‫تتوصل Bluware وShell إلى اتفاقية مؤسسية للنشر العالمي لتقنية Bluware

هيوستن، 7 فبراير 2023 / PRNewswire/ — Bluware Corp ، منصة الابتكار الرقمية التي تمكّن صناعة النفط والغاز من تسريع مبادراتها للتحول الرقمي باستخدام التعلم العميق، يسرها أن تعلن عن نشر المؤسسة لتقنية Bluware والتي تتضمن VDS و FAST و ScaleOut ، وتقنية التعلم العميق Pickasso ، وهي نسخة مخصصة من Bluware InteractivAI لزيادة تحسين جودة Shell وسرعة سير أعمال التفسير السيزمي على مستوى العالم.

فرق استكشاف Shell نفذت لأول مرة تقنية Bluware في عام 2019 لتساعد في تحديد أي نوع من الميزات الجيولوجية لتسرع سير أعمال التفسير السيزمي وتحسين النتائج. تعمل Shell الآن على توسيع نطاق استخدامها لتقنية Bluware خلال العديد من الشركات بما في ذلك أعمال Emerging Energy Solution ، مثل التقاط الكربون وتخزينه.

تعاونت Bluware مع فرق استكشاف Shell لتطوير Pickasso ، مع التركيز على أهداف التحول الرقمي لتسريع سير أعمال التفسير تحت السطحي، والتي تنطبق على الاستكشاف التقليدي للنفط والغاز وتوسع الطاقة الخضراء. تختلف أداة التعلم العميق التفاعلية من Pickasso عن غيرها من أدوات التعلم الآلي السيزمية لأنها تتعلم في الوقت الفعلي الذي يقدم فيه المستخدمون الملاحظات وتقترح تفسيرًا للبيانات غير المرئية لتقديم تصورات أكثر دقة وشمولية للطبقة تحت السطحية.

“يتمثل أحد أهداف التحول الرقمي لدينا في Shell في التسريع والتشغيل الآلي لبعض مهام التفسير الأكثر شيوعًا. تساعدنا تقنية Bluware على القيام بذلك. وهذا أمر بالغ الأهمية لتمكين المفسرين لدينا من أداء عملهم بكفاءة أكبر” هذا ما يقوله تيم رودين، المدير العام لـ Geophysics West في Shell .

يقول دان باييت، الرئيس التنفيذي لشركة Bluware : “الاتفاقية المؤسسية هي شهادة على علاقتنا طويلة الأمد وشراكتنا مع Shell والتي تساعد على تحسين سير الأعمال الحالي والمواءمة مع انتقالهم للطاقة الخضراء”.

نبذة عن Bluware Corp .

تمكّن Bluware شركات النفط والغاز من حل الأهداف الأكثر تحديًا في عالم البتروتكنيك. شركات E&P تستخدم Bluware لتحقيق سير أعمال لم يكن من الممكن تصوره من قبل باستخدام الحوسبة السحابية والتعلم العميق لتطبيقات البيانات تحت السطحية وسير الأعمال. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.bluware.com .

للتواصل الإعلامي:

Alexandra Maxwell

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