‫ ترتدي الشريط الأرجواني للاحتفال بأسبوع التوعية بالاعتلال العصبي P&G Health

إطلاق حملة Feel Life “اُشْعُرْ بالحياة” في 18 دولة عبر آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط والهند وأفريقيا لزيادة الوعي حول الاعتلال العصبي الطرفي.

أقامة سلسلة ندوات عبر الإنترنت لمتخصصي الرعاية الصحية مع ” أقسام افتراضية” لمناقشة مشكلات الاعتلال العصبي الطرفي في كل بلد، بالتزامن مع نشر أفضل الممارسات ودراسات الحالة وتقاريرلجان الخبراء.

سنغفورة، 18 مايو/أيار 2022 / PRNewswire / — أعلن P&G Health ، وهو قسم الرعاية الصحية التابع لشركة Procter & Gamble (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:PG) ، صانع Neurobion نيوروبيون، عن “حملة Feel Life ” “اُشْعُرْ بالحياة” الجديدة لإحياء أسبوع التوعية بالاعتلال العصبي 2022 في 18 دولة في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا. تهدف الحملة من خلال مجموعة من الأنشطة الرقمية والميدانية بالتعاون مع الأطباء والصيادلة والجمعيات الطبية والشركاء، إلى زيادة الوعي العام حول الاعتلال العصبي الطرفي من أجل التشخيص المبكر والعلاج في الوقت المناسب.

إن الاعتلال العصبي الطرفي ( PN ) هو حالة سريرية مزمنة، حيث يتلف الجهاز العصبي الطرفي. تشمل أعراض الاعتلال العصبي الطرفي الخدر والوخز والحرقان في اليدين والقدمين. ُيبلّغ الذين يعانون من الاعتلال العصبي الطرفي تأثيره على جودة حياتهم بما في ذلك انخفاض القدرات الجسدية وقلة النوم. نظرا لأن داء السكري هو السبب رقم [1] للاعتلال العصبي الطرفي، فإن الانتشار المتزايد للاعتلال العصبي الطرفي يرتبط ارتباطا وثيقا بارتفاع عدد مرضى السكري. إلى جانب داء السكري، ُيعتبر نقص فيتامينات ب والشيخوخة من العوامل الأخرى العالية الخطورة التي تؤدي إلى تلف الأعصاب الطرفية.

“في عام 2021، كان هناك 393 مليون مريض بالسكري [2] في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا مع توقعات بوجود ما يصل إلى 603 مليون مريض بالسكري في هذه المناطق بحلول سنة 2045 [2]. يشير ما يقرب من 50٪ [2] من مرضى السكري إلى أنهم يعانون من الاعتلال العصبي الطرفي، سوف يكون هناك نمو هائل في عدد المرضى الذين يعانون من الاعتلال العصبي الطرفي في هذه المناطق، وفقًا لما ذكره الدكتور أشلي بارلو، المدير الأول للشؤون الطبية والتقنية بِـ P&G Health – آسيا والمحيط الهادئ والهند والشرق الأوسط وأفريقيا.

“نلتزم دائما في P&G Health ، بالجهود المبذولة لزيادة الوعي حول الاعتلال العصبي الطرفي وأهمية صحة الأعصاب. يعد أسبوع التوعية بالاعتلال العصبي منصة رئيسية للنظام البيئي بأكمله للالتقاء ومناقشة الحالة بحيث يكون المجتمع أكثر إطلاعا وقدرة على اتخاذ خطوات تخفيفية. يلتزم P&G Health بصفته قسم بشركة رائدة في العناية بالصحة العصبية، بتثقيف المجتمعات حول تأثيرات الاعتلال العصبي الطرفي على جودة الحياة. نحن نشجع الجميع على ارتداء الشريط الأرجواني معنا بينما نحيي هذا الأسبوع المهم من أجل صحة جماعية أفضل”، علق آلوك أغراوال، نائب الرئيس الأول لِـ P&G Health – آسيا والمحيط الهادئ والهند والشرق الأوسط وأفريقيا.

استلهم P&G Health حملة ‘ Feel Life’ ” ” اُشْعُرْ بالحياة” من الأعراض التي يشعر بها الأشخاص المصابون بالاعتلال العصبي الطرفي، مما يلقي الضوء على عدم قدرة المصابين بهذه الحالة على الشعور بالفرح والبهجة عند القيام بأنشطة روتينية، مما يؤثر سلبا على قدرتهم على إنجاز الأمور وبالتالي على صحتهم العاطفية.

تشمل المبادرات في إطار الحملة نشاطا للتجربة الاجتماعية بقيادة شخصيات بارزة على قنوات التواصل الاجتماعي، مثل إنستغرام، حيث سيتم دعوة الجمهور للمشاركة في التحدي من خلال غمس أيديهم في وعاء من الماء المثلج لفترة قصيرة من الوقت قبل محاولتهم القيام بأحد أنشطتهم اليومية المفضلة. إن الهدف من تجربة تأثيرات الخدر والوخز، هو فهم كيفية تأثير أعراض الاعتلال العصبي الطرفي على نوعية حياة المرء وتشجيع الناس على طلب العلاج في الوقت المناسب.

بالإضافة إلى ذلك، سينظم P&G Health بشراكة مع شبكة التعليم الطبي لمتخصصي الرعاية الصحية، “سلسلة ندوات عالمية” مع أقسام افتراضية تمثل مشكلات الاعتلال العصبي الطرفي عبر البلدان مع أفضل الممارسات ودراسات حالة المرضى ولجان الخبراء. ستغطي الندوات عبر الإنترنت من خلال الجمع بين خبراء الرعاية الصحية من جميع أنحاء العالم والمنطقة، آخر التحديثات العلمية حول انتشار الاعتلال العصبي، علاجه وتدبيره.

لمزيد من المعلومات حول الندوات العلمية عبر الأنترنت ، برجاء التواصل مع دكتورة لي يا ن li.y.103@pg.com

بيان إخلاء المسؤولية: قد تختلف الحالات التي يستخدم بها Neurobion بإختلاف البلدان، يرجى مراجعة متخصصي الرعاية الصحية المحليين لمزيد من المعلومات

نبذة عن P&G Health :

يعمل P&G Health ، وهو قسم الرعاية الصحية التابع لشركة P&G ، على دفع الابتكار الذي يركز على المستهلك لتمكين عملائنا من العيش حياة أطول وأكثر صحة وحيوية.

نبذة عن شركة Procter & Gamble

تخدم P&G المستهلكين في جميع أنحاء العالم بواحدة من أقوى مجموعات العلامات التجارية الموثوقة والرائدة ذات الجودة العالية، بما في ذلك Always ® و Ambi Pur ® و Ariel ® و Bounty ® و Charmin ® و Crest ® و Dawn ® و Downy ® و Fairy ® و Febreze ® و Gain ® و Gillette ® و Head & Shoulders ® و Lenor ® و Olay ® و Oral-B ® و Pampers ® و Pantene ® و SK-II ® و Tide ® و Vicks ® و Whisper® . كما يضم مجتمع P&G عمليات في حوالي 70 دولة حول العالم.

[1] Landmann G. Ars Medici. 2013؛1: 21-18 [2] IDF Diabetes Atlas. الطبعة العاشرة، 2021

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