‫تحذر مياكس من أن موقع “MIAXAX” الإلكتروني ليس تابعًا لِـMIAX أو أي من الشركات التابعة لها.

يرجى العلم أن أي كيان أو شخص مرتبط بهذا الموقع ليس مرتبطًا بأي شكل من الأشكال مع MIAX أومنتسبًا إليها أو إلى الشركات التابعة لها. أي تأكيد على مثل هذا الارتباط أو الانتماء كان ولا يزال خاطئًا ومضللًا.

نبذة عن شركة مياكس MIAX

تمتلك شركة Miami International Holdings, Inc . الشركة الأم القابضة لشركة MIAX ، شركة Miami International Securities Exchange, LLC بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية ( MIAX‎®‎‎) ، وشركة MIAX PEARL, LLC ‎‎ مياكس بيرل ( MIAX Pearl® )، وشركة MIAX Emerald, LLC مياكس ايميرالد ( ‎‎‎MIAX Emerald® )، وشركة Minneapolis Grain Exchange, LLC بورصة مينيابوليس للحبوب ( MGEX )، وبورصة برمودا ( BSX ) و دورمان للتجارة، ذ.ذ.م.

MIAX و MIAX Pearl و MIAX Emerald هي بورصات وطنية للأوراق المالية مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات ( SEC ) والتي يتم تمكينها من خلال تقنية MIAX الملكية المدمجة داخل الشركة. تقدم MIAX تداول الخيارات في جميع البورصات الثلاثة بالإضافة إلى الأسهم النقدية من خلال MIAX Pearl Equities . تم بناء منصة تداول MIAX لتلبية متطلبات التسعير عالية الأداء لمجال تداول الخيارات الأمريكية ويتم تمييزها حسب الإنتاجية والكمون والموثوقية وحتمية الأوامر السلكية. وتعمل MIAX أيضًا كمكان تداول حصري لخيارات التسوية النقدية على SPIKES® Volatility Index (رمز التداول: SPIKE ) هو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في أسهم إس بي دي آر ( SPDR ) إس أند بي 500 ( S&P 500 ) صندوق المؤشرات المتداولة ( ETF ) إس بي واي ( SPY).

MGEX هي بورصة مسجلة لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع ( CFTC ) وتقدم التداول في مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك العقود الآجلة لقمح الربيع الأحمر الصلب وتعمل أيضا كسوق حصرية لعقود SPIKES الآجلة. وتُعد بورصة مبنيابوليس للحبوب أيضًا سوق DCM ومنظمة DCO تابعة للجنة تداول السلع الآجلة، وتوفر سوقًا لـ DCM ومنظمة DCO وخدمات السوق النقدي في مجموعة من فئات الأصول.

BSX هي سوق أوراق مالية دولية متكاملة بالكامل، مقرها في برمودا ونظمت في عام 1971. BSX متخصصة في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم، وإصدارات الديون، والصناديق، وصناديق التحوط، وضمانات المشتقات، والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين.

دورمان للتجارة هي شركة متكاملة الخدمات في لجنة العقود الآجلة مسجلة لدى CFTC .

وتقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برينستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب ميامي، وفلوريدا، ومينيابوليس، ومينيسوتا، وهاميلتون وبرمودا وشيكاغو وإلينوي.

لمعرفة المزيد عن MIAX يرجى زيارة www.MIAXOptions.com .

لمعرفة المزيد عن MGEX ، قم بزيارة www.mgex.com .

لمعرفة المزيد عن BSX ، قم بزيارة www.bsx.com .

لمعرفة المزيد حول دورمان للتجارة قم بزيارة www.dormantrading.com .

إخلاء مسؤولية ومذكرة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة Miami International Holdings, Inc (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، “للشركة”)، ولا يشكل عرضًا، أو التماسًا، أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. وقد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات، أو الخطط، أو النتائج، أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “مستقبل”، “خطة” أو “مخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “يُتوقع”، “مسودة”، “في نهاية المطاف” أو “المتوقعة”. ويُعد هذا تحذير لك من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف، أو الأحداث، أو النتائج، المستقبلية اختلافا جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

وتظل جميع العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث (بما في ذلك الشعارات والأيقونات) المشار إليها من قبل الشركة مملوكة لأصحابها المعنيين. وإذا لم يُحدد ذلك على هذا النحو، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث لا يشير إلى أي علاقة، أو رعاية، أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. كما أن أي إشارات من قبل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بالغير هي لتحديد سلع و/أو خدمات غير المقابلة، وتعتبر استخدامًا عادلًا رمزيًا بموجب قانون العلامات التجارية.

للتواصل الإعلامي:

آندي نيبو، نائب الرئيس الأول، ومسؤول الاتصالات

‎(609) 955-2091