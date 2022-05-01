‫ تتيح وحدات Quectel’s 5G اتصالاً من الجيل الثالي مدعومًا من NVIDIA Jetson AGX Orin

شنغهاي، 25 مايو 2022 / PRNewswire / — أعلنت اليوم شركة Quectel Wireless Solutions ، المزود العالمي لحلول إنترنت الأشياء، أن الشركة تعمل مع NVIDIA لدمج وحداتها 5G IoT مع NVIDIA Jetson AGX Orin ، الأقوى والأكثر مدمجة في العالم. منصة الحوسبة AI الموفرة للطاقة على الحافة. يهدف هذا الجهد إلى تزويد أجهزة NVIDIA Jetson العالمية القائمة على النظام الأساسي بمسار سهل وخالي من الاحتكاك إلى قدرة اتصالات 5G عالية السرعة وموثوقة وزمن وصول منخفض.

في الاختبار الأخير بناءً على بوابة AI المتطورة من TZTEK ، نجح دمج وحدة Quectel’s RM500Q series 5G Sub-6GHz مع Jetson AGX Orin ، وهي نتيجة ستسمح للمطورين بتقليل وقت التطوير وتكلفته بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، فإن مجموعة “ Quectel 5G module + Jetson AGX Orin platform ” الجاهزة للاستخدام ستساعد في تبسيط تطوير الجهاز، وتحسين استقرار المنتج، وتسريع وقت طرح محطات العملاء في السوق.

أصبح الذكاء الاصطناعي IoT (AIoT) اتجاهًا جديدًا في تطوير إنترنت الأشياء، ويستمر الطلب على الاتصالات اللاسلكية الفائقة بالإضافة إلى قوة الحوسبة العالية في الارتفاع في العديد من القطاعات الأساسية للاقتصاد. تعمل وحدات Quectel 5G ومنصة Jetson AGX Orin على تمكين تطبيقات AIoT التي تتطلب حوسبة مكثفة مثل الروبوتات المتقدمة والمركبات الأرضية غير المأهولة وأنظمة القيادة الآلية منخفضة السرعة والنقل الذكي لتحقيق معدلات بيانات متعددة الجيجابت في الثانية بالإضافة إلى أداء حوسبة متطور غير مسبوق تصل إلى 275 تريليون عملية في الثانية.

كخطوة تالية في تعميق هذا التعاون في عصر الذكاء الاصطناعي للأشياء، تخطط شركة Quectel أيضًا لدمج أحدث وحدات 5 G Release 16 (R16) مع منصة Jetson AGX Orin ، مما يوفر ميزات 5G R16 جديدة من زمن الوصول المنخفض للغاية وتقطيع الشبكة و 5 G الشبكة المحلية التي تتيح أداء أعلى. على هذا النحو، سيستفيد صانعو أجهزة OEM الذين يتبنون منتجات منصة Quectel 5G و NVIDIA Jetson من اتصالات اتصالات متنقلة أكثر أمانًا وفعالية واستقرارًا.

نبذة عن شركة Quectel

Quectel هي شركة عالمية رائدة في تطوير حلول إنترنت الأشياء للمساهمة في إيجاد عالم أكثر ذكاء، وتمتلك الشركة مجموعة متميزة من الخدمات والحلول التي تمكّنها من تنفيذ إستراتيجياتها التي تركّز على تقديم أفضل الخدمات والدعم لعملائها. يعمل لدى الشركة فريق عمل عالمي مكوّن من أكثر من 4,000 متخصّص يعملون على ابتكار حلول متطورة تحقق للشركة الريادة في مجال تطوير منتجات الشبكات الخلوية والشبكات التي تعمل عبر الأقمار الصناعية ( GNSS ) وشبكات الواي فاي والبلوتوث، والهوائيات ووحدات الاتصال لشبكات إنترنت الأشياء. والشركة مُدرجة في بورصة شنغهاي تحت رمز: (603236.SS) .

للمزيد من المعلومات: http://www.quectel.com , LinkedIn , https://www.facebook.com/ quectelwireless , و Twitter .