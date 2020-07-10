بيسانو تؤمن استثمارات بقيمة 2,5 مليون دولار في جولة قادتها إيليفيتور فنشورز الشركة الاستثمارية في التقنيات المالية بشرق ووسط أوروبا

بيسانو، المزود الأوروبي لتقنيات إدارة خبرات الأعمال، تؤمن تمويلاً للإسراع من عمليات التوسع

لندن، 10 يوليو/ تموز، 2020 /PRNewswire/ — أنهت بيسانو “Pisano“، شركة التقنيات الأوروبية التي تتيح للأعمال أن تستمع إلى صوت عملائها وموظفيها والمشاركة معهم في الوقت الفعلي وتحقيق عائدات أكبر من خلال تحسين خبرات العملاء والموظفين، جولتها الاستثمارية محققة 2,5 مليون دولار. وقادت الجولة شركة إيليفيتور فنشورز (إي في) “Elevator Ventures (EV)” الشركة الاستثمارية في التقنيات المالية بشرق ووسط أوروبا، والتي تعد ذراع رأس المال الاستثماري لبنك رايفايزن انترناشيونال “Raiffeisen Bank International (RBI)“.

ومنذ تأسيسها في 2015، تعمل شركة بيسانو الآن في أكثر من 20 دولة في أوروبا، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، ومنطقة آسيا والمحيط الهادي. ومع استثماراتها وشراكاتها الجديدة، تستهدف الشركة التركيز على النمو وتعزيز حضورها في سوق وسط وشرق أوروبا.

وبهذه المناسبة، صرح أوزغان ديمير “Ozgan Demir“، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بيسانو، قائلاً: “بدأ تعاوننا مع إي في من خلال برنامج الشراكة في التقنيات المالية لبنك رايفايزن انترناشيونال المعروف باسم إيليفيتور لاب “Elevator Lab“، حيث شاركنا حلولنا من منظور الشركات الناشئة. وتطورت العلاقة من إثبات المفاهيم الناجح مع بنك رايفايزن انترناشيونال وحتى الاستثمار في النمو”. ويضيف “سنواصل الاستثمار في المواهب، والتقنية، والقيادة عبر المؤسسة لتحقيق قيمة أكبر للموظفين، والعملاء، والمستثمرين”.

وتعمل حلول إدارة الخبرات من شركة بيسانو على تحويل طريقة عمل المؤسسات التي من قبيل بنك رايفايزن انترناشيونال، وإيش بنك التركي “İş Bank“، ومؤسسة أكسا “AXA“، ومؤسسة فستيل “Vestel“، ولاندمارك جروب “Landmark Group” من خلال تقليل الفجوة في الخبرات بين المؤسسات – من ميدان العمل، وحتى قاعات مجلس الإدارة. مما يترتب عليه موظفون أكثر انخراطًا، وعملاء أكثر رضًا، وأعمال أكثر ربحية.

ومن جانبه، صرح توماس موشار “Thomas Muchar“، عضو مجلس الإدارة المنتدب بشركة إيليفيتور فنشورز، قائلاً: “نحن نشهد خبرات عملاء فائقة باعتبارها أحد عوامل النجاح الرئيسية في النشاط المصرفي. وبالإضافة إلى منصة بيسانو الفعالة، فقد أقنعتنا كذلك ملاءمة المؤسسات المالية والخدمات الإضافية بالاستثمار”.

نبذة عن بيسانو:

تحفز تقنيات بيسانو المئات من مؤسسات الأعمال حول العالم على تقديم خبرات استثنائية للموظفين والعملاء. مما يسهل من تجميع التقييمات، وتحليل البيانات، والتواصل في الوقت الفعلي عبر القنوات الرقمية وغير المتصلة. مما يترتب عليه موظفون أكثر انخراطًا، وعملاء أكثر رضًا، وأعمال أكثر ربحية. وتأسست شركة بيسانو عام 2015 ومقرها لندن، وتخدم العملاء في أكثر من 20 دولة حول العالم.

www.pisano.co

مجموعة صحفية:

https://drive.google.com/ drive/folders/ 1Xci17Dy3zZyDAfFUmFOwE- hoD56F9VNb

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1212707/Pisano_Platform. jpg