‫ تتعاون هواوي مع الشركاء والعملاء العالميين لبناء مجتمع منخفض الكربون في Intertersolar Europe 2022

ميونيخ، 16 مايو 2022 / PRNewswire / — في Intertersolar Europe 2022 ، الذي عقد في معرض ميونخ الدولي، ألمانيا، شاركت هواوي التزامها بالتعاون مع الشركاء والعملاء وتمكينهم من خلال حلول FusionSolar PV الذكية المبتكرة من أجل مستقبل أفضل وأكثر مراعاة للبيئة وأكثر ذكاءً. في إطار موضوع “بناء مجتمع ذكي منخفض الكربون”، دعت هواوي عملائها وشركائها العالميين إلى تجربة تقدم وإمكانات الطاقة الشمسية في مقصورة المعرض الخاصة بها. أوضحت هواوي كيف تجمع بين الطاقة الشمسية والتخزين والذكاء لتسريع نشر الطاقة الشمسية كطاقة رئيسية وتمكين الصناعات والأسر من الاستفادة من الكهرباء الخضراء.

1. FusionSolar Smart PV Solution 6.0+: آمنة وموثوقة وذات عائد أعلى

يتميز حل FusionSolar PV الذكي من هواوي بعاكس الأوتار الذكي وقد تم الاعتراف به على نطاق واسع من قبل العملاء بسبب تقديمه طاقة شمسية نظيفة من خلال دمج التقنيات الرقمية وإلكترونيات الطاقة مع تعزيز التطوير الرقمي والذكي لصناعة الطاقة الكهروضوئية.

أ. ضمان السلامة والموثوقية لمحطات الطاقة

مع زيادة الطاقة في الوحدات والمحولات، أصبحت السلامة على جانب التيار المستمر ( DC ) تحديًا للمحطات الكهروضوئية. بعد أكثر من عامين من جهود البحث والتطوير، أطلقت هواوي تقنية فصل مستوى السلسلة الذكية الحصرية ( SSLD-TECH) ، مما حقق فصل التيار المستمر النشط وفصل مستوى السلسلة بدقة. استنادًا إلى نهج تصميم شامل للسيناريوهات بدقة عالية واستجابة سريعة، تحدد SSLD-TECH بدقة وتقطع بشكل موثوق به أخطاء نظام DC الشائعة. يمكن أن يقطع اتصال السلسلة العكسية/تدفق التيار العكسي والدائرة القصيرة للعاكس.

من حيث الموثوقية، وفقًا لتقرير صادر عن TÜV في مارس 2022، حقق حل الطاقة الكهروضوئية الذكي من هواوي توافرًا بنسبة 99.999% استنادًا إلى بيانات تشغيل مشروع 2.2 جيجاوات في تشينغهاي، الصين. بفضل الوحدات المتينة والتشغيل والصيانة الذكية، يمكن لأكبر محطات الطاقة في العالم أن تعمل بسلاسة وكفاءة.

ب. تشكيل الشبكة

تمكن خوارزمية الاتصال بالشبكة الذكية، التي طورتها هواوي، من تكييف النظام الكهروضوئي مع سيناريوهات الشبكة المختلفة، مما يحسن من قدراته على التحكم في الجهد والطاقة. على وجه التحديد، تتيح الأداء الممتاز من حيث التردد والجهد في بيئة شبكية ضعيفة وتحسن بشكل شامل قدرات محطات الطاقة الكهروضوئية على التحكم في الجهد والطاقة. عندما تكون قيمة SCR منخفضة تصل إلى 1.2، تضمن خوارزمية اتصال الشبكة الذكية أن العاكس يعمل بكامل طاقته دون انحراف ويمر بنجاح عبر الجهد العالي والمنخفض باستمرار. وهذا يدعم استقرار شبكة الطاقة ويعالج القضية العالمية المتمثلة في الاستهلاك الواسع النطاق للطاقة الجديدة المتصل بالشبكة.

من حيث دعم شبكة الطاقة، يمكن استخدام حل الطاقة الكهروضوئية الذكي والتخزين من هواوي لبناء محطة طاقة مصدر الجهد، والتي تتوافق مع شبكة الطاقة. وقد أكد ذلك أن تقنية تكوين الشبكة يمكن أن تزيد من نسبة الوصول إلى الطاقة الجديدة هذا العام، بناءً على تكامل التخزين البصري.

تكمل تقنية تكوين الشبكة التحقق الفني في بيئة شبكة ضعيفة، مما يزيد من تسريع توليد الطاقة الكهروضوئية من “دعم الشبكة” إلى “تكوين الشبكة”، والنهوض بالطاقة الشمسية لتصبح مصدرًا رئيسيًا للطاقة.

ج. زيادة توليد الطاقة وتحقيق الاستثمار الأمثل

تستخدم محولات سلسلة هواوي تتبع نقطة الطاقة القصوى متعددة القنوات ( MPPT ) التي تحل مشكلة عدم تطابق السلسلة، ونظام التيار المستمر الذكي ( SDS ) لتحقيق أكثر من 1% زيادة في توليد الطاقة من خلال دمج خوارزميات الذكاء الاصطناعي. في غوانغشي، الصين، يزيد الحل من توليد الطاقة بنسبة 1.69%. تتعاون هواوي مع أكثر من 10 علامات تجارية لتتبع الألواح الشمسية لتزويد المستخدمين بتجربة أفضل. تظهر البيانات في الوقت الفعلي من مشاريع عالمية متعددة أن حلول هواوي الكهروضوئية الذكية يمكن أن تزيد بشكل كبير من توليد الطاقة وتساعد العملاء على تقصير فترة استرداد استثماراتهم.

د. التشغيل والصيانة الذكية

لقد أحدث التشخيص الذكي للمنحنى I-V 4.0 ثورة في طرق التشغيل والصيانة التقليدية. إنه مثل “التصوير المقطعي المحوسب” الذي يقدم فحصًا كاملًا عبر الإنترنت لمحطات الطاقة التي تبلغ قدرتها 100 ميجاوات في 20 دقيقة، ويولد تلقائيًا تقارير التشخيص. ويمكنه أيضًا إجراء المسح الضوئي بانتظام خلال أوقات مرنة، مما يوفر تجربة مستخدم أفضل. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يدعم 14 نوعًا من تشخيص الأعطال، بمعدل تقارب يزيد عن 80% من الأعطال الرئيسية. المؤشرات الرئيسية للكشف الوريدي، ومعدل التعرف، ومعدل الدقة، ومعدل التكرار كلها أكبر من 90%. يفي هذا بأعلى مستوى في الصناعة من شهادة التصنيف CGC IV المستوى 4. في تطبيق واقعي، ساعد مشروع 30 ميجاوات لعميل ماليزي على توفير 2000 ساعة من عبء العمل كل عام.

2. السلسلة الذكية ESS : FusionSolar للحصول على التكلفة المحسنة المثلى لتخزين الطاقة ( LCOS )

يلعب تخزين الطاقة دورًا مهمًا في توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها واستهلاكها داخل نظام الطاقة النظيفة. يعمل حل تخزين الطاقة ( ESS ) كاحتياطي للطاقة ومنظم شبكة ومثبتات في وقت واحد، مما يوفر موارد قيمة لتنظيم ذروة الحلاقة والتردد.

نظرًا لعدم تطابق الخلايا، تتميز حلول تخزين الطاقة التقليدية بسعة محدودة، وعمر خدمة قصير، وتشغيل وصيانة معقد، ومخاطر سلامة كبيرة، مما يمنع استخدامها على نطاق واسع. مع أكثر من عشر سنوات من الخبرة في البحث والتطوير في ESS ، تدمج هواوي التقنيات الرقمية وإلكترونيات الطاقة وتخزين الطاقة في بنية سلسلة ذكية فريدة للتغلب على قيود بطاريات الليثيوم. توفر سلسلة ESS الذكية من هواوي حلًا مرنًا وفعالًا من حيث التكلفة مع إمكانية ربح أعلى، وهي مناسبة لتنظيم ذروة الحلاقة والتردد.

أ. الاستثمار الأمثل

تتبنى هواوي أربعة ابتكارات لتعزيز إنتاجية الطاقة في شحن وتفريغ البطارية، مما يوفر حلاً لعدم تطابق الخلايا.

يتيح تحسين السلسلة الذكية ESS على مستوى الحزمة شحن وتفريغ الخلايا بشكل مستقل لمنع فقدان عدم التطابق.

تحسين مستوى الحامل يحسن إنتاجية الطاقة بنسبة 15% أو يقلل من التكوينات الأولية بنسبة 15% عند نفس إنتاجية الطاقة من خلال القضاء على مخاطر التيارات الدوارة.

مع التبريد الموزع ، يمكن التحكم في فرق درجة الحرارة في الحاوية في حدود 3 درجات مئوية بمعدل 0.5 درجة مئوية، مما يؤدي إلى إطالة عمر البطارية بنسبة 50%.

يعمل التصميم متعدد الوحدات، الذي يتسم بالكفاءة والموثوقية، على خفض التكلفة المستوية لتخزين الطاقة ( LCOS ) بنسبة 20% وتوليد المزيد من الإيرادات.

ب. التشغيل والصيانة المبسطة

تتفاقم مشكلة عدم تطابق الخلايا أثناء تشغيل محطة الطاقة الكهروضوئية، والتي تتطلب عمليات إغلاق روتينية للمعايرة اليدوية لحالة شحن البطارية ( SOC ). من خلال تحسين هواوي الحصري لمستوى الحزمة، تتم معايرة مخزون الكربون العضوي في التربة تلقائيًا دون الحاجة إلى إيقاف العمليات مؤقتًا. الاستبدال السهل للوحدات المعيبة يلغي الحاجة إلى زيارات ميدانية من قبل الخبراء، مما يقلل بشكل كبير من تكاليف التشغيل والصيانة. تزن كل حاوية مثبتة مسبقًا بخلايا البطارية أقل من 30 طنًا، مما يسهل نقل الحاوية.

ج. السلامة والموثوقية

وبالتركيز على تصميم السلامة من البداية إلى النهاية، نفذت هواوي إيقاف التشغيل النشط من أربع طبقات والعزل السلبي على مستويين لحماية ESS لضمان سلامة النظام الشامل.

استجابة لنماذج الأعمال المختلفة، يمكن نشر السلسلة الذكية ESS من هواوي بمرونة لخلق قيمة للعملاء. يحقق حل تخزين الطاقة من هواوي الإدارة المبسطة لتفريغ البطارية باستخدام وحدة التحكم الذكية في الرف، مما يضمن إخراج طاقة أطول وثابتًا وهو أمر بالغ الأهمية لتنظيم التردد. في الوقت نفسه، تعالج معايرة هواوي التلقائية لمخزون الكربون العضوي في التربة وتوافره العالي تحديات الصناعة التي تواجه ESS في سيناريوهات تنظيم الترددات، مثل ارتفاع تردد توازن مخزون الكربون العضوي في التربة وفشل المكونات، مما يقلل من نفقات التشغيل للعملاء. للحصول على ذروة الحلاقة، يزيد محسن الحزمة ووحدة التحكم الذكية في الرف من إنتاج الطاقة بنسبة 15% خلال دورة الحياة، مما يولد إيرادات أعلى للعملاء.

3. الحل الكهروضوئي الذكي التجاري والصناعي 2.0: FusionSolar لتمكين العمل المستدام

مع زيادة الطلب من الشركات لخفض تكاليف الكهرباء وانبعاثات الكربون، أطلقت هواوي حلول 1+3 الكهروضوئية الذكية التجارية والصناعية 2.0، بما في ذلك العاكس ثلاثي المراحل الجديد بالكامل ( SUN2000-50KTL-M3) ، سلسلة ESS (LUNA2000-200KWH -2H0) الذكية، والذي يمكن أن يقترن بنظام تكييف الطاقة 100 كيلو وات ( PCS) ، ومحسن الطاقة الكهروضوئية الذكي ( MERC-1100W / 1300W-P ). سيساعد حل C&I Smart الكهروضوئية الصناعات على الانتقال إلى عصر منخفض الكربون مع تكاليف كهرباء محسّنة وأمان نشط وتشغيل وصيانة ذكي لتجربة محسّنة.

عادة ما يصل استهلاك الكهرباء في الشركات إلى ذروته في النهار، ويتسق منحنى الاستهلاك نسبيًا مع المنحنى الكهروضوئي. ويمكن تخفيض تكاليف الكهرباء تخفيضًا كبيرًا باستخدام الطاقة الكهروضوئية للاستهلاك الذاتي وبيع الطاقة المتبقية للشبكة بمعدﻻت تعريفة التغذية. إن تركيب ESS يزيد من معدل الاستهلاك الذاتي إلى أكثر من 80%، ومن خلال الاستفادة من التسعير الذروي الحرج، يمكن خفض تكاليف الإنتاج. يمكن أن تساعد هذه الحلول العملاء على بناء بيئة منخفضة الكربون مع تحسين القدرة التنافسية للتنمية الخضراء.

أ. تكلفة الكهرباء المثلى: كما يتضح من مقارنات دراسة الحالة، يمكن أن يزيد حل الطاقة الكهروضوئية الذكي من هواوي من توليد الطاقة بأكثر من 2% في ظل نفس الظروف. لمعالجة مشكلات التظليل التي يواجهها قطاع C&I ، أطلقت هواوي أحدث أداة تحسين MERC -1100 W/1300 W – P ، مما يزيد من حجم التثبيت بنسبة تصل إلى 30%. عندما ترتفع سعة النظام من 175 كيلو واط إلى 200 كيلو واط، يمكن أن تساهم الزيادة بنسبة 15% في حجم التركيب في 25000 كيلو واط في الساعة من الكهرباء الإضافية. بفضل التحسين على مستوى الحزمة، تعمل Smart String ESS على تحسين إنتاجية الطاقة بنسبة 2%-5% خلال عمر الخدمة، مما يقلل من تكلفة الكهرباء.

ب. السلامة النشطة : تم تجهيز العاكس بقاطع دائرة قوس يعمل بالذكاء الاصطناعي ( AFCI) ، والذي حصل على أعلى شهادة من المستوى 4 من CGC ، لضمان سلامة العملاء. يمكن لـ AFCI اكتشاف مواقع أعطال القوس في الوحدات النمطية وتمييز الضوضاء عن الأقواس الكهربائية، مما يقضي بشكل فعال على الإنذارات الكاذبة والإغفالات. يوفر الجمع بين SSLD-TECH الرائدة و AFCI حماية مزدوجة للنظام مع الكشف الدقيق عن أعطال التيار المستمر وفصل الطوارئ. يمكن أن تمنع الطبقات الأربع لحماية ESS مخاطر السلامة وأخطاء النظام والأعطال المحتملة، مما يحسن سلامة النظام بشكل كبير.

ج. التشغيل والصيانة الذكية: يتيح تركيب المحسن الإدارة على مستوى الوحدة ومراقبة تشغيل محطة الطاقة في الوقت الفعلي، مما يقلل من تكاليف التشغيل والصيانة بنسبة 50%. توفر معايرة مخزون الكربون العضوي في التربة التلقائية لـ ESS زيارة الموظفين الموقع وتقلل من تكاليف التشغيل والصيانة.

4. الحل الكهروضوئي الذكي السكني 3.0: FusionSolar من أجل حياة أفضل

بعد إطلاق الحل الكهروضوئي الذكي السكني “1+3+ X” 2.0 في عام 2021، قدمت هواوي تصميم “1+4+ X ” الذي تمت ترقيته هذا العام. يتميز الحل المتكامل بوحدة تحكم ذكية في الطاقة تربط بين وحدة تحكم، و ESS ، وشاحن EV ، ونظام إدارة، مما يتيح نظامًا بيئيًا ذكيًا لاستهلاك الطاقة. يعزز هذا الحل معدل الاستهلاك الذاتي الكهروضوئي إلى 90% من 70% في الجيل السابق، مما يوفر تجربة طاقة نظيفة شاملة للمنازل ذات تكاليف الكهرباء المنخفضة والسلامة النشطة والمساعد الذكي.

شاحن EV (FusionCharge AC AP07/22N-EU) : لتمكين المعيشة منخفضة الكربون، أطلقت هواوي شاحن EV ذكي جديد للاستخدام السكني مع سهولة التركيب الداخلي والخارجي، مما يوفر شحنًا سريعًا ومريحًا.

أ. تكلفة الكهرباء المثلى: تتميز وحدة التحكم في الوحدة الذكية SUN2000-600W-P الجديدة بأنها أرق وأخف وزنًا، وتعمل بشكل جيد للوحدات عالية الطاقة. التصميم المرن المقترن بالمحسن مناسب لأي سطح مع دعم ظروف التظليل والتركيب متعدد الاتجاهات. يمكن أن يرتفع توليد الطاقة بنسبة 27%، كما رأينا في دراسة حالة تجريبية. تدعم سلسلة ESS الذكية من هواوي، المدمجة والأنيقة، التكوينات المعيارية وتوفر إنتاجية عالية للطاقة، مما يسمح للعملاء بالاستمتاع بالطاقة الفعالة والنظيفة.

ب. أمان فعال: يمكن لتقنية AFCI الرائدة في الصناعة الكشف بدقة عن أخطاء القوس وفصل العاكس في 0.5 ثانية. لتلبية معايير NEC 2017 ، وهي واحدة من أكثر معايير السلامة الدولية صرامة، يدعم المحسن الذكي التنشيط التلقائي واليدوي في حالات الطوارئ لرفع جهد وحدات السطح إلى الصفر. هذا يساعد على منع الصدمات الكهربائية من خلال الفصل السريع. يتوافق ESS أيضًا مع VDE2510 ، وهو أحد أكثر المعايير الألمانية صرامة في سلامة النظام. كل هذا يقلل من مخاطر السلامة لنظام الطاقة الكهروضوئية السكنية لمنح العملاء راحة البال.

ج. المساعد الذكي: يمكن لمساعد إدارة الطاقة بالذكاء الاصطناعي إيما تقديم تقديرات دقيقة لتوليد الطاقة الكهروضوئية واستهلاك الكهرباء المنزلي من خلال التعلم من البيانات الضخمة حول الظروف الجوية وعادات المستخدم. يضبط النظام تلقائيًا للحصول على أفضل وضع عمل، مما يوفر طاقة شمسية نظيفة مع ضمان الراحة.

يوفر الجمع بين PV و ESS طاقة احتياطية أثناء الانقطاع، مما يضمن التشغيل السلس للأجهزة المهمة مثل أنظمة الأمان ومعدات الإضاءة والثلاجات، مما يلغي مخاوف العملاء بشأن إمدادات الطاقة المستمرة في المنزل.

5. حل الشبكة الدقيقة الذكية: مصدر طاقة نظيف و موثوق فيه

وفقًا للبنك الدولي، يعيش 840 مليون شخص في مناطق خارج/شبكة غير مستقرة، حيث لا تزال الكهرباء من النفط شائعة. وتؤدي هذه الطريقة التقليدية لتوليد الطاقة إلى ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وارتفاع التكاليف، وانخفاض الكفاءة، مما يسهم في انتشار مشكلة انقسام الطاقة على نطاق واسع. أطلقت هواوي حل الشبكة الدقيقة الذكية لتقديم LCOE الأمثل لمشاريع الشبكة الدقيقة التي تبلغ قدرتها 100 ميجاوات مع تخزين الطاقة، وتوفير مصدر طاقة نظيف وآمن وموثوق به مع إنتاج طاقة أعلى وتكاليف أقل.

أ. أفضل LCOE وإمدادات الطاقة الموثوقة

يدعم الحل الانتقال السلس عبر الإنترنت للتحويل خارج/داخل الشبكة وركوب الأعطال خارج الشبكة بشكل فعال لتجنب انقطاع التيار الكهربائي بمقدار 2 مليون دولار أمريكي/ميجاوات مقارنة بتوليد الطاقة التقليدية من النفط. فهو يقلل بشكل فعال من انقطاع التيار الكهربائي، مما يساعد على تحقيق توليد صفر من الكربون والقضاء على فجوة الطاقة.

ب. انخفاض تكاليف النظام

بالمقارنة مع الطاقة التقليدية المولدة من البترول، حل هواوي Smart Micro-grid يوفر LCOE بنسبة أكثر من 50% باعتماد نسبة 2:1 PV/BESS ، يمكن أن يقلل الحل من التكوينات الأولية بنسبة تصل إلى 50%.

ج. أمان فعال

مزود بتقنية SSLD ، يعمل عاكس السلسلة الذكية على تعزيز السلامة النشطة لمحطات الطاقة. تتميز السلسلة الذكية ESS بإيقاف التشغيل النشط من أربع طبقات والعزل السلبي على مستويين، مما يمنع المخاطر في المقام الأول.

تدمج هواوي بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ( ICT ) وإلكترونيات الطاقة وتخزين الطاقة، وتواصل التعاون مع العملاء وشركاء الأعمال في جميع أنحاء العالم لبناء بيئة منخفضة الكربون. تركز الشركة على تحقيق هدفها المتمثل في انعدام الكربون وتسريع تحييد الكربون من أجل مستقبل أفضل وأكثر مراعاة للبيئة.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1816545/Intersolar_ Europe_2022_Huawei_Booth.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1816594/Intersolar_ Europe_2022_Huawei_Booth_1.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1816547/Intersolar_ Europe_2022_Huawei_Booth_2.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1816548/Intersolar_ Europe_2022_Huawei_Booth_3.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1816549/Intersolar_ Europe_2022_Huawei_Booth_4.jpg

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1816550/Intersolar_ Europe_2022_Huawei_Booth_5.jpg