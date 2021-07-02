ترحب شركة هيدريك أند ستراغلز بإنضمام أربعة شركاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط

هونغ كونغ، 2 يوليو/تمّوز 2021 /PRNewswire/ — ‎هيدريك أند ستراغلز‎ ‎ (نازداك: كود السهم HSII) ، شركة هيدريك أند ستراغلز أحد المزودين الرئيسين للاستشارات القيادية عالمياً وحلول المواهب حسب الطلب، أضافت ثلاثة شركاء في مجال البحث التنفيذي وشريك واحد لأعمالها الاستشارية في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط خلال شهري ابريل/نيسان ومايو/أيّار 2021.

قال ستيفن مكاليندن، المدير الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط: “في خضم المشهد الاقتصادي الديناميكي والمتقلب، تبحث الشركات عن قادة يتسمون بالأداء العالي والمرونة ويستطيعون تحقيق النمو الأمثل للأعمال”. “هؤلاء المستشارون الجدد يجلبون معهم خبرة فريدة وسجلات نجاح مؤكدة لمواجهة التحديات المتطورة في المناخ الحالي.”

انضمت جيني لوي بانينج‎ ‎إلى شركة هيدريك أند ستراغلز كشريك بمكتب سنغافورة لتقود أعمال الأسواق الاستهلاكية في سنغافورة. سيكون تركيز جيني على المواهب عبر مجموعة واسعة من الصناعات على مستوى الرؤساء التنفيذيين ومستوى المديرين. سوف تساعد العملاء بنطاق قطاعات الأسهم العامة لتقديم حلول قيادية للشركات بمحافظهم الاستثمارية. في السابق، شغلت جيني منصب العضو المنتدب لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لعلامة تجارية دولية متميزة متخصصة في الأنماط الحياتية وقادت تجربة العملاء لشركة أبحاث تنفيذية أخرى.

انضم محمد ترك‎ ‎إلى شركة هيدريك أند ستراغلز كشريك بمكتب دبي، مع التركيز عبر المؤسسات والخدمات الصناعية على مستوى المديرين والرؤساء التنفيذين وعمليات البحث على مستوى مجلس الإدارة. وبعد خبرات في إجراء عمليات البحث عن الشركات العامة والخاصة عبر مجموعة من الأسواق في الشرق الأوسط، لديه ثروة من المعرفة بالمنطقة وديناميكيات السوق والمشهد الصناعي. في السابق، كان رئيساً لشركة بحث تنفيذي أخرى مقرها في الشرق الأوسط.

انضم ستيفن تشانغ‎ ‎إلى شركة هيدريك أند ستراغلز كشريك بمكتب هونج كونج، حاملاً معه أكثر من 25 عاماً من الخبرة. ولديه خبرة عميقة في الشركات والخدمات المهنية والمصرفية والبحث التنفيذي عبر آسيا والمحيط الهادئ، والصين الكبرى، والولايات المتحدة. وسوف يعمل عن كثب مع مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين للشركات متعددة الجنسيات والصينية، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار ومحافظها، وتقديم حلول أبحاث تنفيذية، بينما سوف يقدم أيضاً المشورة بشأن القيادة والمواهب والاستراتيجية التنظيمية. في السابق، كان ستيفن رئيساً للخدمات المالية وممارسات الأسهم الخاصة في الصين الكبرى في شركة أبحاث تنفيذية عالمية أخرى.

قال ماركوس وايزنر، الشريك الإداري الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط والأسواق الناشئة بشركة هيدريك أند ستراغلز: “نظراً لإدراك الشركات لإمكانية حدوث انتعاش قوي في أعقاب الوباء، فيجب عليها تعزيز ثقافة تدعم أهداف مستقبلها”. “سيكون توني مورداً قيّماً لعملائنا الذين يبحثون عن طرق جديدة للعمل على تغيير ثقافتهم وتسريع أدائهم.”

وانضم توني لو‎ ‎إلى شركة هيدريك أند ستراغلز كشريك بمكتب سنغافورة لمساعدة الرؤساء التنفيذيين على تحويل مؤسساتهم، حيث جلب معه أكثر من 20 عاماً من الخبرة في الاستشارات الاستراتيجية والتنظيمية عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع التركيز على الحكومة والشركات المملوكة للدولة والقطاعات الصناعية. لتقديم الاستشارات بشأن التخطيط الاستراتيجي ونموذج التشغيل وموضوعات التصميم التنظيمي، وسوف يعمل بشكل وثيق مع الرؤساء التنفيذيين وفرقهم العليا لدفع أجندات التحول وتصميم مبادرات رأس المال البشري الإستراتيجية.

حول هيدريك أند ستراغلز

شركة هيدريك أند ستراغلز (نازداك: كود السهم HSII) هي أحد المزودين الرئيسين للاستشارات القيادية عالمياً وحلول المواهب حسب الطلب، وتخدم المواهب رفيعة المستوى والاحتياجات الاستشارية للمؤسسات الكبرى في العالم. من خلال دورنا كمستشارين موثوق بهم للقيادة، نتشارك مع عملائنا لتطوير قادة ومؤسسات يكونوا جاهزين للمستقبل، والجمع بين خدماتنا وعروضنا في الأبحاث التنفيذية، والتنوع والشمول، وتقييم القيادة وتطويرها، وتسريع التنظيم وتشكيل الفريق، وتشكيل الثقافات وحسب الطلب، وحلول المواهب المستقلة. شركة هيدريك أند ستراغلز رائدة في مهنة الأبحاث التنفيذية منذ أكثر من 65 عاماً. اليوم، توفر الشركة حلولاً متكاملة للمواهب ورأس المال البشري لمساعدة عملائنا على تغيير العالم، فريق قيادة واحد في كل مرة.‎® ‏www.heidrick.com

المسئول الإعلامي بشركة هيدريك أند ستراغلز:

ليليان لي

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