‫تؤسس BingX ذراعًا خيرية بقيمة 10 ملايين دولار، للوصول إلى شبكات المستفيدين 

سنغافورة، 31 أغسطس 2022 / PRNewswire/ — أعلنت BingX ، البورصة التجارية الاجتماعية الرائدة، عن الذراع الخيرية بتمويل قدره 10 ملايين دولار للمساعي الإنسانية.

والغرض من هذا الصندوق هو تخصيص تبرعات المنظمات الخيرية، وأنشطة الرفاه العام، والإغاثة في حالات الكوارث في مختلف مناطق العالم، وما إلى ذلك.

“لا توجد تقنية أخرى ذات نمو أكثر حدة على مدى السنوات الماضية – أو أكثر قدرة على حل أي مشكلة يمكن تصورها – أكثر من العملة المشفرة. ونأمل أن تؤدي جهودنا في الدعم المباشر للمشاريع الإنسانية إلى تحسين كفاءة كيفية تحويل القيمة وكيف يمكننا جعل النظم المالية أكثر شمولًا”. الفيسكو كارينغتون، مدير العلاقات العامة والاتصالات، BingX

تستكشف BingX بنشاط المساعي الخيرية منذ عام 2019. ونحن فخورون بدعمنا للجهود الرامية إلى إعادة زراعة الغابات في تركيا، والتبرع بالدم وحماية البيئة في آسيا، وحملات التبرع في فيتنام، فضلاً عن جهود الإغاثة في حالات الكوارث في بالاوان، وليت.

يمتد BingX عبر أسواق متنوعة ومع مجتمع عالمي من المستخدمين، سنواصل تطوير وبناء شبكات مفتوحة وشاملة في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن BingX

تأسست BingX في عام 2018، وهي عبارة عن بورصة تداول اجتماعي مشفرة تقدم تداولًا فوريًا ومشتقات مالية وتداولًا تلقائيًا لأكثر من 100 دولة في جميع أنحاء العالم مع أكثر من 3 ملايين مستخدم. تربط BingX المستخدمين بالمتداولين الخبراء والمنصة بطريقة آمنة وبسيطة وشفافة. مع نمو المستثمرين في العملات المشفرة، أصدرت BingX أيضًا التداول التجريبي ، والرهان على العملات المشفرة ، والتداول الشبكي للمستثمرين ذوي المخاطر المنخفضة.

تفضل بزيارة دليل BingX على: https://bingx.com/en-us/guide/ article/



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