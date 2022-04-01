‫ تحديثات منصة معرض كانتون 131 عبر الإنترنت تزيد من تسهيل التوفيق بين الأعمال التجارية العالمية

غوانغجو، الصين، 19 أبريل/نيسان 2022 / PRNewswire / – سيُعقد معرض كانتون الـ 131 عبر الإنترنت في الفترة الممتدة من 15 إلى 24 أبريل/نيسان. هذه هي المرة الخامسة التي ينطلق فيها معرض كانتون على منصته عبر الإنترنت.

بدون معرض حضوري، تجذب المنصة عبر الإنترنت مرة أخرى الكثير من اهتمام العارضين والمشترين. وفقًا للسيد تشو شيجيا Chu Shijia ، نائب الرئيس والأمين العام لمعرض كانتون والمدير العام لمركز التجارة الخارجية الصيني، أصبح معرض كانتون عبر الإنترنت أكثر سهولة في الاستخدام حيث مر عبر أربع تجمعات عبر الإنترنت بدءا من الدورة 127. يتكون موقع معرض كانتون من 16 فئة منتجات عبر 50 قسما للمعرض. يتميز كل قسم بعرض الوسائط المتعددة، والبحث عن العارضين والمنتج، والرسائل الفورية، وموعد التفاوض، وطلبات المصادر، والتوفيق بين الأعمال، والعارضين على الهواء مباشرة، والاجتماعات والفعاليات، وإصدار منتج جديد وقاعات معارض الواقع الافتراضي. لتلبية احتياجات المستخدم، تم تحسين النظام الأساسي ليكون أكثر استقرارا وفعالية وشمولية مع خدمة أفضل.

تمت ترقية وظيفة البحث لإضافة علامات إلى العلامات التجارية الصينية المتخصصة أو ذات التقنية العالية أو العريقة والمنتجات الخضراء أو الذكية لسهولة التعرف عليها من أجل تحسين دقة البحث، يتم زيادة أبعاد البحث لمساعدة المشترين في العثور على ما يريدون بسرعة. تسهل المنصة المحدثة الاتصالات والتبادلات بين العارضين والمشترين من خلال تمكين العارضين من التحقق من معلومات المشترين بموافقة منهم. كما يمكن أن تبدأ الشركات محادثات مع المشترين الذين يضيفون الشركة إلى مفضلاتهم، أو مشاهدة البث المباشر للعارضين، أو التوصية بذكاء من قبل النظام بناء على طلبات المصادر.

أشارت ماجي بو Maggie Pu ، نائبة المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية لمعرض كانتون، إلى أن معرض كانتون لا زال يواصل الارتقاء إلى آفاق جديدة بفضل ابتكاره المستمر وخدماته المدروسة والملائمة والدقيقة. سيعمل معرض كانتون 131 على إنشاء أعمدة جديدة بما في ذلك إصدار المنتج والبث المباشر المميز. سيتم تعزيز فعالية المعرض بشكل أكبر مع حوالي 150 حدثا لاول مرة للمنتج، من خلال عرض إنجازات الابتكار للشركات الصينية بطريقة شاملة.

لاستكشاف المزيد من الفرص التي يوفرها المعرض، يُرجى زيارة: https://www.cantonfair.org.cn/ en-US/register/index#/foreign- email .