‫بيتابس تطلق SwitchOn®، الجيل القادم من حلول الدفع

توفر منصة SwitchOn ® من بيتابس قدرات وقيمة ومرونة لا مثيل لها للمؤسسات المالية الراسخة والتكنولوجيا المالية والتجار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 8 يونيو / حزيران 2022 /PRNewswire/ — حققت بيتابس – منصة معالجة المدفوعات الحائزة على جوائز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بداية سريعة العام الحالي في سعيها إلى ريادة مدفوعات الجيل القادم، من خلال الإعلان عن ملكيتها للمنزل الجديد وهو إطلاق منصتها الموحدة الجديدة للمدفوعات ومعالجة المعاملات التي تم التحقق من صحتها عالميًا، والتأكد

, PayTabs SwitchOn®.



بعد عمليات إطلاق متعددة مع العملاء في جميع أنحاء المنطقة، يتضمن الحل المعتمد من صناعة بطاقات الدفع ( PCI ) نظام التبديل والتفويض، ونظام إدارة البطاقات والمحفظة، وبوابة واجهة

برمجة التطبيقات الموحدة.

PayTabs SwitchOn ® متاح الآن للنشر المحلي، بتكلفة بسيطة. ومن خلال الملكية الفكرية الخاصة به والمبنية على خبرة عميقة في حالات الاستخدام، يهدف الحل المرن والمقنع إلى تمكين الابتكار في المنطقة من خلال تمكين تنسيق المدفوعات المرنة على نطاق واسع.

وباعتبارها أحد عوامل تمكين التكنولوجيا المالية في المنطقة، تتمثل مهمة بيتابس في تبسيط تجربة المدفوعات الموحدة وقيمتها للاعبين الرئيسيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها وتنسيقها. وستجد شركات التكنولوجيا المالية أنها مناسبة بشكل خاص للامتثال للوائح المحلية داخل البلد.

يتم تلبية الاحتياجات المحددة للمؤسسات المالية القائمة وشركات التكنولوجيا المالية من خلال أوضاع النشر المعيارية والهجينة المتاحة.

تم تصميم بنية PayTabs SwitchOn ® لضمان قدرة فريدة على تنسيق الدفع تسمح للعملاء من مختلف الصناعات والتوسع بتحقيق أقصى قدر من الفوائد التي يحصلون عليها أثناء وجودهم جنبًا إلى جنب مع الأنظمة القديمة.

من نظام إدارة البطاقات والمحفظة إلى بوابة APM الموحدة والمرور عبر مختلف وحدات القيمة المضافة، يمكن للعملاء اختيار ما يناسب احتياجاتهم. سيضمن خبراء بيتابس توفير وضع النشر الصحيح، سواء كان خدمة مدارة مستضافة أو محلية أو مختلطة. توفر بيتابس أيضًا حلول العلامة البيضاء المخصصة للملائمة.

يوفر حل بيتابس SwitchOn® لمدفوعات القنوات المتعددة وطرق النشر الخاصة بها إجابات ويتحقق من جميع المربعات للطلب المتزايد على الحلول المتوافقة مع توجيهات ولوائح توطين البيانات لكل بلد تشغيل. مما يمكن العلامات التجارية والشركات الكبيرة عبر البلدان والمناطق من إدارة تعقيدات الدفع الخاصة بها من خلال عرض 360 درجة، مما يقلل من التبعيات مع أطراف ثالثة وبالتالي تبسيط السرعة إلى السوق.

وتعليقًا على إطلاق تطبيق “ PayTabs SwitchOn® “، قال جونسون إس ساسيكومار، رئيس الاستراتيجية في مجموعة “ PayTabs”: ” في عصر ما بعد كوفيد 19 من المدفوعات الناشئة، هذه أخبار جيدة للمنطقة. من خلال تنسيق تقنية رائدة وبصفتنا مهندسي الجيل التالي من أنظمة الدفع، قمنا برفع قدراتنا على معالجة الدفع. مع PayTabs SwitchOn® ، أصبحنا الآن قادرين على تقديم تجربة دفع بزاوية 360 درجة في غضون أسابيع قليلة، بجزء صغير من التكلفة”.

وأضاف تاف موريس، نائب رئيس قسم بيتابس – رئيس قسم SaaS : “ SwitchOn هي القوة الكامنة وراء حلول معالجة الدفع من الجيل التالي من بيتابس.”

نبذة عن بيتابس

بيتابس هي شركة رائدة في مجال حلول المدفوعات حائزة على جوائز أسسها رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الجوف في عام 2014.

تقوم بيتابس بمعالجة المعاملات بعملات وأسواق متعددة، بأمن وأمان. باستخدام المكونات الإضافية لواجهة برمجة التطبيقات، تسهل بيتابس حلول التجارة الإلكترونية B2B السلسة للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الصناعات، “لتوصيل وتشغيل” ميزات الدفع على مواقعها على الويب. تفخر بيتابس بتقديم خدمات الفواتير الإلكترونية التي تمكن الشركات من الاستمتاع بالفواتير الرقمية أو الدفع عن طريق رمز الاستجابة السريعة أو روابط الدفع الآمنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ومع كونها مدعومة في الأصل من قِبَل “وعد” الخاصة بأرامكو السعودية، ومن ثم من قِبَل الاستثمار السعودي الخاص، فقد قامت بيتابس على مر السنين ببناء وتصدير مجموعة كاملة من الحلول التي من شأنها تغيير قواعد اللعبة. وتشمل تطبيقات الهاتف المحمول والضيافة والتطبيقات الحكومية والتعليمية وشركات الطيران والسفر والنقل وحلول الفواتير، من أجل ربط سلسلة أسواق الشركات التي تُقدَّر بمليارات الدولارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

في عام 2021، أطلقت بيتابس “PT Touch” ، وهو أول حل SoftPOS في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحويل الهواتف الذكية إلى محطات نقاط بيع تجارية. في الشهر الماضي، أطلقت بيتابس منصة التجارة الاجتماعية الخاصة بها، “ Paymes ” لتسهيل المدفوعات للتجار المتناهيين الصغر.

ومع كونها مُغيِّرة لقواعد اللعبة في مجال المدفوعات العالمية، بيتابس لديها مكاتب مخصصة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ووجود في أماكن أخرى بما في ذلك مصر. الشركة هي صاحبة عمل تكافؤ الفرص مع فريق متنوع ومتعدد الثقافات من أكثر من عشرين جنسية.

المزيد من معالم Paytabs على: https://site.paytabs.com/en/