‫تدخل العلامة التجارية الرائدة balabala للأطفال عالم الكون الفوقي(الميتافرس)، مع الإعلان عن أول سفير لعلامتها التجارية الرقمية للأطفال 

Posted on 1 hour ago by tngadmin

أول سفير للعلامة التجارية الرقمية للأطفال – ريني

شنغهاي، 1 يونيو / حزيران 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة Balabala عن دخولها إلى عالم الكون الفوقي(الميتافرس)، وتعيينها لسفير واقعي للعلامة التجارية الرقمية يسمى “ريني”. ريني هو أول سفير للعلامة التجارية الرقمية للأطفال balabala ، مما يسلط الضوء على المكانة الرائدة لعلامة Balabala التجارية في صناعة ملابس الأطفال.

balabala digital brand ambassador

اسم ريني مستوحى من المطر وماء الحياة، وهو مطلب أساسي للتغذية والنمو. Balabala هي العلامة التجارية التي تفهم حقًا كيف يكبر الأطفال. من خلال نظرة ثاقبة على عالم الكون الفوقي(الميتافرس)، تنشئ Balabala نافذة اتصال جديدة مع الجيل زد، وفي نفس الوقت تعزز استراتيجية العلامة التجارية متعددة القنوات.

  في إعلان إضافي، أفادت شركة balabala أيضًا بتأمين تعاون رئيسي مع اثنين من المصممين البارزين ، كريستين فونج (المديرة الإبداعية السابقة لديور وكلوي) والمصمم المستقل فيكو تشاو في سلسلة منتجاتها الأخيرة.

توضح التصميمات الجديدة المجموعة جمال نمو الفتيات من خلال دمج الثقافة الأوروبية مع مفاهيم التصميم الصينية، وتشجيع الأطفال على التعبير عن أنفسهم وأن يصبحوا جزءًا من حكاياتهم الخيالية.

تواصل Balabala دفع طموحها لتزويد عملائها العالميين بمنتجات متنوعة وعالية الجودة في بيئة تسوق نابضة بالحياة ومثيرة، وتشجع الأطفال في جميع أنحاء العالم على التمتع بطفولة رائعة تهدف إلى “أن تصبح العلامة التجارية الأولى لأزياء الأطفال”

لمعلومات إضافية تفضل بزيارة:

www.balabala.com.hk/pages/business-opportunities

مصدر الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1826766/EN_01.jpg  

 

 

RELATED ARTICLES
As Demand Surges for Organic Food, New Price Risks Emerge
1 day ago
Throat Lozenges Market Size, Development, Segmentation, Development Forecast by 2027
1 day ago
Airport Surveillance Radar Market Size Expected To Grow At A CAGR Over 6.49% From 2019 To 2027 With Size,Share,Analysis,Trend,Growth By MRFR
1 day ago
Tobacco Packaging Market Global Industry Size, Growth by 2030
1 day ago
Vehicle Intercom Systems Market Outlook and Opportunities in Grooming Regions with Forecast 2026
1 day ago
Tactical Data Link Market Growing International Security Threats, Outlook and Opportunities in Grooming Regions Forecast 2028
1 day ago

Calendar

June 2022
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Archives

Categories

Proudly powered by WordPress | Theme: BuzzNews by spiderbuzz.