجيل في القمة، يرجى زيارة https://isesglobal.com/events/ises-middle-east/

الوزارة هي الجهة المسؤولة عن صياغة وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج الرقمية الحكومية في سلطنة عمان. وتتمثل مهمتها الرئيسية في رفع مستوى الكفاءة في الأداء الحكومي، ودعم الابتكار في تقديم الخدمات، وتعزيز الإنفاق والنمو الاقتصادي من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

“عمان هي المركز المثالي لإنشاء تصميم أشباه الموصلات والبنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي. فهي موطن لسكان شبان مزدهرين ومتعلمين تعليماً عالياً. في إطار البحث العالمي والإقليمي عن المواهب التقنية، ستصبح عُمان وجهة أساسية لشركات التكنولوجيا الرائدة التي تنشئ مراكز تطوير عالمية، وللشركات المحلية التي تتوسع دوليًا”.

تقدم مؤتمرات القمة التنفيذية الدولية لأشباه الموصلات ( ISES ) في الشرق الأوسط مزايا العضوية الكاملة لكل من الشركات المحلية والمتعددة الجنسيات داخل الدولة من خلال هذه المنصة. سيتمكن أعضاء مؤتمرات القمة التنفيذية الدولية لأشباه الموصلات ( ISES ) في الشرق الأوسط من حضور الحوارات الغنية والمفتوحة مع الخبراء المتخصصين في المجال والتقنيات والأسواق والممارسات التجارية ونماذج الأعمال مع أحداث مخصصة ومحلية ومناصرة منسقة للغاية.

وقال الدكتور علي بن عامر الشيداني وكيل وزارة المواصلات والاتصالات وتقنية المعلومات “ستنظم هذه القمة لتنفيذ رؤية عمان 2040 التي تهدف بحسب اهتمام الوزارة لجلب المزيد من المشاريع الاستثمارية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في سلطنة عمان وجذب الشركات العالمية في صناعة أشباه الموصلات. هذا سيعزز التنويع الاقتصادي ويوفر فرص عمل للشباب العماني”

قال صلاح نصري، رئيس القمم التنفيذية الدولية لأشباه الموصلات ( ISES ) “إن أعضاء المجلس الاستشاري للقمة التنفيذية الدولية لأشباه الموصلات ( ISES ) وأعضاء ومجتمعنا ملتزمون باستمرار بتحسين وإعادة تصور كيفية توسعنا لتقديم المزيد من الخدمات والمشاركة في سلسلة قيمة أكثر شمولاً. في الأسواق سريعة النمو والناشئة، مثل دول مجلس التعاون الخليجي، نحتاج إلى استخدام مواردنا للبقاء في الصدارة من خلال تقديم منصة قيّمة ومحايدة لتعظيم وتنمية سلسلة التوريد التي يحتاجها العالم بشدة”

سجل اليوم واحصل على بطاقتك عبر: https://isesglobal.com/events/ises-middle-east/

نبذة عن مؤتمرات القمة التنفيذية الدولية لأشباه الموصلات ( ISES )

مؤتمرات القمة التنفيذية الدولية لأشباه الموصلات هو المكان الذي يتواصل فيه صانعو القرار في صناعة أشباه الموصلات لإلهام الأفكار والتعاون ومشاركتها في شبكة موثوقة. صناعة رائدة مرتبطة تتكون من أعضاء من النظام البيئي لأشباه الموصلات بأكمله مسؤولين عن الابتكارات في مصنعي المعدات والمواد، وتقييم منظم موضوعي للمهارات الفنية، والمسابك، وأظمة إدارة قواعد البيانات المتكامل، وبيوت تصميم أشباه الموصلات، والبرامج والخدمات للمستخدم النهائي الفعلي مثل الحوسبة عالية الأداء، والذكاء الاصطناعي، والسيارات إلكترونيات، والجيل الخامس / والجيل السادس وما إلى ذلك. تستضيف مؤتمرات القمة التنفيذية الدولية لأشباه الموصلات قممها سنويًا في المناطق التالية: الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا وتايوان والصين وسنغافورة. القمة العالمية للأنظمة الميكانيكية الكهربائية المصغرة بالاتحاد الأوروبي والصين وجنوب شرق آسيا هي مجتمعات إستراتيجية لمؤتمرات القمة التنفيذية الدولية لأشباه الموصلات.

توفر مؤتمرات القمة التنفيذية الدولية لأشباه الموصلات منصة صناعية فريدة مخصصة للتعاون، حيث يتواصل القادة العالميون ويبتكرون مع أقرانهم وشركائهم وعملائهم لتسريع صناعة أشباه الموصلات.

زر www.isesglobal.com لمعرفة المزيد، اتصل بنا، وتواصل مع مؤتمرات القمة التنفيذية الدولية لأشباه الموصلات ( ISES ) على LinkedIn ( رابط: https://www.linkedin.com/company/internationalsemiconductorexecutivesummit/ ), YouTube ( https://www.youtube.com/watch?v=9TjWccCFQfo ) و WeChat.

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