‫تجلب Hisense تلفزيون الليزر 90L5H بشاشة كبيرة الأكثر ملاءمةً للأسرة إلى جنوب إفريقيا

كيب تاون، جنوب أفريقيا، 16 فبراير/شباط 2023 / PRNewswire / — تستعد Hisense ، العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال الإلكترونيات، لتقديم تجربة مشاهدة ثورية للمنازل في جنوب إفريقيا من خلال الإطلاق المحلي لتلفزيون الليزر 90L5H 4K . بفضل لوحة ألوان تتضمن أكثر من 16.7 مليون لون، يوفر المنتج صورًا تنبض بالحياة بواقعية ودقة فائقة.

وصفت بأنها أكثر أجهزة التلفاز ذات الشاشات الكبيرة المناسبة للعائلة، حيث تتميز شاشة تلفزيون 90L5H بشاشة 90 بوصة و8.3 مليون بكسل تتميز بتقنية X-Fusion Laser الرائدة للشركة وصوت Dolby Atmos متعدد الأبعاد. المنتج هو الخيار الأمثل لمجموعة واسعة من العملاء، سواء كانوا من عشاق الأفلام المتحمسين الذين يبحثون عن أفضل تجربة على الشاشة الكبيرة، أو عشاق الرياضة الذين يحاولون الاقتراب من الحدث، أو اللاعبين الذين يبحثون عن أفضل طريقة لعرض الرسومات. يحتوي تلفزيون 90L5H الذي يبلغ عرضه ستة أقدام على شيء يقدمه للمستخدمين عبر مزيج متنوع من التركيبة السكانية، من الأطفال والمراهقين إلى المحترفين الذين يستمتعون بالرقي في الحياة.

من خلال استخدام مزيج من تقنية X-Fusion Laser الخاصة بالشركة وتقنية الإسقاط القصير للغاية، تحقق Hisense صورًا فائقة الوضوح على تلفزيون 90L5H ، مما يوفر للعائلات جوًا فريدًا في منازلهم لا يختلف عن التجربة السينمائية الكاملة. على الرغم من حجمه، إلا أن المنتج يتجاوز وزنه من حيث الأداء. يتميز بشاشة عاكسة وضوء أزرق منخفض لضمان عدم شعور المستخدمين بالضغط على عيونهم أثناء جلسات المشاهدة المطولة وكل هذا يأتي دون التضحية بجودة العرض الأصلية.

ومع ذلك، فإن استثمار Hisense في الأداء لا يتوقف عند هذا الحد. استخدمت الشركة تقنية رفض الإضاءة المحيطة Ambient Light Rejecting لتقوية الألوان بشكل أكبر، ولا يحتاج المستخدمون إلى قتل الأضواء لضمان جودة صورة فائقة الوضوح ومذهلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التباين الأصلي العالي مع معدل أصلي يبلغ 3000:1 يجعل تلك الإبرازات التي تظهر على الشاشة أكثر قوة، وتقدم للمستخدمين من حيث العمق والواقعية للصور الغامضة على الشاشة.

اتبع الفريق في Hisense أسلوبًا مريحًا وجذابًا عند تصميم الموديل 90L5H ، وكانت النتيجة منتجًا لا يبدو في غير مكانه في معظم الغرف في أي مكان بالمنزل. تحت الغطاء، يجمع إطار الألمنيوم القوي والسطح المقاوم للخدش بين جمالية مواتية وأداء قوي، ويزن جميعها 20 رطلاً فقط.

فيما يتعلق بالمرونة للمستخدمين، يدعم التلفزيون كل من HDR10 و HLG و Dolby Vision مع الاستفادة من النطاق الديناميكي العالي لنقل قدرته على عرض مثل هذه الألوان القوية إلى المحتوى المدعوم. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر وضع Filmmaker لتقديم تجربة مشاهدة أكثر واقعية للمستخدمين. يقوم الوضع بإلغاء تنشيط بعض إعدادات تقنية الصورة والحركة لإعادة تجربة المشاهدة إلى ما أراده المنشئ، مما يجعل المستخدم يتحكم تمامًا في جودة الصورة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://hisense.co.za/products/hisense-90-4k-laser-tv-90l5h /