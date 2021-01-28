تجسيد تاريخ كندا وثقافتها المتنوعة على قطعتي نقود ذهبيتين رائعتين من دار سك العملة الملكية الكندية

الاحتفال باكتشاف الذهب في منطقة نهر كلوندايك بقطعة نقد 5-9 قيراط من الذهب الخالص وفن بيسانكا الأوكراني يتألق على عملة معدنية على شكل بيضة

أوتاوا، أونتاريو، 28 كانون الثاني/يناير 2021 / بي آر نيوزواير / – أطلقت دار سك العملة الملكية الكندية عملتين ذهبيتين جديدتين تحتفيان بفصول مهمة في التاريخ الكندي وتسلطان الضوء الساطع على الابتكار المحلي. أحدث إضافة إلى خط منتجات دار سك العملة الكندية الطويل من القطع المعدنية الذهبية الأونصة، 99.999٪ من عملات السبائك الذهبية الخالصة، تدشن سلسلة جديدة مخصصة للذكرى الـ 125 لاندفاعة الذهب الشهيرة كلوندايك، في حين تتميز أحدث عملة مستوحاة من بيض عيد الفصح الأوكران بتصميم محفور بدقة الاحتفال بالتجديد الأبدي لموسم الربيع.

قطعة النقد الذهبية 2021 بقيمة 200 دولار أونصة، من الذهب الخالص 99.999% – اندفاعة ذهب نهر كلوندايك: البحث عن الذهب

في آب/غسطس 1896، اكتشف كيش (شوكوم جيم ميسون) وابن أخيه كاه غوكس (داوسون تشارلي) وشو تلا (كيت كارماك) وزوجها جورج كارماك شذرات الذهب في منطقة جدول رابيت (بونانازا) في منطقة يوكون الكندية. أثار هذا الاكتشاف المذهل تدافعًا إلى المنطقة استمر ثلاث سنوات للمنقبين الباحثين عن الثروات في البرية الشمالية البعيدة من كندا. وضعت طفرة التعدين التي أدى إليه هذا الاكتشاف كندا على الخريطة كمنتج رئيسي للذهب ودفعت منطقة يوكون إلى دخول الاتحاد الكونفدرالي. حتى أنها سرعت من إنشاء مرفق أوتاوا لدار سك العملة الملكية الكندية ومصفاة الذهب ذات المستوى العالمي.

كما كان للاندفاعة نحو الذهب عواقب وخيمة على البيئة المحلية ومجتمعات السكان الأصليين في منطقة كلوندايك. لقد تم تهجيرهم وتقويض أسلوب حياتهم التقليدي – وهو إرث لا تزال كندا تعاني منه اليوم.

يظهر على ظهر هذه العملة العمل الفني لمصمم العملات البارع ستيف هيبورن. يعتبر رسمه الذي يبرز يدي عامل منجم يحمل وعاءًا ذهبيًا أحد الرموز الأكثر ديمومة في فترة اندفاعة الذهب. تم نقش الحصى داخل الوعاء والماء المتلألئ بداخلها أثناء شطف المادة للكشف عن شذرات الذهب الثمينة بتفاصيل رائعة. كما أن الماء المتدفق من الوعاء فوق العلامة الأمنية للعملة يجعل المشهد ينبض بالحياة. تحمل العملة الخطوط الشعاعية المميزة لجميع عملات سبائك دار سك العملة، بالإضافة إلى علامة أوراق القيقب المنقوشة بدقة والتي توضح الرقم 21 الذي يتوافق مع سنة إصدارها. يتم تقديم هذه القطعة في عبوة على شكل بطاقة ائتمان تتضمن شهادة نقاء موقعة من رئيس مختبرات فحص المعادن في دار سك العملة الكندية.

عملة بيسانكا الذهبية الخالصة بقيمة 250 دولارًا للعام 2021

هناك أكثر من ثلاثة ملايين كندي من أصل أوكراني والتقليد الشعبي العريق لبيسانكا، المشتق من الفعلpysaty (الكتابة)، لا يزال مزدهرا في غرب كندا، وجزء من أونتاريو وكيبيك وماريتايمز. إنه طقس الربيع حيث يتم تزيين البيض بتصميمات وأنماط معقدة باستخدام طريقة الباتيك الشمعية المكتوبة. في حين أن هناك الآلاف من الأشكال الممكنة، فإن التصميمات غالبًا ما تتميز بمواضيع هندسية ونباتية.

هذه العملة المعدنية على شكل بيضة، المصنوعة من ما يقرب من أوقية من الذهب الخالص بنسبة نقاء 99.99 ٪، تتميز بتصميم بسانكا للفنان الكندي ديف ميلنيشوك. الشكل المركزي للديك هو رمز معروف جيدًا للخصوبة واليقظة. تم تزيين ريش الذيل بزهور عباد الشمس الجميل ولكل زهرة ثماني بتلات، وهو رقم يرمز إلى الخلود والتوازن. الديك محاط بفرقة أبدية (“bezkonechnyk”)، مع أمواج الشمس المشعة التي تمثل الحظ الجيد والنمو. تم نقش كل عنصر من عناصر بيسانكا المعقدة بتفاصيل دقيقة. على الوجه، يتبدى تمثال لجلالة الملكة إليزابيث الثانية من إبداع سوزانا بلانت.

صور هذه العملة المعدنية متوفرة هنا.

حول دار سك العملة الملكية الكندية

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