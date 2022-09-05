‫”بيل كيان” ينضم إلى “سايفر كابيتال” كرئيس مجلس إدارة جديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 5 سبتمبر / أيلول 2022 /PRNewswire/ — بعد النجاح الباهر الذي حققته منذ إطلاقها وكجزء من استراتيجيتها التوسعية، أعلنت اليوم “سايفر كابيتال Cypher Capital” عن تعيين “بيل كيان”، كرئيس جديد لمجلس إدارتها. “سايفر كابيتال” هي منصة استثمار رائدة في مجال الأصول الرقمية، متعددة الاستراتيجيات، تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيسياً لها، وتغطي الإستثمار الجريء والأسواق العامة، الخوادم العقدية ومشاريع التعدين وغيرها. ينضم “بيل” إلى “سايفر كابيتال” حاملاً معه أكثر من 15 عامٍ من الخبرة في الاستثمار وإدارة أكثر من 20 مليار دولار.

وفي هذا المناسبة، علّق “بيل كيان” قائلاً: “يسعدني ويشرفني الانضمام إلى هذا الفريق الرائع الذي أنجز بالفعل الكثير في هذا المجال. وأضاف: “سايفر كابيتال وأنا نتشارك الرؤية نفسها، وأنا متحمس لتطويرها والانتقال بها إلى مستوى أعلى”.

قبل الانضمام إلى “سايفر كابيتال”، شغل “بيل” منصب الرئيس العالمي لجمع الإستثمارات لد ى بينانس لابس- Binance Labs وبينانس – Binance – أكبر منصة تداول عالمية للعملات الرقمية بحجم تداول تجاوز ال 34 تريليون دولار في العام 2021 وتملك 55٪ من حصة السوق العالمية. كما شغل “بيل” منصب رئيس الاستثمار في قسم التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا لدى “JD.COM“ – أحد أقطاب الإنترنت في آسيا بحجم أعمال يتجاوز 400 مليار دولار في معاملات التجارة الإلكترونية السنوية. و عمل “بيل” أيضًا مع “ Trustbridge Partners “، وهي شركة استثمار في الأسهم الخاصة تركز على مشاريع التكنولوجيا يدير أصول تتجاوز 15 مليار دولار، وقام بتنفيذ وإدارة مشاريع بأكثر من 20 مليار دولار في مجالات الويب 1.0 والويب 2.0 والويب 3.0 في حياته المهنية. يرى بيل نفسه أنه “مستثمر على شبكة الإنترنت”، يبحث عن مؤسّسين استثنائيين في مجال الويب 3.0.

بعد حصوله على إجازة في الهندسة من جامعة “شنغهاي جياو تونغ- Shanghai Jiao Tong University “، تم انتخابه نائبًا لرئيس اتحاد الطلبة بأعلى نسبة تصويت تم تسجيلها على الإطلاق. والجدير بالذكر أنه حاصل على ماجستير في العلوم المالية من جامعة “نانيانغ- Nanyang Technological University ” للتكنولوجيا وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة “تورونتو”. ويعمل بيل أيضًا في اللجنة التنفيذية لمؤسسة “ Hillhouse Value Investment “.

وفي هذا السياق، قال “بيل”: “هناك العديد من المبادرات قيد العمل في “سايفر كابيتال”، وأنا متحمس للعمل مع الفريق لتنفيذها على أرض الواقع أهمّها، أستوديو المشاريع ، ومشاريع مشتركة في قطاعات رقمية مختلفة، ومساحة عمل مشتركة تقع في جميرا بيتش ريزيدنس، دبي، مما يسمح للمؤسّسين بالمساهمة مجتمعين في مواجهة التحديات الرئيسية من أي مكان في العالم”.

واختتم بيل حديثه قائلًا: “لن نضع “سايفر كابيتال” على مسار النجاح الباهر فحسب، بل سننشئ أيضًا صندوقًا جديدًا يضم مزيجًا من المستثمرين الشرق أوسطيين المتنوعين وكبار مستثمري الإنترنت الآسيويين، بالإضافة إلى مستثمرين مؤسسيين عالميين”.

من جهته، علّق المؤسس والشريك العام في سايفر كابيتال “بيجان علي زاده” قائلاً: “إن حسّ بيل القيادي، بالإضافة إلى خبرته الواسعة في المجال، يجعلانه الشخص المثالي للقيام بهذا الدور. أتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع “بيل” لمواصلة تحقيق رؤية “سايفر كابيتال” ورسالتها وقيمها”.

حول سايفر كابيتال:

سايفر كابيتال، هي منصة استثمارية رائدة للأصول الرقمية متعددة الاستراتيجيات مقرها الإمارات العربية المتحدة، تغطي المشاريع والأسواق العامة والعقود ومشاريع التعدين وما إلى ذلك. من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع مؤسسي الجيل الثالث من الويب العالميين من الدرجة الأولى، سايفر كابيتال، لا تستثمر فقط في رؤوس الأموال، بل تشارك أيضًا اتصالاتها العالمية وخبراتها في هذا المجال لتمكين النجاح على المدى الطويل.

وتقوم سايفر كابيتال ببناء مركز يمتدّ على مساحة 10000 قدم مربع، لاستقطاب الشركات الناشئة في مجال البلوكتشين والعملات الرقمية والذي من المقرر افتتاحه في الربع الرابع من عام 2022 في “جميرا بيتش ريزيدنس”، دبي. ويعكس المركز التزام الشركة تجاه مجتمع البلوكتشين ورؤيتها لإرشاد وتوجيه أعضائها في جميع الأمور المتعلقة بمشاريعهم.

للمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة : https://cyphercapital.com

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صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1891819/Bill_Qian_ Chairman_Cypher_Capital.jpg