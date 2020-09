بورصة برمودا وشركة ميامي الدولية القابضة تعلنان إدراج صندوق المؤشرات المتداولة لمؤشر هاشديكس ناسداك كريبتو في البورصة

تأسست بورصة برمودا في عام 1971 وهي الآن السوق الإلكترونية الرائدة للأوراق المالية الخارجية. تخصصت بورصة برمودا في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم، وإصدارات الديون، والصناديق، وصناديق الاستثمار، وأذونات المشتقات والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين (ILS). بورصة برمودا معترف بها من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية “United States Securities and Exchange Commission” كسوق أوراق مالية خارجية معينة، وهي عضو في الاتحاد العالمي للبورصات “World Federation of Exchanges”، وعضو منتسب في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية “IOSCO” وعضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “O.E.C.D“. تتمتع بورصة برمودا بوضع البورصة المعتمد بموجب قواعد الضرائب الأسترالية لصندوق الاستثمار الأجنبي (FIF)؛ وضع التبادل الاستثماري المعين من قبل هيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة “UK’s Financial Services Authority”؛ وهي بورصة معترف بها من قبل هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية “UK HM Revenue” وتحظى بحالة الصرف المعينة بموجب قانون ضريبة الدخل الكندي وعضو في جمعية إيداع الأوراق المالية المركزية الأمريكية “America’s Central Securities Depository Association“.

