تتيح صفحة فيسبوك الديناميكية الخاصة بـ كي كارد للمستخدمين التحقق من الأرصدة والدردشة مع خدمة العملاء في الوقت الحقيقي

– ينقل المزود الرائد للتكنولوجيا المالية المواطنين العراقيين بعيدًا عن النقود الورقية نحو اقتصاد رقمي أكثر أمانًا ومرونة

بغداد، العراق،21 أكتوبر 2020/PRNewswire/ — يعتمد الملايين من عملاء كي كارد في جميع أنحاء العراق على قنوات خدمة العملاء المتعددة بما في ذلك الفيسبوك لطلب المساعدة والتحقق من الأرصدة وطرح الأسئلة. . . إن صفحة الفيسبوك الخاصة بالشركة ( https://www.facebook.com/ qicard/ ) هي أحدث مثال على نهج كي كارد الذي يُركِّز على العميل.

تدرك كي كارد أن الموارد المالية يمكن أن تكون مرهقة. عندما يحتاج العملاء إلى المساعدة، فإنهم يريدون الحصول عليها بسرعة وبصيغة يشعرون فيها بالراحة. هذا هو السبب في أن كي كارد قد أنشأت صفحة خدمة عملاء قوية وتفاعلية على فيسبوك بالإضافة إلى قناة الدعم بالهاتف العادي وبواسطة الرسائل النصية القصيرة.

يمكن للمستخدمين الذين يتعاملون مع صفحة كي كارد على فيسبوك التحقق من أرصدة حساباتهم ومناقشة أي أسئلة قد تكون لديهم مع موظفي خدمة العملاء عبر الدردشة في الوقت الحقيقي. تُوفِّر صفحة الفيسبوك أيضًا تحديثات متجددة حول أحدث عروض وخدمات كي كارد.

تبتكر كي كارد باستمرار من أجل خلق تجارب أفضل للمستهلكين. على سبيل المثال، يتيح برنامج “أقساطي” الخاص بالشركة للمستخدمين فرصة تمويل عمليات الشراء مع مرور الوقت، كما تتيح خدمة “بطاقة اختياري” للمواطنين التعبير عن أنفسهم من خلال بطاقات شخصية مخصصة.

لمعرفة المزيد حول كي كارد والدردشة مباشرةً مع خدمة العملاء، قم بزيارة https://www.facebook.com/ qicard/ .لمزيد من المعلومات حول خدمات وابتكارات كي كارد المتعددة، قم بزيارة www.qi.iq .

حول كي كارد

كي كارد هي الحل الرائد لخدمات الدفع الإلكتروني في العراق، والتي تستخدم الهوية البايومترية كطريقة للتحقق من حامل البطاقة. . يتم تشغيل وإدارة كي كارد بواسطة International Smart Card “ISC”، وهي الشراكة الأكثر نجاحًا في تاريخ العراق. مع شركائها في بنك الدولة -الرافدين والراشد- أكملت الشركة توطين أكثر من 8 ملايين مواطن من خلال نظام الدفع متعدد البايومترية. خلال ما يزيد قليلاً عن 18 شهرًا، تمكنت ISC من صرف 3 تريليون دينار عراقي في شكل قروض لأكثر من 800000 مواطن عراقي. حتى الآن، ISC لديها نظام بيئي من 17000 نقطة بيع وأكثر من 6000 تاجر يستخدمون مخطط كي من أجل توفير أقساط سهلة بتمويل التاجر وأنشطة تجارية أخرى. تُصدِر ISC وتستحوذ على بطاقات الدفع نيابة عن أربعة عشر بنكًا تابعًا في العراق. من خلال عضويتها الرئيسية في ماستر كارد، أصدرت ISC الآن أكثر من 1.8 مليون بطاقة ماستر كارد، وهي الآن أكبر مزود لـ ماستر كارد في العراق.