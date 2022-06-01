‫تحت رعاية شرطة أبو ظبي، أرامكو وشركة الكهرباء السعودية

استضافت المؤسسة الاوروبية لإدارة الجودة EFQM مؤتمرها الأول في الشرق الأوسط بعنوان “تحقيق مستقبل مستدام للشرق الأوسط من خلال التحول”

توقيع اتفاقيتين للشراكة مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية (EHS) ومؤسسة كردستان للمعايرة

-دبى، الامارات العربية المتحدة – African Media Agency

دبي، 30 مايو، اختتمت المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM مؤتمرها لأول في الشرق الأوسط بعنوان “تحقيق مستقبل مستدام للشرق الأوسط من خلال التحول” في فندق جراند حياة في دبي، حيث قام قادة الأعمال والتحول المؤسسي والتميز بمشاركة رؤيتهم وتجاربهم بحضور نخبة من الشركاء وكبار الشخصيات ورجال الأعمال، ووسائل الإعلام والمؤثرين.

وفي هذه المناسبة، قامت المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM بتوقيع اتفاقية تعاون وشراكة مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لتطوير جائزة التميز والجودة لمقدمي الرعاية الصحية، بالإضافة إلى برنامج تطوير القيادات لتعزيز وتطوير الاداء في قطاع الرعاية الصحية في إمارة دبي. وتم توقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة كردستان للمعايرة KAN حيث تخول الاتفاقية المؤسسة تقديم دورات تدريبية معتمدة من المؤسسة الاوروبية لإدارة الجودة باللغة الكردية. كما وقعت وزارة الثقافة السعودية اتفاقية العضوية مع EFQM في إطار خطة الوزارة لتحقيق التميز والريادة.

تم افتتاح المؤتمر برئاسة الدكتور بول ليتل، رئيس مجلس إدارة EFQM، وضم المؤتمر نخبة من المتحدثين المرموقين حيث شارك معالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وتم خلال المؤتمر تقديم عروض لمتحدثين وخبراء محليين واقليمين ودوليين في التميز، والابتكار، والاستدامة، والتحول، مثل الدكتور نادر صبري، الرئيس التنفيذي لشركة TimeZ5 Global Inc. والسيد راسل لونغموير، الرئيس التنفيذي لمؤسسة EFQM، وإسراء المبيضين، المديرة الاقليمية لمكتب EFQM في الشرق الأوسط بالإضافة للدكتور هزاع النعيمي المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي، والدكتور ابراهيم الروابدة الرئيس التنفيذي لمركز الملك عبد الله الثاني للتميز والسيد اغناسيو بابو الرئيس التنفيذي لنادي اكسيلينسا.

وضمت الجلسات الحوارية ممثلين من الجهات الحكومية والخاصة مثل هيئة كهرباء ومياه دبي، هيئة الطرق والمواصلات، شرطة أبوظبي، شرطة دبي، جمارك دبي، شركة الكهرباء السعودية، أرامكو، وزارة الداخلية البحرين، أورانج الأردن، وهيئة الأشغال العامة في قطر وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

وتعليقاً على مشاركة شرطة أبوظبي، قال معالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي: نود أن نشكر EFQM على دعمها لمسيرة التميز في الشرق الأوسط والعالم، و تنظيمها لهذا الحدث الهام. لقد دأبت شرطة أبوظبي منذ انشائها عام 1957 على دعم وتلبية التوجيهات الحكومية لتحقيق الريادة العالمية، ومن خلال التأقلم مع المتغيرات باستباقية ومرونة وتطوير غاية واضحة وفهم النظام الايكولوجي واستشراف التوجهات العالمية وتوظيف الأدوات التحليلية المتقدمة، تمكنا من تعزيز موقع أبوظبي العالمي لتصبح المدينة الأكثر أمانا في العالم خلال السنوات الست الماضية. وسنواصل اتباع هذا النهج من أجل دعم ازدهار دولتنا وتحسين جودة الحياة وتعزيز الشراكات لدعم مسيرة التميز والريادة.

وقال السيد انوار الزهراني، مدير إدارة التميز التشغيلي في شركة أرامكو: “التميز هو أحد قيم الشركة الدافعة لشركة أرامكو، مما يمكّن الشركة من تحقيق أفضل النتائج الممكنة عند مواجهة التحديات الجديدة. ستواصل الشركة رحلة التميز الخاصة بها لدفع الأداء وتحقيق هدفنا الاستراتيجي في أن نصبح شركة الطاقة والكيماويات المتكاملة الرائدة في العالم. “

ومن ناحيتها علقت المهندسة إسراء المبيضين، المديرة الاقليمية لمكتب EFQM في الشرق الاوسط “لقد كان المؤتمر فرصة فريدة للاستماع للمنظمات الرائدة والتعرف على أفضل الممارسات والتجارب إقليماً ودولياً، وقد ظهر جلياً من خلال العروض والحلقات النقاشية دور نموذج EFQM والبرامج التدريبية في دفع تحسين الأداء والتميز والتحول المستدام ومساعدة المنظمات على مواجهة التحديات المستقبلية وهذا يحفزنا على تقديم المزيد من الدعم للمؤسسات والأفراد ليس في المنطقة بحسب، بل في جميع أنحاء العالم. اتقدم بجزيل الشكر للأعضاء والشركاء والجهات الراعية والمشاركين على دعمهم وندعوكم لحضور مؤتمر EFQM في ليون فرنسا في الفترة من 27 و28 من أكتوبر 2022”

نبذة عن EFQM: هي مؤسسة غير ربحية قائمة على العضوية تأسست في أكتوبر 1989، مقرها الرئيسي في بروكسل وتمتع بانتشار عالمي وتتمثل غايتها في بناء مستقبل أفضل للأفراد والمجتمعات والمؤسسات.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع المؤسسة الالكتروني https://www.efqm.org

شرطة أبوظبي https://www.adpolice.gov.ae/en/strategic/Pages/vision.aspx

أرامكو السعودية: https://www.aramco.com

الشركة السعودية للكهرباء https://www.se.com.sa/en-us/Pages/home.aspx

شركة QMS لخدمات التميز www.qms.deQMS: https://en.qms.de/

كرير للاستشارات الإدارية والتدريب: https://www.cmc-me.com/

جهة الاتصال الإعلامية: البريد الإلكتروني: israa.mobideen@efqm.org أو press@dabuzzconsulting.com