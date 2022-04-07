‫ بيو كوريا، أكبر اتفاقية للصحة الحيوية في آسيا، سيتم افتتاحها في مايو 2022

حدث عالمي سيبدأ في وقت مبكر في حقبة ما بعد COVID ، مع شعار “ما بعد الوباء، في موجة قادمة”

سيول، كوريا الجنوبية, 7 أبريل 2022/PRNewswire/– تأسست بيو كوريا في عام 2006، وهي أكبر اتفاقية للصحة الحيوية في آسيا مكرسة لتعزيز المكانة الدولية للصناعة الخاصة بالرعاية الصحية في كوريا وضمان النمو المستدام لهذه الصناعة. ستقام بيو كوريا 2022 في كويكس، في سيول من الأربعاء 11 مايو إلى الجمعة 13 مايو 2022.

في عام 2021، واجه المؤتمر الدولي تحديًا يتمثل في تنظيم حدث هجين عبر الإنترنت وسط الوباء، ولكن على الرغم من الصعاب، فقد حفز سمعته باعتباره المؤتمر الدولي الرائد في مجال الصحة الحيوية في كوريا، حيث اجتذب 7000 مشارك من 800 شركة ومنظمة في 69 دولة. مع الآمال الكبيرة لعصر ما بعد COVID-19 في عام 2022، يتم تنظيم مؤتمر هذا العام تحت شعار “ما بعد الوباء، في الموجة التالية.” تتمحور البرامج حول الأعمال التجارية في صناعة الصحة الحيوية، على سبيل المثال ما بعد COVID-19 ، والرعاية الصحية الرقمية، والتقنيات العلاجية الحديثة.

مع وجود بعض من أذكى العقول والمستثمرين والمديرين التنفيذيين وخبراء الأعمال والباحثين في العالم، ستوفر بيو كوريا 2022 فرصًا تجارية وشراكة عالمية مهمة من خلال منتديات الأعمال والمعارض والمؤتمرات ومعارض الاستثمار.

يعرض المعرض أحدث تقنيات ومنتجات الرعاية الصحية مع مجموعة من العروض التوضيحية. أنشأت الشركات والمؤسسات في صناعة الرعاية الصحية والعديد من السفارات أجنحة وطنية، حيث ستشارك الشركات الممتازة كعارضين. تجدر الإشارة بشكل خاص إلى منطقة ميتافيرس، حيث سيتم عرض بعض التقنيات المستقبلية الأكثر لفتًا للنظر. وستتاح للزوار فرص مشاهدة مستقبل صناعة الصحة البيولوجية العالمية ولهم الخبرة الأولى في أحدث التكنولوجيات.

برنامج رئيسي آخر، منتدى الأعمال يتكون من الشراكة ومن بيو لايف. ويتيح المنتدى، المصمم لاكتشاف فرص الشراكة المحتملة وتعزيز التكنولوجيات والمنتجات، فرص اجتماع بنسبة 1:1 لمناقشة التعاون والربط الشبكي في مجال الأعمال التجارية والبحوث. افتتح مركز الشراكة على موقع بيو كوريا 2022 الرسمي ( www.biokorea.org ) في 2 مارس، حيث تبحث الشركات المتنقلة ومكونات اللقاحات وعارضو التكنولوجيا التشخيصية التي تجتذب اهتمامًا قويًا في كوريا، والشركات الناشئة الواعدة، ومختبرات التجارب السريرية، وشركات الأدوية، ومؤسسات البحث عن شركاء تجاريين. في مواجهة الطلبات المتزايدة على مستوى العالم، يخطط منظم المؤتمر لتشغيل مركز الشراكات عبر الإنترنت وخارج الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لزيادة فرص الشراكة العالمية. بيو لايف المُصممة لمطابقة الأعمال، تهدف إلى الروابط ثنائية الاتجاه بين المشاركين عبر الإنترنت وخارجها للعلاقات العامة ومطابقة الأعمال.

يقدم المؤتمر ندوات حول مواضيع مختلفة بما في ذلك ترخيص التكنولوجيا، والملكية الفكرية الحيوية، والأجهزة الطبية، والمستحضرات الصيدلانية، حيث سيشارك العلماء والخبراء المشهورون دوليًا رؤياهم مع المشاركين ويناقشون أحدث التطورات التكنولوجية. تشمل الموضوعات الرئيسية التي يجب تغطيتها اللقاحات والعلاجات المناعية للسرطان والميكروبيوم والزهايمر والطب التجديدي، غير أن الجلسات منظمة بشكل جيد في مسارات رئيسية مثل الصحة الرقمية والأعمال التكنولوجية لمواكبة أحدث التطورات وأفضل الممارسات ومناقشة التوقعات المستقبلية في مجال الصحة الحيوية.

سيكون معرض الاستثمار بمثابة نقطة انطلاق لشركات الأدوية والأحياء والرعاية الصحية للتقدم في الأسواق العالمية، حيث ستعرض خطوط أنابيب تطوير الأدوية والتقنيات المتقدمة والرؤى والاستراتيجيات.

وتشكل بيو كوريا جزءًا من تطوير صناعة الصحة البيولوجية في البلد. ومن المقرر هذا العام أن تعمل الاتفاقية الدولية على تعزيز مكانتها باعتبارها الاتفاقية الكورية الرائدة في مجال الصحة الحيوية من خلال توفير منتدى لتبادل المعلومات الاستخباراتية حول السوق العالمية للصحة الحيوية وتداول التقنيات المبتكرة في المستقبل لتولي زمام المبادرة في السوق العالمية.

لمزيد من المعلومات حول بيو كوريا 2022، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني. https://www.biokorea.org/ index.asp?pLn=Eng أو https://www.youtube.com/watch? v=4oVP6waOc7Y

لجنة تنظيم بيو كوريا

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