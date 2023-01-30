‫تتعاون Seed Group مع Ryberg من هولندا لجلب تقنية التطهير بمساعدة الذكاء الاصطناعي إلى الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة ودلفت، هولندا30 يناير / كانون الثاني 2023/ PRNewswire / — دخلت مجموعة Seed ، وهي شركة تابعة للمكتب الخاص للشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم، في شراكة استراتيجية مع شركة Ryberg ، التي مقرها في هولندا، والتي تقدم بخدمات التطهير بمساعدة الذكاء الاصطناعي وذاتية القيادة القائمة على التكنولوجيا للشركات والمستشفيات في جميع أنحاء العالم.

تجمع Ryberg بين أحدث تقنيات الرؤية الحاسوبية والروبوتات والوقاية من العدوى لتقديم الذكاء والكفاءة في التطهير. طورت Ryberg روبوتات التطهير، وهي عبارة عن آلات تطهير ذاتية القيادة تعمل بأعلى كفاءة. يتخذ محرك التطهير الحاصل على براءة اختراع قرارات ذكية للتطهير، مما يسمح للروبوتات بتطهير المساحات لمدة تصل إلى 6 ساعات – مصمم لإضفاء طبقة قوية من الدفاع في عصر الفيروسات القاتلة دون استخدام المواد الكيميائية.

كجزء من اتفاقية المشروع المشترك، مجموعة Seed ستساعد Ryberg على تقديم خدماتها للشركات والمستشفيات في الإمارات والشرق الأوسط الأوسع من خلال مساعدتها على الوصول إلى الجمهور المناسب، والوصول إلى كبار صناع القرار في الحكومة وكذلك القطاع الخاص، والمساهمة في تعزيز أحدث مشهد للابتكار التكنولوجي في دبي.

وقال هشام القرق، الرئيس التنفيذي لمجموعة Seed والمكتب الخاص للشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم: “يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا مع Ryberg . يعد استخدام الروبوتات للتطهير مفهومًا خاليًا من المخاطر نسبيًا وبالتالي يمكن الاعتماد عليه. التكنولوجيا وراء هذا المفهوم مبتكرة وفعالة في نفس الوقت. إن منظمات مثل Ryberg هي التي تستكشف وتنفذ قوة الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا القيادة الذاتية لإنشاء منتجات وخدمات يمكننا الاستفادة منها لعيش حياة صحية ومرنة. ونحن نتطلع إلى رحلة مثمرة مع Ryberg “.

قال مان يونغ توه، الرئيس التنفيذي لشركة Ryberg : “كلما أصبح المجتمع أكثر ارتباطًا، أصبح أكثر عرضة للأمراض المعدية. يمكن أن يكون التأثير مدمرًا، خاصة في المدن. فلسفة Ryberg هي أن الوقاية خير من العلاج. هذا هو السبب في أن Ryberg مكرس لتقديم تقنيات وحلول للذكاء الاصطناعي والروبوتات وأجهزة الاستشعار التي تغير قواعد اللعبة للوقاية من الأمراض على نطاق واسع. نتطلع إلى العمل مع مجموعة Seed المرموقة والمكتب الخاص للشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم لإحداث تأثير في المنطقة وحماية الناس من الأمراض في جميع أنحاء الشرق الأوسط “.

لدى مجموعة Seed قوة بارزة في مجالات التكنولوجيا والرعاية الصحية والضيافة والاتصالات السلكية واللاسلكية في الشرق الأوسط. على مدى السنوات الـ 20 الماضية، شكلت تحالفات استراتيجية ناجحة مع الشركات العالمية الرائدة التي تمثل مناطق متنوعة لتسريع دخول السوق المستدام والوجود داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

حول Ryberg

Ryberg هي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتكنولوجيا الاستشعار مقرها في دلفت بهولندا. لكي تزدهر البشرية حقًا، تحتاج مدن المستقبل إلى الحفاظ على صحة سكانها وحمايتهم من الأمراض. مهمتنا هي بناء أفضل المنتجات، ودفع الابتكار، وإلهام وتنفيذ الحلول للوقاية من الأمراض على نطاق واسع، لا سيما من خلال الجمع بين تقنياتنا الحاصلة على براءة اختراع في نهج على مستوى المبنى وكذلك على مستوى المدينة لاكتشاف مسببات الأمراض والتنبؤ بها وإلغاء تنشيطها بشكل أسرع وأكثر شمولاً وفعالية من حيث التكلفة. نسميه درع Ryberg ضد الأمراض. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.ryberghealthcare.com

حول مجموعة Seed

على مدى السنوات الـ 20 الماضية، شكلت مجموعة Seed تحالفات استراتيجية مع شركات عالمية رائدة تمثل مناطق وصناعات متنوعة. وقد عززت هذه الشركات مصالحها وأهدافها التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال الدعم والقاعدة القوية للروابط الإقليمية لمجموعة Seed . يتمثل هدف المجموعة في إنشاء شراكات مفيدة للطرفين مع المنظمات متعددة الجنسيات وتسريع دخولها المستدام إلى السوق ووجودها داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كانت مجموعة Seed نقطة رئيسية في نجاح جميع شركائها في المنطقة، مما ساعدهم على الوصول إلى عملائهم المستهدفين وتسريع أعمالهم. تم إنشاء المكتب الخاص من قبل الشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم للاستثمار مباشرة في أو مساعدة فرص العمل المحتملة في المنطقة، والتي تفي بمعايير المكتب الخاص. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.seedgroup.com .

الاتصال الإعلامي لشركة Ryberg :

مان يونغ توه

manyong.toh@ryberghealthcare. com

31645468948+

الاتصال الإعلامي لمجموعة Seed

نوماري جان لاكسامانا

jean@seedgroup.com

97143735068+

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