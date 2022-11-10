‫تتشارك Sterling مع Yoti لإطلاق حل رقمي محمول حصري على الصعيد الدولي

ستدمج Sterling و Yoti سير عمل التحقق من الهوية الرقمية الفريدة في عملية التوظيف في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والشرق الأوسط وأفريقيا والمحيط الهادئ

ستعزز هذه الخطوة فحوصات ما قبل التوظيف للشركات في جميع أنحاء العالم

ستقوم الشركتان أيضًا بتقديم هويات رقمية آمنة للمرشحين الذين يمكنهم مشاركتها مع الشركات والمؤسسات الأخرى لحالات الاستخدام المتعدد

نيويورك، 10 نوفمبر 2022 / PRNewswire / — Sterling (NASDAQ: STER) ، المزود الرائد لحلول الخلفية والهوية، يتشارك مع شركة الهوية الرقمية Yoti, لتبسيط عمليات التحقق من الخلفية وتوسيع حلول الهوية الرقمية الخاصة بهم. يجمع هذا التعاون بين خبرة Sterling لأكثر من 45 عامًا في فحص الخلفية مع تقنية Yoti المبتكرة للتحقق من الهوية. ستوسع الشراكة العالمية قدرات الهوية الرقمية لشركة Sterling في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والشرق الأوسط وأفريقيا والشرق الأوسط، وتسريع رؤيتها لإنشاء هويات محمولة تتمحور حول الخصوصية للمرشحين.

ستمكن شراكة Sterling – Yoti من دمج سير عمل التحقق من الهوية الرقمية الحصرية مباشرة في عملية التوظيف، مما يسمح لأصحاب العمل باتباع نهج الهوية أولاً، حيث يتم التحقق من هوية المرشح قبل إكمال فحوصات الخلفية الجنائية الأخرى، وقبل تعيينه فعليًا. وهذا يعزز عمليات التحقق قبل التوظيف، ويقلل أو يلغي الحاجة إلى استخدام الوثائق المادية، ويخلق تجربة توظيف وتأهيل مبسطة لكل من صاحب العمل والمرشح.

علاوة على ذلك، سيتمكن المرشحون الذين يتحققون من هويتهم من خلال Sterling و Yoti من إنشاء هوية رقمية آمنة وقابلة لإعادة الاستخدام بسلاسة. سيسمح لهم هذا بالتحقق من هويتهم مرة واحدة ومشاركة تفاصيلهم مع الشركات الأخرى في ثوانٍ، مما يجعل عملية التحقق أكثر تبسيطًا لأصحاب العمل والمرشحين. سيتمكن الأفراد من استخدام هويتهم الرقمية لفرص العمل المستقبلية والتحقق من العمر وأي عملية تتطلب التحقق من الهوية.

قال جوش بيريز، الرئيس التنفيذي لشركة Sterling : “نحن سعداء بالشراكة مع Yoti ، الشركة الرائدة عالميًا في التحقق من الهوية الرقمية، وتوسيع الوصول إلى عروض هوية Sterling لأصحاب العمل على مستوى العالم”. “ستوفر هذه الشراكة لعملائنا حل هوية رقمية حصري ومتكامل تمامًا من شأنه تبسيط عملية التحقق من الهوية وتبسيطها في عمليات التوظيف وتحسين دقة عمليات التحقق من الخلفية الجنائية.”

قال روبن تومبس، الرئيس التنفيذي في Yoti : “يسعدنا الجمع بين تقنية التحقق من الهوية الرقمية وخبرة Sterling في فحص الخلفية لإنشاء حل مبتكر ومتكامل للهوية الرقمية. يمكننا أن نقدم للشركات فحوصات التوظيف الأكثر شمولاً وأمانًا وكفاءة. من خلال اعتماد نهج “الهوية أولاً”، يمكن لأصحاب العمل أن يكونوا على ثقة من أن الشخص الصحيح يتقدم للحصول على الوظيفة، ويستفيدون من عملية الإلحاق السلسة. ستعمل عمليات التحقق من الهوية الرقمية على تبسيط فحص الخلفية الجنائية وتحسين الكفاءات طوال عملية التوظيف”.

عقد Sterling و Yoti شراكة معًا لخلق سير عمل متكامل تمامًا، منظم بالكامل حول الهوية الرقمية القابلة لإعادة الاستخدام ومعايير الحفاظ على الخصوصية. سيتمكن عملاء Sterling ومرشحوهم من الاستمتاع بالتجربة الفريدة في جميع أنحاء مناطق Sterling الدولية بدءًا من عام 2023، مع بدء المرحلة الأولى في المملكة المتحدة.

لمعرفة المزيد عن الشراكة، يرجى زيارة مركز الهوية الرقمية في Sterling .

ملاحظات للمحررين:

بموجب التشريع الجديد، يمكن الآن إكمال فحوصات الحق في العمل و DBS رقميًا باستخدام مزود خدمة الهوية ( IDSP ). أصبحت Yoti وشريكها مكتب البريد أول IDSP معتمد في المملكة المتحدة. Sterling هو أيضًا IDSP معتمد، بموجب إطار عمل الصندوق الاستئماني للهوية والسمات الرقمية في المملكة المتحدة، للحق في العمل في المملكة المتحدة، والسجل الجنائي في DBS ، والتحقق من حق المملكة المتحدة في الإيجار.

نبذة عن Sterling

Sterling (NASDAQ: STER) — المزود الرائد لخدمات الخلفية والهوية — يقدم التحقق من الخلفية والهوية لمساعدة أكثر من 50000 عميل على خلق ثقافات الناس أولاً مبنية على أساس الثقة والأمان. تساعد خدمات Sterling المدعومة بالتكنولوجيا المؤسسات في جميع الصناعات على إنشاء بيئات رائعة لعمالها وشركائها وعملائها. من خلال العمليات في جميع أنحاء العالم، أجرت Sterling أكثر من 95 مليون عملية بحث في الأشهر الاثني عشر المنتهية في 31 ديسمبر 2021. تفضل بزيارتنا في sterlingcheck.com/ .

نبذة عن Yoti

Yoti هي شركة تكنولوجيا هوية رقمية تجعل من الأكثر أمانًا للناس إثبات هويتهم، والتحقق من الهويات وبيانات الاعتماد الموثوق بها عبر الإنترنت وشخصيًا. وهي توفر الآن حلول التحقق في جميع أنحاء العالم، وتشمل التحقق من الهوية، والتحقق من العمر، والتوقيع الإلكتروني للمستندات، وإدارة الوصول، والمصادقة. في المملكة المتحدة، عقدت Yoti شراكة مع مكتب البريد لتسريع تبني الهوية الرقمية، مع بصمة وطنية تغطي 11500 فرعًا من فروع مكتب البريد، عبر الإنترنت وأكثر من ذلك. قام أكثر من 12 مليون شخص بتنزيل تطبيق Yoti المجاني في جميع أنحاء العالم. وهي متاحة باللغات الإنكليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية والبرتغالية والبولندية. تم اعتماد Yoti وفقًا لمعيار ISO/IEC 27001:2013 لخدمات التحقق من الهوية، ومعتمد من ISAE 3000 (SOC 2) من النوع 2 لعملياتها الأمنية الفنية والتنظيمية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.yoti.com .

للتواصل:

Sterling مسؤول التواصل مع المستثمرين:

Judah Sokel

IR@sterlingcheck.com

للتواصل الإعلامي:

Jamie Serino

Jamie.Serino@sterlingcheck.com

Yoti press@yoti.com