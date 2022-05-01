‫تحرر JA Solar الوحدة الكهروضوئية من النوع N DeepBlue 4.0 X

بكين، 19 مايو 2022 / PRNewswire / — تحتفل JA Solar بحدث إطلاق منتجاتها الجديدة لعام 2022 في 18 مايو، مع إطلاق أول وحدة كهروضوئية من النوع n DeepBlue 4.0 X . يمثل هذا العرض الجديد المبتكر أول دخول للشركة في سوق المنتجات الكهروضوئية من النوع n .

استنادًا إلى 182 رقاقة، التي تتميز بسلسلة التوريد الأكثر نضجًا والتعرف على مستوى الصناعة، تتضمن سلسلة DeepBlue 4.0 X ثلاثة أنواع من الوحدات قابلة للتكيف مع أي سيناريو: وحدة مكونة من 54 خلية للأنظمة الكهروضوئية السكنية، و 72 خلية و 78 خلية للمشاريع الكهروضوئية التجارية والخدمية. اجتازت DeepBlue 4.0 X بالفعل اختبارات IEC 61215 و IEC 61730 وحصلت على شهادة TÜV SÜD ، كما اجتازت اختبار ضباب الملح والأمونيا والرمل والغبار، مما يثبت ملاءمتها عبر مختلف التطبيقات والبيئات.

بالإضافة إلى المزايا المرحلة من وحدات DeepBlue 3.0 النمطية، تدمج DeepBlue 4.0 X أحدث التقنيات من JA Solar ، بما في ذلك خلية Bycium+ ، حيث يمكن أن تصل كفاءة الإنتاج الكتلي إلى أكثر من 24.8% بسبب ركيزتها وبنيتها عالية الجودة. أيضًا، تم تجهيز DeepBlue 4.0 X بتقنية التغليف عالية الكثافة الحاصلة على براءة اختراع GFI (التوصيل البيني المرن بدون فجوة)، حيث يتعامل تصميم الشريط المستدير مع المعالجة المؤقتة ومواد التغليف المحسنة مع الإجهاد الميكانيكي عند وصلات الخلايا البينية وبالتالي القضاء على خطر التكسير الدقيق. معًا، تجلب هذه موثوقية أعلى وإنتاجية أعلى للطاقة إلى DeepBlue 4.0 X ، مع أقصى طاقة تصل إلى 625 واط وكفاءة تصل إلى 22.4%.

وفقًا لـ Kun Tang ، مدير قسم تكنولوجيا المنتجات في JA Solar ، تعمل JA Solar على التكنولوجيا من النوع n لسنوات، وبعد الاستثمار المستمر في البحث والتطوير والتجريب، أصبحت جاهزة أخيرًا للإنتاج الضخم. للتحقق من أداء توليد الطاقة للمنتج، أطلقت JA Solar و TÜV NORD اختبارًا لعائد الطاقة لمدة عام واحد (فبراير 2021 – فبراير 2022) في مركز اختبار الفولطا الضوئية الصيني، قاعدة ينشوان (شمال غرب الصين). تُظهر النتائج أن إنتاجية الطاقة للوحدة النمطية من النوع n بناءً على خلايا Bycium + أعلى بنسبة 3.9% من تلك الخاصة بوحدات p-PERC النمطية. وفقًا لبيانات محاكاة نظام JA Solar الكهروضوئي، مقارنة بالوحدات من النوع p ، فإن خفض تكلفة BOS لـ DeepBlue 4.0 X يصل إلى 2.1%، و LCOE عند 4.6%، مما يزيد من IRR ويجلب المزيد من القيمة للعميل.

وقال السيد شينوي نيو، عضو مجلس الإدارة ونائب الرئيس الأول لشركة JA Solar ، “لقد أصبح تطوير الحلول منخفضة الكربون والحلول الخضراء مهمة عالمية رئيسية. وباعتبارها واحدة من أكثر مصادر الطاقة المتجددة مرونة وفعالية من حيث التكلفة، أصبحت الطاقة الكهروضوئية قوة مهمة في تعزيز الحياد الكربوني. من النوع p إلى النوع n ، من DeepBlue 3.0 إلى DeepBlue 4.0 X ، تلتزم JA Solar دائمًا بمفهوم تصميم المنتج “الموجه للعملاء”. ونحن نحاول دائما تحسين أداء الوحدات الكهروضوئية في توليد الطاقة من أجل خلق قيمة أكبر للعملاء وتعزيز تطبيق الطاقة الكهروضوئية على نطاق عالمي للاضطلاع بدور أكبر في عملية الحياد الكربوني العالمي”.