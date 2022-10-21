‫تجمع GSMA MWC AFRICA 2022 بين قادة الأعمال وصانعي السياسات في النظام البيئي للجوّال

لندن, 21 أكتوبر / تشرين أول 2022 /PRNewswire/ — ستجمع GSMA MWC Africa مجموعة متنوعة من قطاعات الصناعة وقادة الأعمال وواضعي السياسات مع النظام البيئي للجوّال في المنطقة على جدول أعمال مدته ثلاثة أيام لأول طبعة شخصية من MWC Africa, 25 – 27 أكتوبر 2022 . بالتعاون مع الشركاء المؤسسين ماستركارد وإم تي إن وأورانج وزد تي إي، بالإضافة إلى الشركاء الداعمين لمبادرة القيمة المشتركة لأفريقيا (SVAI) و Smart Africa، ستجتمع MWC Africa لمناقشة كيف تتمتع التكنولوجيا والقيمة المشتركة بالقدرة على دفع النمو الاقتصادي للناس والشركات في جميع أنحاء أفريقيا.

تتزايد الإثارة مع مشاركة “ GSMA ” في جدول أعمال “ MWC Africa ” الذي سيستكشف أهم الموضوعات التكنولوجية، بما في ذلك القيادة من أجل الاتصال، و”شعب واحد – غرض واحد”، و”تسريع أفريقيا”، و” Fintech “. سيستضيف MWC Africa 2022 أكثر من 120 متحدثًا خبيرًا وأكثر من 60 ساعة من المحتوى المخصص.

يسر “ GSMA ” أن تعلن أن الأمين العام المساعد والرئيس التنفيذي للاتفاق العالمي للأمم المتحدة، السيدة ساندا أوجيامبو، ستنضم إلى الكلمة الرئيسية 1 ، إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة Smart Africa ، لاسينا كوني، والأمين العام للاتاد الأفريقي للاتصالات، جون أومو.

“إن MWC Africa قاب قوسين أو أدنى، ونحن نتطلع إلى الترحيب بالنظام البيئي للجوّال وقادة الصناعة وصانعي السياسات في كيغالي، رواندا. قال رئيس GSMA لجنوب صحراء أفريقيا، أنجيلا وامولا، “نتوقع أن نسمع من قادة الفكر والخبراء الذين سيتبادلون رؤاهم حول مواضيع مثل كيفية سد فجوة استخدام الهاتف الجوّال وتعزيز التحول الرقمي لدفع النمو الاقتصادي والفرص للجميع في جميع أنحاء قارتنا”.

سيجمع منتدى قادة السياسات في GSMA أفريقيا لعام 2022 بين أصحاب المصلحة الرئيسيين من الوزارات والهيئات التنظيمية والنظام البيئي الأوسع للهاتف الجوّال. وستشمل المناقشات كيفية مواءمة السياسة الحكومية في جميع أنحاء المنطقة مع التطورات التكنولوجية وكذلك تطورات السياسات اللازمة للنهوض بأفريقيا إلى الاقتصاد الرقمي.

وتود GSMA أن تتقدم بالشكر إلى وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرواندية، السيدة باولا إنغابيري، ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على دعمهما كمضيفين وميسرين للحدث.

برامج الشركاء ومؤتمرات القمة

ستتعمق قمة 5G في خدمات 5G التجارية، مع التركيز بشكل خاص على إفريقيا، حيث بدأت الرحلة إلى 5G ، مع اتخاذ أصحاب المصلحة خطوات لتسريع الانتقال إلى 5G . وتعد Fintech ، التي تحتل موقع الصدارة في التحول الرقمي في أفريقيا، رائدة في مجال توافر الخدمات المالية ودعم الشمول المالي. وستستكشف قمة Fintech أحدث الابتكارات والتقنيات الناشئة التي من المقرر أن تشكل الخدمات المالية في أفريقيا على مدى العقد المقبل.

دخلت SVAI و Shift Impact Africa في شراكة مع GSMA للجمع بين القمة السنوية السادسة لقيادة القيمة المشتركة في أفريقيا ( ASVL Summit ) و MWC Africa . يؤكد الموضوع الموحد لقمة ASVL “أفريقيا واحدة، صوت واحد” على حاجة المنظمات إلى العمل معًا عبر الحدود والصناعات لصالح جميع الأفارقة. وهو يبين كيف يمكن تحقيق الفوائد الاقتصادية لخلق قيمة مشتركة كمجموعة من خلال التعاون الوثيق بين أصحاب المصلحة والشركات من أجل التقدم الاجتماعي ونجاح الأعمال. في قمة ASVL ، ستنضم الأمين العام المساعد والرئيس التنفيذي للاتفاق العالمي للأمم المتحدة، السيدة ساندا أوجيامبو، إلى جلسة “خلق قيمة مشتركة – التكنولوجيا كعامل تمكين لدفع نمو أفريقيا.”

دخلت Smart Africa في شراكة مع GSMA للمشاركة في استضافة اجتماعات الأجهزة الرئيسية خلال مؤتمر MWC Africa . وتشمل اجتماعات Smart Africa المشتركة في MWC Africa مجلس وزراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ( CMICT ) واللجنة التوجيهية والطبعة الأولى من منتدى القطاع الخاص. وتعد هذه الاجتماعات فرصة لأصحاب المصلحة لمناقشة أطر التنظيم والسياسات ودفع التحول الرقمي للقارة. تشجع Smart Africa بنشاط وتدعم المبادرات الخاصة والاستثمارات في قطاعي التكنولوجيا والاتصالات عبر منصة Smart Africa Alliance .

تأثير واسع النطاق

تتمتع GSMA Mobile for Development (M4D) بموقع فريد عند تقاطع النظام البيئي للجوّال وقطاع التنمية. لقد أثر عملنا على حياة 126 مليون شخص حتى الآن – وما زال. نحن متحمسون لاستضافة أول “ مسرح تنمية ” مخصص لنا، حيث يمكن للحاضرين معرفة كيف يحفز M4D الابتكار الرقمي لتقديم كل من الأعمال المستدامة والتأثير الاجتماعي والاقتصادي واسع النطاق للمحرومين من الخدمات.

شركاء الحدث.

يتم تمكين جدول الأعمال الرائد للصناعة في MWC Africa من قبل شركاء حدثنا. نحن فخورون بالحصول على دعم الشركات العالمية والإقليمية الرائدة بما في ذلك شركائنا المؤسسين ماستركارد وإم تي إن وأورانج وزد تي إي وشركائنا الداعمين ASVL Summit 2022 و Smart Africa . بالإضافة إلى ذلك، شريك الهاتف الجوّال والشريك الرئيسي Safaricom والرعاة الرئيسيين Evina و M-Pesa .

عند الانتقال إلى المسرح، سنسمع من قادة الصناعة والفكر، مثل:

انضم إلينا في MWC Africa في كيغالي، 25 – 27 أكتوبر 2022 بالنقر هنا للتسجيل . نرحب بمحللي وسائل الإعلام والصناعة، الذين قد يتقدمون بطلب للحصول على تصاريح صحفية عن طريق الاتصال بـ: pressoffice@gsma.com

Africanews و CNBC أفريقيا هي شركاء إعلاميين رسميين. Mobile World Live هو رائد الإعلام والبث، انقر هنا لمشاهدة الجلسات الرئيسية التي يتم بثها مباشرة.

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