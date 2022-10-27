‫تبدأ النسخة السادسة من مبادرة مستقبل للاستثمار بمحادثات رائدة حول الاقتصاد والاستثمار

الرياض، المملكة العربية السعودية, 27 أكتوبر / تشرين أول 2022/PRNewswire/ — بدأت النسخة السادسة من مبادرة مستقبل للاستثمار (FII) أمس في الرياض، تحت عنوان “الاستثمار في الإنسانية: تمكين نظام عالمي جديد”، مع مناقشات رائدة، وإعلانات رئيسية، وحلقات عمل محفزة على التفكير.

وحضر المؤتمر في اليوم الأول مسؤولون ومدراء تنفيذيون من الفئة C وشخصيات بارزة أخرى من جميع أنحاء العالم، بمن فيهم رئيس السنغال، ماكي سال؛ ورئيس وزراء باكستان، شاهباز شاري؛ ووزير التنمية والاستثمار اليوناني، معالي أدونيس جورجياديس؛ والوزير الفنلندي للتعاون الإنمائي والتجارة الخارجية، معالي فيل سكيناري؛ وغيرهم.

افتتح الرئيس التنفيذي لمٶسسة مبادرة مستقبل للاستثمار، ريتشارد أتياس، المؤتمر برسالة واعدة حول أهمية الاستدامة والشمولية. وقال: “يواجه عالمنا تهديدات لم يسبق لها مثيل، ولكنه أيضًا وقت فريد من نوعه يتيح فرصًا جديدة. ونحن في طريقنا إلى نظام عالمي جديد. تفخر مبادرة مستقبل للاستثمار بتقديم مساهمتنا في هذه المحادثة. لقد أنشأنا صيغة فريدة جديرة بالمساهمين المذهلين الذين سنستمع إليهم هذا الأسبوع، حيث نسقنا أكثر من 180 جلسة مصممة جميعها لتؤدي إلى العمل”.

رحب محافظ صندوق الاستثمارات العامة، سعادة ياسر الرميان، بالضيوف والمندوبين في الإصدار السادس من مبادرة مستقبل للاستثمار، معلقًا، “تلعب مبادرة مستقبل للاستثمار دورًا فريدًا كحافز للتعاون العالمي، وهو المثل الأعلى الذي ألتزم به بشدة”. كما ترأس سعادة الرميان جلسة عامة بعنوان “النظام العالمي الجديد: نظرة من مجلس إدارة شركة CNN Anchor ، ريتشارد كويست، والتي تضمنت مناقشة مثيرة حول التحديات الاقتصادية العالمية بين صانعي التغيير بما في ذلك سعادة خالدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار؛ راي داليو، المؤسس والمدير التنفيذي للمخابرات وعضو مجلس إدارة Bridgewater Associates ؛ جيمي ديمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة JPMorgan Chase & Co. ؛ كاثرين ماكغريغور، الرئيس التنفيذي لشركة ENGIE ؛ سارة مينكر، المؤسسة والرئيس التنفيذي لشركة Gro Intelligence ؛ الدكتور باتريس موتسبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة African Rainbow Minerals ؛ ستيفن أ. شرزمان، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمجموعة The Blackstone Group ؛ وديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة Gold Sachman Sachs .

كما شهد اليوم الأول إطلاق صندوق الاستثمار العام السعودي ( PIF ) لأكبر مزاد ائتماني للكربون على الإطلاق، عقدته سوق الكربون الطوعي، بما في ذلك ما مجموعه مليون طن من ائتمانات الكربون. شهدت مبادرة مستقبل للاستثمار السادسة حتى الآن تركيزًا على الاستدامة، وسيؤدي المزاد دورًا مهمًا في جهود صندوق الاستثمارات العامة لدفع الاستثمار المطلوب لمعالجة التأثير العالمي لتغير المناخ وتحقيق صافي صفر من انبعاثات الكربون في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2060.

كما شهد المندوبون توقيع صفقات مهمة بين وزارة الاستثمار السعودية وشركائها الاستراتيجيين، بما في ذلك شركة التكنولوجيا الحيوية جينكو بيوورك، وشركة التصنيع تايهان، ومصرف الاستثمار الأمريكي اللاتيني BTG Pactual ، واتفاقية بشأن السياحة الفضائية مع Orbite .

حضر أكثر من 6000 مندوب من المنظمات الرائدة في جميع أنحاء العالم اليوم الأول من المؤتمر للاستماع إلى قادة الأعمال والسياسيين يناقشون أفكارهم حول “النظام العالمي الجديد”. ستنتهي النسخة السادسة من مبادرة مستقبل للاستثمار في 27 أكتوبر، مع المزيد من الإعلانات الرئيسية والمحادثات الحيوية التي ستجري خلال اليومين المقبلين.

ملاحظات للمحرر:

يمكن العثور على ورقة حقائق عن الحدث هنا .

نُبذة عن مٶسسة مبادرة مستقبل للاستثمار ( FII )

مٶسسة مبادرة مستقبل للاستثمار هي مؤسسة عالمية غير ربحية ذات ذراع استثماري وجدول أعمال واحد، ألا وهو التأثير في الإنسانية. نحن مبادرة عالمية وشاملة وملتزمة بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة. نشجع العقول العظيمة من جميع أنحاء العالم ونحول الأفكار إلى حلول واقعية في خمسة مجالات حيوية: الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتعليم والرعاية الصحية والاستدامة.