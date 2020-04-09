بيان رئيس مجلس إدارة شركة مندراي عن جهود الشركة لمكافحة وباء كوفيد-19

شنجن، الصين، 9 نيسان/أبريل، 2020 / بي آر نيوزواير / — مندراي (SZSE: 300760) – فيما يلقي وباء كوفيد-19 بظلاله الداكنة على صحة الناس، يكافح الناس حول العالم هذا الفيروس بدون كلل. نحيي كل أفراد الطواقم الطبية على جهودهم الشجاعة لإنقاذ حياة المرضى ومكافحة تفشي المرض. بصفتنا مزودًا رائدًا للأجهزة والحلول الطبية في الصين، فقد كنا القوة الرئيسية منذ اندلاع الوباء في الصين، حيث نعمل على مدار الساعة لدعم المتخصصين في الرعاية الصحية. الآن وبعد أن انتشر الفيروس في جميع أنحاء العالم، نقوم بتوصيل الخبراء الطبيين الدوليين بعضهم ببعض عبر التقنية ونوفر علاجًا دقيقًا للمرضى عبر المنتجات والخدمات المتقدمة، بالإضافة إلى تقديم الرؤى الطبية القيمة.

نضع دائمًا احتياجات العملاء في المقام الأول. لتقديم أفضل الحلول المخصصة للتعامل معوباء كوفيد-19، عملنا بشكل وثيق مع المتخصصين في الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم وحددنا نقاط الألم الخاصة بهم والتي تتفاوت من منطقة إلى أخرى. وفي مواجهة ارتفاع حجم التركيب وحركة المرور غير المستقرة والبيئة الخطرة، التزم مهندسو الخدمة الميدانية لدينا ببروتوكولات صارمة وقدموا مساعدة آمنة وفي الوقت المناسب لمقدمي الرعاية الصحية. منتجاتنا السهلة الاستخدام والمتعددة الوظائف من وحدات PMLS و IVD و MIS مجهزة بالكامل لضمان رعاية صحية أفضل لمزيد من المرضى. بالإضافة إلى ذلك، فإن حل تكنولوجيا المعلومات لدينا والتوجيهات السريرية عبر الإنترنت تضمن أن مقدمي الرعاية الصحية يمكنهم علاج المرضى بشكل مناسب دون الإصابة بالفيروس. كمنصة لتبادل المعرفة، قمنا بدعوة خبراء صينيين لتبادل رؤاهم في علاج مرضىكوفيد-19مع المهنيين الطبيين في جميع أنحاء العالم على برنامجنا على الويب. سنستكشف المزيد من الإمكانيات حيث يمكننا دعم المرضى والمتخصصين في الرعاية الصحية الذين يقاتلون ضد الفيروس.

نحن نبذل قصارى جهدنا لزيادة القدرة التصنيعية. تعتبر منتجاتنا الطبية، بما في ذلك أجهزة مراقبة المرضى وأجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة الموجات فوق الصوتية، حاسمة في تشخيص وعلاج مرضىكوفيد-19. وفي مواجهة الطلب المتزايد من مقدمي الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم وتعطيل سلسلة التوريد العالمية، تعاونا مع الحكومات والموردين لتخفيف النقص وحماية خط الإنتاج. قام موظفونا في مركز التصنيع بإلغاء العطلات الرسمية وبفضل عملهم الشاق، فقد ضاعفنا قدرات التصنيع. وبينما نحافظ على استمرارية العمل، اتخذنا أيضًا خطوات صحية عامة صارمة لضمان سلامة منتجاتنا خلال عملية التصنيع بأكملها.

نعتز بصحة موظفينا. يعتمد نجاحنا على احترافهم وكفاءتهم ومسؤوليتهم في العمل. لحماية موظفينا في جميع أنحاء العالم، قيدنا التنقل للوصول إلى مراكز العمل ورتبنا مؤتمرات عبر الإنترنت بدلاً من ذلك. لقد طلبنا من المكاتب الإقليمية اتباع المبادئ التوجيهية للسلطات الصحية المحلية وبدء بروتوكول العمل من المنزل. مع تباطؤ انتشار الفيروس في الصين، قمنا بزيادة إجراءات التعقيم والتنظيف للمرافق المكتبية، وقدمنا أقنعة جراحية في مكان العمل، ومارسنا التباعد الاجتماعي ورصدنا صحة موظفينا عن طريق فحص درجة الحرارة على أساس يومي. سنواصل تنفيذ تدابير النظافة هذه في المكاتب الإقليمية وتوفير بيئة عمل آمنة لجميع موظفينا. بفضل إرشادات الحماية الصارمة الخاصة بنا، نحن فخورون جدًا بالإعلان عن عدم إصابة أي من موظفي الخدمة الميدانية لدينا.

في الوقت الذي أصبحت فيه مهمة إنقاذ الأرواح أكثر أهمية من أي وقت مضى، نبذل قصارى جهدنا لجعل الرعاية الصحية في متناول اليد. حتى الآن، تبرعنا بأجهزة بقيمة 4.6 مليون دولار أميركي للمستشفيات في جميع أنحاء العالم. سنستمر في حماية صحة وسلامة موظفينا، والوقوف مع مقدمي الرعاية الصحية وتقديم رعاية أفضل للمرضى في جميع أنحاء العالم.

أطيب التحيات،

لي شيتنغ

رئيس مجلس إدارة مندراي