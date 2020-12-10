بيل وميليندا غيتس يدعوان إلى التعاون والابتكار المتواصل للتغلب على تحديات توصيل الاختراقات العلمية في مكافحة كوفيد-19 للعالم

مؤسسة غيتس تتعهد بتقديم 250 مليون دولار إضافية لتسريع التطوير والتوزيع العادل لاختبارات كوفيد-19 وعلاجه واللقاحات اللازمة لإنهاء الوباء

سياتل، 10 كانون الأول/ديسمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت مؤسسة بيل وميليندا غيتس اليوم أنها ستلتزم بتقديم مبلغ 250 مليون دولار إضافي لدعم البحث والتطوير والتسليم العادل لأدوات إنقاذ الحياة في الجهد العالمي ضد كوفيد-19. بمناسبة نهاية العام الذي تركز على الإنجازات العلمية اللازمة لإنهاء الوباء، تدعو المؤسسة إلى التزامات عالمية لتوفير هذه الابتكارات في العام 2021 لكل من يحتاج إليها.

وقالت ميليندا غيتس، الرئيسة المشاركة لمؤسسة غيتس: “يستحق الجميع، في كل مكان، الاستفادة من العلم الذي تم تطويره في العام 2020. نحن واثقون من أن العالم سيتحسن في العام 2021، ولكن ما إذا كان سيتحسن للجميع يعتمد على تصرفات قادة العالم والتزامهم بتقديم الاختبارات والعلاجات واللقاحات للأشخاص الذين يحتاجون إليها، بغض النظر عن مكانهم عيشهم أو مقدار ما يملكون من مال.”

إن التزام اليوم، وهو أكبر مساهمة فردية للمؤسسة في استجابة لمكافحة كوفيد-19 حتى الآن، يعتمد على الشراكات والخبرة التي أنشأتها المؤسسة على مدار الـ 20 عامًا الماضية. سيدعم هذا التمويل الابتكار المستمر لتطوير الاختبارات والعلاجات واللقاحات التي يسهل توسيع نطاقها وتقديمها، لضمان وجود العديد من الخيارات الأقل تكلفة والتي يمكن استخدامها في أماكن مختلفة. سيدعم التزام اليوم أيضًا تقديم اختبارات وعلاجات ولقاحات جديدة لـ كوفيد-19، لا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

سيتطلب نقل هذه الابتكارات إلى حيث الحاجة إليها نفس المستوى من التخطيط والاستعجال والتعاون لتطويرها. سيتطلب إجراء اختبارات التصنيع، وجرعات العلاج، واللقاحات بسرعة وأمان؛ تأمين التمويل الكافي لشرائها وتوزيعها؛ تنظيم البنية التحتية اللوجستية وسلاسل التوريد؛ إعداد العيادات والعاملين الصحيين لإدارتها؛ ومشاركة المعلومات الدقيقة مع المجتمعات حتى يفهم الناس ما يتلقونه ويثقون فيه. سيمكن جزء من تمويل اليوم البلدان من استخدام التكنولوجيا المتطورة وأنظمة التسليم لتخطيط وتنفيذ طرح اللقاحات. وسيدعم أيضًا الجهود المبذولة لإشراك المجتمعات في العملية لزيادة الثقة وتحسين التواصل حول تدخلات كوفيد-19 الجديدة.

وقال بيل غيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة غيتس: “بفضل براعة المجتمع العلمي العالمي، نحقق الاختراقات الطبية المثيرة اللازمة لإنهاء الوباء. لدينا أدوية جديدة ولقاحات محتملة أكثر مما كنا نتوقعه في بداية العام. لكن هذه الابتكارات لن تنقذ الأرواح إلا إذا خرجت إلى العالم”.

وبينما يستعد العالم للشروع في تحدٍ لوجستي عالمي لم يسبق له مثيل من حيث الحجم والتعقيد، يمكنه الاستفادة من خبرة المنظمات العالمية مثل غافي وفاكسين الاينس (تحالف اللقاحات) وغلوبال فند (الصندوق العالمي)، التي تعاونت مع الحكومات لتقديم اللقاحات والاختبارات و العلاجات ضد الأمراض المعدية للأشخاص في البلدان منخفضة الدخل على مدى 20 عامًا. قالت ميليندا غيتس: “لحسن الحظ، فإن الوصول إلى الناس بأدوات إنقاذ الحياة هو أمر يعرف العالم كيف يقوم به”.

“ستكون المرحلة التالية من مكافحة هذا الوباء أكثر تكلفة بكثير من التطوير الأولي للقاحات آمنة وفعالة. إن التزامنا اليوم ليس سوى جزء بسيط مما هو مطلوب وسيركز على المجالات التي يمكن أن يضيف فيها العمل الخيري قيمة أفضل”، كما قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة غيتس مارك سوزمان. ينبغي على كل مؤسسة لها دور تلعبه في هذا المجال أن تكون سخية الآن. المنظمات متعددة الأطراف والحكومات الوطنية والشركات والمؤسسات الخيرية – يجب علينا جميعًا الاستثمار في التأكد من وصول الاختبارات والأدوية واللقاحات إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص.”

إجمالي التزامات كوفيد-19 حتى الآن

يرفع إعلان اليوم إجمالي التزامات المؤسسة للاستجابة العالمية لـ كوفيد-19 إلى 1.75 مليار دولار. وتأتي هذه الأموال من ثلاثة مصادر، بما في ذلك التزامات التمويل الجديدة المضافة إلى الميزانية البرنامجية السنوية للمؤسسة؛ تمويل المخاطر من صندوق الاستثمار الاستراتيجي للمؤسسة؛ وجزء من الأموال الموجهة من برامج المؤسسة حيث حدد المستفيدون احتياجات ملحة أو لديهم خبرة فريدة للتخفيف من آثار الوباء.

تشمل الالتزامات الإجمالية:

التمويل الذي تم تخصيصه مؤخرا. يشمل إجمالي الالتزام بالتمويل أكثر أكثر من 680 مليون دولار من الأموال الجديدة التي تمت الموافقة عليها في ضوء حالة الطوارئ الصحية العامة المتزايدة، فوق ما تخطط له المؤسسة للعام 2020. وتشمل الأمثلة:

المبلغ الذي تم الإعلان عنه اليوم 250 مليون دولار من أجلمواصلة تطويراللقاحات والاختبارات والعقاقير الجديدة لفيروس كوفيد-19 لضمانالتسليم العادل والسريع والمصعد لهذه المنتجات.

من أجلمواصلة تطويراللقاحات والاختبارات والعقاقير الجديدة لفيروس كوفيد-19 لضمانالتسليم العادل والسريع والمصعد لهذه المنتجات. 50.2 مليون دولار للمساعدة في إبطاء الانتشار من خلال دعم الجهود العالمية لتصميم وتنفيذ الاختبارات والتتبع وإجراءات الصحة العامة العاجلة الأخرى

للمساعدة في إبطاء الانتشار من خلال دعم الجهود العالمية لتصميم وتنفيذ الاختبارات والتتبع وإجراءات الصحة العامة العاجلة الأخرى 47.5 مليون دولار لتعزيز الاستجابات القطرية والإقليمية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا ومساعدة الشركاء على إعداد النظم الصحية للحالات المتزايدة

لتعزيز الاستجابات القطرية والإقليمية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا ومساعدة الشركاء على إعداد النظم الصحية للحالات المتزايدة 311.7 مليون دولار لتمويل تطوير وإنتاج وشراء وسائل التشخيص والعلاج واللقاحات الجديدة </2327 لكوفيد-19، بما ذلك: 156 مليون دولار لالتزام السوق المتقدم للقاحات كوفيد—19 لمؤسسة غافي ( COVAX AMC ) الذي يهدف إلى ضمان إمكانية الوصول إلى لقاحات كوفيد-19 وبأسعار معقولة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بمجرد توفرها 20 مليون دولار لدفع لقاحات إضافية مرشحة من خلال التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة 50 مليون دولار لمسرّع علاجات كوفيد-19 لتقييم الأدوية الحالية التي يمكن إعادة توظيفها لاستخدامها أثناء الجائحة ولتوسيع نطاق العلاجات الجديدة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل

لتمويل تطوير وإنتاج وشراء وسائل التشخيص والعلاج واللقاحات الجديدة </2327 لكوفيد-19، بما ذلك: 24.9 مليون دولار للتخفيف من الآثار الأوسع للوباء، مثل الانتعاش الاقتصادي والتعليم والفقر والمساواة بين الجنسين، بما في ذلك: 5 ملايين دولار لدعم منظمات الخدمة الاجتماعية في منطقة سياتل الكبرى 15 مليون دولار لتوفير البنية التحتية للاختبار التشخيصي لـ كوفيد-19 لما يصل إلى 10 كليات وجامعات سوداء تاريخيًا

للتخفيف من الآثار الأوسع للوباء، مثل الانتعاش الاقتصادي والتعليم والفقر والمساواة بين الجنسين، بما في ذلك: التمويل للتصنيع الذي يواجه المخاطر .وفرت المؤسسة ما يصل إلى 750 مليون دولار من الضمانات الكبيرة، والقروض القابلة للإعفاء، وغير ذلك من التمويل المعرض للخطر من صندوق الاستثمار الاستراتيجي الخاص بها لتمكين الشراء السريع للإمدادات الطبية الأساسية ومساعدة الشركات على تمويل إنتاج منتجات كوفيد-19 للمخاطر المنخفضة. والبلدان ذات الدخل المتوسط ، بما في ذلك::

.وفرت المؤسسة من الضمانات الكبيرة، والقروض القابلة للإعفاء، وغير ذلك من التمويل المعرض للخطر من صندوق الاستثمار الاستراتيجي الخاص بها لتمكين الشراء السريع للإمدادات الطبية الأساسية ومساعدة الشركات على تمويل إنتاج منتجات كوفيد-19 للمخاطر المنخفضة. والبلدان ذات الدخل المتوسط ، بما في ذلك:: ما يصل إلى 300 مليون دولار على هيئة قروض قابلة للإلغاء لدعم تصنيع ما يصل إلى 200 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل

على هيئة قروض قابلة للإلغاء لدعم تصنيع ما يصل إلى 200 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ما يصل إلى 200 مليون دولار على هيئة ضمانات لدعم التصنيع المعرض للخطر للأجسام المضادة وحيدة النسيلة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل

على هيئة ضمانات لدعم التصنيع المعرض للخطر للأجسام المضادة وحيدة النسيلة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ما يصل إلى 250 مليون دولارعلى هيئة ضمانات للمساعدة في توفير الاختبارات التشخيصة بأسعار معقولة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل

يستخدم صندوق الاستثمار الاستراتيجي أدوات مالية غير المنح لتحفيز الابتكار في القطاع الخاص ومواجهة تحديات السوق لتوسيع نطاق الابتكارات الصحية الجديدة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. يتم إعادة استثمار أي عوائد مالية يولدها صندوق الاستثمار الاستراتيجي في البرامج الخيرية لمؤسسة غيتس.

التمويل المخصص .نظرًا للتهديد الذي يمثله كوفيد-19 للصحة والتنمية العالميين، كان العديد من الجهات الممنوحة من المؤسسات في وضع فريد للاستفادة من العمل والخبرة الحالية لدعم استجابة كوفيد-19. خصصت المؤسسة أكثر من 315 مليون دولار من البرامج لدعم العمل المباشر بشأن كوفيد-19، مع الاستمرار في دعم الأولويات الحالية. على الرغم من أن هذا مبلغ كبير، إلا أنه يمثل جزءًا بسيطًا من حوالي 5 مليارات دولار تنفقها المؤسسة سنويًا عبر برامجها. تتضمن بعض الأمثلة ما يلي:

قام الفريق الذي يدعم توسيع نطاق الابتكارات بتمويل مبادرات لإطلاق منصة LumiraDx لتشخيص كوفيد-19 التشخيصية واختبارات التشخيص السريع للمستضدات المرتبطة بها في أفريقيا، بالتعاون مع مانحين آخرين..

لتشخيص كوفيد-19 في أفريقيا، بالتعاون مع مانحين آخرين.. قدمت عدة فرق مقادير مالية إضافية للشركاء الحاليين لدعم البحث والتطوير لتشخيصات وعلاجات ولقاحات كوفيد-19 الجديدة. .

. قدم الفريق الذي يدعم التوصيل العالمي للمنتجات الصحية الدعم للعديد من المستفيدين الحاليين من أجل شراء وتنسيق الأسواق لمعدات الحماية الشخصية والرعاية التنفسية وغيرها من الإمدادات الصحية لـ كوفيد-19. .

. لقد دعمنا منصة الإمدادات الطبية لأفريقيا لمساعدتها في شراء حوالي مليون جرعة من علاج الديكساميثازون لاستخدامها في إفريقيا.

لاستخدامها في إفريقيا. استفاد فريق تنظيم الأسرة من الاستطلاعات الحالية لفهم احتياجات الناس وسلوكياتهم خلال كوفيد-19. .فحين كان الباحثون يسألون النساء والشباب عن احتياجات موانع الحمل، كانوا يسألون أيضًا عن كوفيد-19 لتنوير استجابات السياسة.

.فحين كان الباحثون يسألون النساء والشباب عن احتياجات موانع الحمل، كانوا يسألون أيضًا عن كوفيد-19 لتنوير استجابات السياسة. قام الفريق الذي يدعم التعليم من الحضانة إلى الصف 12 والتعليم العالي بتحويل الأموال لدعمجهود الإغاثة الطارئة في المدارس..دعم هذا التمويل المدارس لأنها تكيفت مع عمليات الإغلاق وقدمت الدعم لأسر الطلاب ذوي الدخل المنخفض الذين ربما فقدوا السكن أو الطعام أو الأجور.

نبذة عن مؤسسة بيل ومليندا غيتس

مسترشدة بالاعتقاد بأن كل حياة لها قيمة متساوية، تعمل مؤسسة بيل ومليندا جيتس على مساعدة جميع الناس على عيش حياة صحية ومثمرة.في البلدان النامية، تركز المؤسسة على تحسين صحة الناس ومنحهم الفرصة لانتشال أنفسهم من الجوع والفقر المدقع.أما في الولايات المتحدة، تسعى المؤسسة إلى ضمان حصول جميع الأشخاص، خاصة أولئك الذين لديهم أقل الموارد، على الفرص التي يحتاجون إليها للنجاح في المدرسة والحياة.يقع مقر المؤسسة في سياتل بواشنطن، ويقودها الرئيس التنفيذي مارك سوزمان والرئيس المشارك وليام هنري غيتس الأب، تحت إشراف بيل ومليندا غيتس ووارين بافت.

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