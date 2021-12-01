تساهم باور تشاينا بنشاط في تنمية ورفاهية المجتمعات المحلية في وسط وغرب إفريقيا

بكين, 21 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ – جاء ذلك في تقرير الصين الصادر عن منظمة آسيان التابعة لتقرير الصين:

“بناء مشاريع عالية الجودة وتكوين صداقات من جميع أنحاء العالم” كان هدف والتزام باور تشاينا في عملياتها الخارجية وهي أكبر شركة في العالم لبناء منشآت الطاقة. تشارك الشركة بنشاط في بناء مشاريع الحزام والطريق وقد وسعت أعمال البناء الخاصة بها إلى البلدان الأفريقية. بعيدًا عن تحسين الممرات المائية والمد بالكهرباء وبناء الطرق والجسور، تفي الشركة بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمعات المحلية في الأسواق الخارجية.

تساهم باور تشاينا في تحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة محليًا عن طريق دفع التوظيف من خلال البنية التحتية الجديدة للطاقة الكهرومائية وتنمية مهارات السكان المحليين عن طريق التدريبات وتقديم المساعدة في تعليم الأيتام ورعايتهم وبناء المستشفيات والتبرع بالأدوية. وقد ساعدتها ما بذلته من جهود لنشر الحب والأمل في إفريقيا على إقامة صداقة مخلصة مع الحكومات المحلية والشعوب المحليين.

رعاية المواهب المحلية

تلبي محطة دجيبوهو للطاقة الكهرومائية التي أشادت بها حكومة غينيا الاستوائية على أنها “مشروع الخوانق الثلاثة لغينيا الاستوائية” 90 بالمائة من طلب البلاد للكهرباء وهي محرك مهم لتنميتها الاقتصادية. قامت باور تشاينا بتدريب الموظفين المحليين ومساعدتهم على تعلم بعض المهارات. كما قدمت الشركة دورة تدريبية مجانية لمدة شهرين في الصين لتسهيل الاتصال بين المشغلين المحليين والمهندسين الصينيين ومساعدة الموظفين المحليين على تشغيل معدات المحطة بشكل أفضل.

رعاية الأطفال

في الكاميرون، يتمتع مكتب باور تشاينا بتقليد يثلج الصدر. خلال فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة من كل عام، سيتعاون المكتب مع الشركات الأعضاء بالمجموعة لإجراء أنشطة تطوعية في المدارس ودور الأيتام في المناطق الواقعة على طول الطرق التي يقوم ببنائها. كانوا سيقومون بإصلاح الفصول الدراسية والتبرع بالقرطاسية للأطفال والغناء والرقص معهم للاحتفال بالعام الجديد.

ووفقًا لتصريح نجانجوا سيرج، ممثل باور تشاينا في الكاميرون، تهتم الشركة بالفئات المتدنية بالكاميرون. أقامت الشركة منذ بداية عملها في البلاد في عام 2010 أنشطة تبرع متشابهة كل عام في محاولة لجلب الحب والسعادة للأطفال المحتاجين.

الدعم الطبي

كما ساعدت الشركة في تحسين الظروف الطبية المحلية بالأماكن التي تقع فيها مشاريعها من خلال بناء مستشفيات والتبرع بأدوية ومرافق.

سيعزز مشروع مستشفى نيفانغ الجديد وهو مشروع مساعدات بارز للحكومة الصينية في البلاد الذي ستتولى استكماله باور تشاينا بحلول عام 2022 النظام الطبي في وسط غينيا الاستوائية وسيقدم خدمات طبية عالية الجودة للمقيمين في مدينة نيفانغ وحولها.

في الكاميرون، تبرعت الشركة بأدوية ومعدات طبية لمركز صحي عام بالقرب من موقع السد الذي ستتولى بناؤه. عززت الأدوية والمعدات الطبية التي تمس الحاجة إليها ثقة المركز بشكل كبير في مكافحة الأمراض المعدية وإنقاذ الأرواح.

في 29 يناير 2019، ساعد مكتب الشركة في غينيا الاستوائية السفارة الصينية والفريق الطبي الصيني بالبلاد على إقامة عيادة مجانية في معسكر الشركة لمحطة دجيبوهو للطاقة الكهرومائية. العيادة المجانية التي أقيمت بمساعدة باور تشاينا هي شهادة على الصداقة بين البلدين ومظهر من مظاهر الوفاء بالمسؤوليات الاجتماعية بنشاط من قبل الشركات الصينية في غينيا الاستوائية.

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1711497/release.jpg