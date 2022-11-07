‫تحتفل كاندي كراش ساغا بعشر سنوات من المتعة من خلال الاستيلاء على أفق مدينة نيويورك بأداء ساحر للطائرات بدون طيار

نيويورك، 7 نوفمبر، 2022 / PRNewswire / — تحتفل لعبة كاندي كراش ساغا، لعبة ألغاز الجوّال الشهيرة من طراز “ماتش 3” التي تستضيف ملايين اللاعبين كل يوم، بمرور 10 سنوات من المتعة ومليارات الحلوى المتطابقة ولحظات لا حصر لها من الفرح للاعبين في جميع أنحاء العالم. للاحتفال بهذه المناسبة، تم تحويل وسط مدينة مانهاتن إلى كرنفال من الحلوى. استمتع المشاهدون بالاستيلاء المذهل على أفق مدينة نيويورك حيث أخذت مئات الطائرات بدون طيار المتوهجة كاندي كراش ساجا من الجوّال إلى أكبر شاشة على الأرض – السماء.

ولمدة 10 دقائق رائعة، تمت مطابقة الحلوى بأكثر من 1000 ضعف الحجم الذي شوهد على الجوّال في أداء مذهل بواسطة 500 طائرة بدون طيار متزامنة. من القنابل الملونة المكهربة إلى تيفي الأكبر من الحياة، حلقت بعض العناصر الأكثر شهرة في اللعبة في سماء الليل.

وطوال الليل، انضم أكثر من 1000 شخص إلى المرح في باتري بارك إسبلاناد، أثناء الاستماع إلى دي جي مباشر، و لودا لوف ، والاستمتاع بالأطعمة والمشروبات المستوحاة من كاندي كراش ساغا، والألعاب العملاقة للبالغين، والكرنفال، وأكثر من ذلك. بعيدًا عن مساحة الكرنفال المليئة بالحلوى، يمكن مشاهدة العرض من قبل عدد لا يحصى من سكان نيويورك من وسط المدينة إل ى وسط المدينة وكذلك سكان نيو جيرسي عبر هدسون.

قالت فرناندا رومانو، الرئيس التنفيذي للتسويق في كينج، “يشرفنا أن نحتفل بهذا الإنجاز المذهل لملحمة كاندي كراتش”. “كاندي كراش ساغا هي واحدة من أكثر ألعاب الجوّال المحبوبة في كل العصور ولا تزال مصدرًا يوميًا للمتعة في حياة الملايين من الناس. أردنا الاحتفال بهذه الذكرى السنوية الهامة من خلال عرض بعض العناصر الأكثر شهرة في كاندي كراش ساغا بطريقة أكبر من الحياة فوق أفق المدينة الأكثر شهرة في العالم. نحن ممتنون بشكل لا يصدق للاعبينا في جميع أنحاء العالم الذين حافظوا على ازدهارنا على مدى السنوات الـ 10 الماضية، ونحن ملتزمون بمواصلة جعل العالم أكثر مرحًا لسنوات عديدة قادمة”.

وقال جيف كابلان، المدير العام لشركة Pixis Drones ، “أردنا المساعدة في سرد قصة كاندي كراش ساغا بأكثر الطرق الممكنة”. “تمتلئ اللعبة بالأيقونات الجميلة، لكن تحقيق ذلك يتطلب شهورًا من التعاون والاتساع الكامل لخبرة Pixis في الهندسة والتصميم. ويعد المنتج النهائي واحدًا من أكثر العروض تطورًا وحيوية التي قمنا بتنفيذها، ونحن سعداء بشراكتنا مع كاندي كراش ساغا للمساعدة في الاحتفال بهذه اللحظة الخاصة”.

ابتداءً من 4 نوفمبر، في اليوم الوطني للحلوى، تقدم كاندي كراش ساغا مكافآت يومية داخل اللعبة، وتبدأ احتفالات # 10YearsOfFun بحياة غير محدودة في جميع أنحاء العالم. سيتم إصدار موجة من المفاجآت من القنابل الملونة إلى مطارق اللولي بوب والمزيد كل يوم في الفترة التي تسبق تاريخ الذكرى السنوية الرسمية في 14 نوفمبر. قم بتنزيل تطبيق كاندي كراش ساغا عبر متجر تطبيقات آبل وجوجل بلاي ومتجر مايكروسوفت ومتجر تطبيقات أمازون والفيسبوك للاستمتاع بالمرح.

أصبحت كاندي كراش ساغا ظاهرة عالمية، تجذب مئات الملايين من اللاعبين من جميع أنحاء العالم. باعتبارها واحدة من أكثر ألعاب الجوّال لعبًا عامًا بعد عام، فقد تم تنزيلها أكثر من ثلاثة مليارات مرة منذ إطلاقها في عام 2012. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2022، كانت كاندي كراش هي امتياز اللعبة الأعلى ربحًا في متاجر التطبيقات بالولايات المتحدة للربع العشرين على التوالي. وحتى الآن، تم لعب أكثر من خمسة تريليونات مستوى من كاندي كراش ساغا في 200 دولة وإقليم.

تابع @ candycrushsaga أو قم بزيارة www.candycrushsaga.com لتبقِ على اطلاع دائم على جميع الأنشطة العالمية المذهلة للاحتفال بمرور عشر سنوات على كاندي كراش ساغا.

حول كينج

كينج هو مطور اللعبة وراء امتياز كاندي كراش الشهير عالميًا، بالإضافة إلى ألعاب الجوّال الناجحة بما في ذلك فارم هيروز ساغا وبابل ويتش ساغا وبيت ريسكيو ساغا. ويعد كاندي كراش هو الامتياز الأعلى ربحًا في متاجر التطبيقات الأمريكية، وهو المنصب الذي احتلته على مدار السنوات الخمس الماضية، ويتم لعب ألعاب كينجز من قبل 240 مليون مستخدم نشط شهريًا اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2022. كينج وهي جزء من Activision Blizzard (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز ( NASDAQ : ATVI ) منذ استحواذها في عام 2016، توظف ما يقرب من 2000 شخص في استوديوهات الألعاب في ستوكهولم ومالمو ولندن وبرشلونة وبرلين ومكاتب في سان فرانسيسكو ونيويورك ولوس أنجلوس ومالطا.

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