‫ تتعاون Getac مع المنظمة غير الربحية One Tree Planted لدعم استعادة الغابات

Posted on 36 mins ago by tngadmin

تايبي، 25 أبريل 2022 / PRNewswire / — أعلنت  Getac ، الشركة الرائدة في حلول الحوسبة القوية، عن شراكة مع   One Tree Planted  كجزء من مبادرة الاستدامة الخاصة بيوم الأرض 2022. وستدعو  Getac  الشركاء والعملاء للمشاركة بشكل مشترك في حملة  Our Solutions Your Success” ، بهدف زراعة 30,000 شجرة.

Getac announced a partnership with One Tree Planted to invite partners and customers to jointly participate in the “Our Solutions Your Success” campaign, with a goal of planting 30,000 trees.

وبإلهام من العملاء من قطاعات السلامة العامة والموارد الطبيعية وحماية البيئة، يعمل التعاون بين المؤسستين معًا لجمع الأموال لإحداث تأثير على الاستدامة. سيدعم هذا البرنامج النظام البيئي الذي عانى من حرائق الغابات المدمرة، في محاولة لاستعادة استقرار المناخ. ستذهب جميع العائدات التي تم جمعها مباشرة إلى مشاريع إعادة زراعة الغابات في جميع أنحاء العالم من  One Tree Planted .

“تلتزم شركة  Getac  بالمسؤولية البيئية على المستوى العالمي. نحن ننفذ عمليات الابتكار، ونعزز كفاءة استخدام الطاقة، ونشجع الاستخدام العالمي للمواد الصديقة للبيئة من خلال الاعتماد على جهود البحث والتطوير في التقنيات الأساسية. قال ريك هوانج، رئيس شركة  Getac Technology Corporation ، “نحن متحمسون للتعاون مع  One Tree Planted  لتشجيع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين لدينا على تقدير النجاح البيئي.” “تتماشى الشراكة مع إجراءاتنا للحد من انبعاثات الكربون حيث نعمل على تشجيع جماهيرنا على لعب دور فعّال في حماية الأرض.”

“نحن ممتنون لدعم الشركات مثل  Getac  المتحمسة لإحداث تأثير إيجابي على البيئة. وتابعت أشلي لامونتاني، مديرة حملة الغابات في  One Tree Planted : “إن الأشجار التي سنزرعها معًا ستخلق فوائد دائمة للتخفيف من حرائق الغابات واستقرار المناخ.

قبل مبادرة هذا العام، دافعت شركة  Getac  عن حماية البيئة وحياد الكربون من خلال تعزيز عمليات التصنيع الخضراء واستخدام مواد الإنتاج المستدامة. تعتقد الشركة أن تعزيز الاستدامة يجب أن يكون مرتبطًا بالقيم الجوهرية للتكنولوجيا لتحقيق أقصى قدر من الفوائد وتحقيق توقعات أصحاب المصلحة. لنأخذ  Getac Select® Solutions  كمثال، فقد تم تصميمه للعمل في البيئات الوعرة والقاسية، ويلعب دورًا مهمًا في دعم نجاح أولئك الذين يعملون في الحفاظ على البيئة وحمايتها.

Getac logo

تلقت حلول  Getac  العديد من الشهادات الخضراء مثل  EPEAT ® و  RoHS Directive  و  REACH Regulation  و  ENERGY STAR® ، حيث تلعب دورًا أساسيًا في مساعدة المنظمات العالمية الأخرى على تحقيق تأثير بيئي كبير في رفع مستوى معايير الصناعة. مع كل خطوة، تأمل  Getac  في التحرك نحو استدامة أكثر تأثيرًا وقيادة الآخرين إلى فعل الشيء نفسه. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة  Getac  اختر , Our Solutions  صفحة  Your Success https://protect-eu.mimecast.com/s/f722CYQJktDJZLCMRpVt?domain=getac.com

نبذة عن شركة  Getac Technology Corporation

شركة  Getac Technology Corporation  هي شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا الأجهزة المحمولة القوية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والبرمجيات وحلول الفيديو. تم تصميم حلول وخدمات  Getac  لتمكين الخبرات غير العادية للعاملين في الخطوط الأمامية في البيئات الصعبة. اليوم، تخدم  Getac  العملاء في أكثر من 100 دولة في مجالات الدفاع، والسلامة العامة، والإسعاف، والحرائق والإنقاذ، والمرافق، والسيارات، والموارد الطبيعية، والتصنيع، والنقل، والخدمات اللوجستية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي:  https://protect-eu.mimecast.com/s/6efwCZwKls7VR5CPDHx6?domain=getac.com شارك في مدونة  Getac Industry  أو تابع الشركة على  LinkedIn  و  YouTube .

عن  One Tree Planted

One Tree Planted  هي منظمة غير هادفة للربح من الفئة 501(c)(3)  ومهمتها مساعدة أي شخص يريد مساعدة البيئة عن طريق زراعة الأشجار. تمتد مشاريعهم حول العالم ويتم تنفيذها بالشراكة مع المجتمعات المحلية والخبراء المطلعين لإحداث تأثير على الطبيعة والناس والحياة البرية. تساعد إعادة زراعة الغابات على إعادة بناء الغابات بعد الحرائق والفيضانات، وتوفير فرص عمل للتأثير الاجتماعي، واستعادة التنوع البيولوجي. العديد من المشاريع لها أهداف متداخلة، مما يخلق مجموعة من الفوائد التي تساهم في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. تعلم اكثر من خلال  onetreeplanted.org .

اسم  Getac  وشعارها علامتان تجاريتان لشركة  Getac  القابضة أو الشركات التابعة لها، وتُعدّ أيّ أسماء أو علامات تجارية أخرى مملوكة لأصحابها. جميع حقوق النشر © محفوظة لشركة  Getac  للتكنولوجيا.

الصورة –  https://mma.prnewswire.com/media/1798405/Getac_announced_a_partnership_One_Tree_Planted_invite_partners_customers.jpg
شعار الشركة:  https://mma.prnewswire.com/media/1318781/Getac_Logo.jpg

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