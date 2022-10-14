‫تجمع Isthara 10 ملايين دولار في جولة تمويل جديدة لتوسيع نطاق التواجد في قطاع تجارة التجزئة لتكنولوجيا الأغذية

مومباي، الهند، 14 أكتوبر 2022 / PRNewswire / — Isthara قامت العلامة التجارية الهندية المتميزة للمعيشة المشتركة والرائدة في Smart Food Court بجمع تمويل جديد بقيمة 10 ملايين دولار بقيادة Eagle Investments التي يقع مقرها في دبي. وترفع جولة التمويل الحالية إجمالي الأموال التي تجمعها Isthara إلى حوالي 21 مليون دولار.

ستقوم شركة Isthara ، التي تعمل حاليًا في مجال العيش المشترك ومحكمة الأغذية المؤسسية الذكية، بنشر الأموال الجديدة للتوغل في مساحة محكمة الأغذية بالتجزئة B2C وتوسيع وجودها في قطاع العيش المشترك. في حين شهدت Isthara نموًا هائلاً في قطاع الكافتيريا المؤسسية B2B ، تهدف الشركة إلى تكرار هذا النجاح التجاري في مجال B2C من خلال إطلاق محاكم الطعام الذكية عبر مواقع البيع بالتجزئة مثل مراكز التسوق، بهدف أن تصبح رائدة في السوق في جميع أنحاء الهند في قطاع محكمة الطعام. بالإضافة إلى ذلك، مع غزوة الشركة إلى قطاع تجارة التجزئة الغذائية بين الشركات، ستكون قادرة أيضًا على توسيع إمكانات قاعدة العملاء وعدم تقييدها من قبل جمهور أسير كما هو الحال مع المطاعم المؤسسية. تهدف Isthara إلى توسيع نطاق أعمال صالات الطعام بمقدار 10 أضعاف إلى 500 قاعة طعام في 30 مدينة في السنوات الثلاث المقبلة، لتلبية احتياجات مليون شخص على أساس شهري. بالإضافة إلى ذلك، سيتم استخدام التمويل أيضًا لمضاعفة سعة السرير في قطاعي السكن المشترك وإيواء الطلاب في الشركة إلى حوالي 50000 سرير بحلول عام 2025، وتهدف الشركة إلى تحقيق نمو الإيرادات 10 أضعاف في السنوات الثلاث القادمة.

تأسست Isthara في عام 2017، ووضعت التكنولوجيا في صميم أعمالها، وأحدثت ثورة في قطاع المعيشة المشتركة من خلال توفير أماكن إقامة مؤثثة بالكامل للمهنيين والطلاب العاملين، مع مجموعة من الميزات المقترنة بميزات متميزة. في عام 2020، جازفت الشركة في شريحة جديدة من خلال ريادة أعمال محكمة الطعام الذكي الرقمية، وتحويل محاكم الطعام المؤسسية التقليدية عبر المعاهد والشركات التعليمية.

وفي معرض حديثه عن جولة التمويل الجديدة، قال جيلبرت جيمس، المروج والمدير الإداري لشركة Isthara : “يسرنا أن نجمع جولة جديدة من التمويل بينما نواصل سعينا إلى إحداث ثورة في قطاع محاكم المعيشة المشتركة والغذاء المجزأ للغاية. سيمكّننا التمويل الذي جمعناه من البناء على محفظة B2C الخاصة بنا، وتوسيع نطاق عملياتنا بقوة عبر سوق محاكم الطعام بالتجزئة، وأن نكون رائدين في هذا القطاع. وسنتطلع أيضًا إلى توسيع نطاق تواجدنا المشترك بشكل استراتيجي في جميع أنحاء البلاد، وسنواصل تعطيل المساحة من خلال تعزيز حلول العيش المشترك القائمة على التكنولوجيا”.

وتعليقًا على الاستثمار، قال إلياس كوار، المدير الإداري لشركة Eagle للاستثمارات ، “نحن سعداء لقيادة هذه الجولة الأخيرة من التمويل لـ Isthara وهي تواصل مسار نموها المذهل مع حل التحديات التي يواجهها سكان المناطق الحضرية المتزايدون في الألفية الجديدة في الهند. مع ارتفاع مخاوف السلامة والنظافة منذ الوباء، نشهد تحولًا أساسيًا حيث يختار العملاء عبر الطيف بشكل متزايد خيارات العيش المشترك والطعام التي تركز على السلامة والتي تدعمها التكنولوجيا. من خلال نموذج الأعمال الفريد والحلول التي تركز على التكنولوجيا وإمكانيات التوسع القوية، تستعد Isthara لتعطيل قطاع محكمة الطعام المشترك والتجزئة، ونحن متحمسون لدعم مرحلة النمو التالية للشركة مع استمرارها في تحقيق خطوات جديدة في قطاع ليف تيك “.

في سبتمبر 2021، جمعت Isthara التمويل من المستثمرين الحاليين JM Financial Private Equity ، جنبًا إلى جنب مع Eagle Propri Property Investments التي مقرها دبي. في الآونة الأخيرة، حصلت الشركة على شركة هندسة منتجات البرمجيات، “ Letsmobility” ، لتقديم حلول تقنية متقدمة في قطاعي المعيشة المشتركة والكافتيريا المؤسسية.

نبذة عن Eagle Investments

Eagle Investments هي شركة استثمار خاصة متنوعة عالميًا تركز على الاستثمار في شركات المرحلة المبكرة التي تعطل صناعاتها. يسعى فريقنا ويستثمر جنبًا إلى جنب مع فرق الإدارة عالية النزاهة والفعالية. نحن نسعى لأن نكون مستثمرين ذو قيمة مضافة من خلال تكريس قدر كبير من الوقت لفهم احتياجات شركات محفظتنا والعمل عن كثب جنبًا إلى جنب مع فرق الإدارة لدفع النمو الاستراتيجي والتشغيلي والمالي. تأسست Eagle في عام 2008 ومقرها في مركز دبي المالي العالمي، دبي، الإمارات العربية المتحدة.