‫تحدى أعلى مستوى من! تم الكشف عن محتوى جديد، غارة الجحيم

غارة الجحيم، محتوى قتالي جديد للاعبين من المستوى 90 أو أعلى

تعزيز خاص لتقوية نقاط القوة المضافة إلى جانب عنصرين جديدين

تجاوز النظام المضاف لتعزيز إحصائيات الأرواح الأسطورية

سيول، كوريا الجنوبية، 6 أكتوبر 2022 / PRNewswire / — كشفت Wemade عن غارة الجحيم، وهو محتوى جديد لروائعها في ألعاب MMORPG ‎ ‏< MIR4 > في 4 أكتوبر 2022.

غارة الجحيم، وهو محتوى قتالي في الوضع الصعب للاعبين من المستوى 90 أو أعلى، أصعب بكثير من غارة الزعيم. يمكن لما يصل إلى 15 لاعبًا المشاركة في محاربة وحش زعيم قوي وأتباعه.

ويأتي المزيد من المشاركين مع احتمالية أعلى للحصول على فوائد أعلى. إذا شارك ستة لاعبين أو أكثر، فهناك فرصة للحصول على أسلحة وأقراط ملحمية من المستوى الأول، وزيت النعمة المقدس، وخمسة أنواع من العطايا المستخدمة لتعزيز الغموض.

تتكون غارة الجحيم من مراحل متعددة بناءً على ثلاثة مستويات وحشية – المستوى 100 و 120 و 140، ولا يمكن الدخول إلا للاعبين الذين لديهم تذكرة غارة الجحيم.

في غضون 15 دقيقة، يمكن للاعبين تحدي وحش من المستوى 140 لاغتنام الفرصة لمزيد من التحسين.

بالإضافة إلى ذلك، تمت إضافة وظيفة تعزيز خاصة حيث يمكن للاعبين ترقية ملحمة أو عناصر أعلى مثل الحجر السحري، الطيف، كنز الروح والقطعة الغامضة. هناك حاجة إلى فولاذ التنين والفولاذ الداكن وأحجار التعزيز لتعزيز العناصر ويمكن للاعبين استخدام زيت النعمة لزيادة فرصة التعزيز.

علاوة على ذلك، تمت إضافة نظام تجاوز حيث يمكن للاعبين زيادة إحصائيات الأرواح الأسطورية إلى المستوى 4. عندما يتم رفع المستوى من خلال نظام تجاوز، يتم إضافة فتحة لإضافة كنز الروح ويتم تحسين الإحصاءات الفريدة.

مزيد من التفاصيل عن< MIR4 > يمكن العثور عليها على موقعها الرسمي والمجتمع.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1913555/MIR4_image_Hell_ Raid.jpg

شعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1848100/MIR4_Logo.jpg