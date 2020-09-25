بورصة برمودا وشركة ميامي الدولية القابضة تعلنان إدراج صندوق المؤشرات المتداولة لمؤشر هاشديكس ناسداك كريبتو في البورصة

هاميلتون وبرمودا وبرنستون، نيو جيرسي، 25 سبتمبر/أيلول 2020 /PRNewswire/ — اليوم، أعلنت بورصة برمودا “Bermuda Stock Exchange” ‏(BSX) والشركة الأم شركة ميامي الدولية القابضة “Miami International Holdings, Inc.‏” (MIH) أنه تمت الموافقة على إدراج صندوق المؤشرات المتداولة لمؤشر هاشديكس ناسداك كريبتو “Hashdex Nasdaq Crypto Index ETF” في بورصة برمودا.

وفي هذه المناسبة، علق رئيس بورصة برمودا ورئيسها التنفيذي Greg Wojciechowski “غريغ ووجسيكوفسكي” قائلًا إن الفريق في بورصة برمودا يرحب بإدراج صندوق المؤشرات المتداولة لمؤشر هاشديكس ناسداك كريبتو. إن إدراج صندوق المؤشرات المتداولة هو أول هيكل من نوعه يتم إدراجه في بورصة برمودا، ويتوافق مع استراتيجية بورصة برمودا طويلة الأجل لدعم الفرص في صناعة التكنولوجيا المالية النامية والبحث عنها.

وفي هذا الصدد، صرح Thomas P. Gallagher “توماس ب جالاغير”، رئيس بورصة برمودا ورئيس شركة ميامي الدولية القابضة ورئيسها التنفيذي قائلًا، يسعدنا أن صندوق المؤشرات المتداولة لمؤشر هاشديكس ناسداك كريبتو تم اختياره لإدراجه في بورصة برمودا – وهو تطور يؤكد التزام بورصة برمودا بتقديم دعم في البورصة لسوق أصول الأوراق المالية الرقمية الناشئ. كانت ثقافة برمودا المبتكرة ومكانتها كمركز مالي دولي ناجح من المساهمين الرئيسيين في قرار شركة ميامي الدولية القابضة بالاستثمار في بورصة بورمودا وبرمودا”.

ومن جهته قال Marcelo Sampaio “مارسيلو سامبايو”، الرئيس التنفيذي لشركة هاشديكس “Hashdex”، نحن متحمسون حقًا لتقديم أول صندوق حقيقي للمؤشرات المتداولة المشفرة إلى السوق بدعم من بورصة برمودا وشركة ميامي الدولة القابضة وشركة ناسداك. نعتقد أن إطلاق صندوق المؤشرات المتداولة لمؤشر هاشديكس ناسداك كريبتو يعتبر أمرًا مهمًا ومن المنتظر أن يحول الأسواق المالية بشكل كبير في السنوات القادمة.

إن صندوق المؤشرات المتداولة لمؤشر هاشديكس ناسداك كريبتو هو صندوق استثمار مفتوح حيث سيعمل كصندوق مؤشرات متداولة تقليدي، مع آلية إنشاء واسترداد تتضمن تسليم سلة من الأصول أو النقد من قبل المشاركين المعتمدين. وسيتتبع مؤشر ناسداك كريبتو ليمثل الساحة المؤسسية القابلة للاستثمار لأصول العملة المشفرة.

عملت شركة أبيلي (برمودا) المحدودة “Appleby (Bermuda) Limited” بصفتها مستشارًا لبرمودا عن صندوق المؤشرات المتداولة لمؤشر هاشديكس ناسداك كريبتو وأدرجت شركة كاليرين بي إس إكس للخدمات المحدودة “Clarien BSX Services Limited” بصفتها راعي لبورصة برمودا. ومن ناحية أخرى، صرح Steven Rees Davies “ستيفن ريس ديفيز”، شريك أبيلي، بأن إدراج مؤشر هاشديكس ناسداك كريبتو في صندوق المؤشرات المتداولة في بورصة برمودا يعد إنجازًا رائعًا لكل من فريقي هاشديكس وبورصة برمودا وهو دليل على مدى واقعية الفرص المتاحة في قطاع الأصول الرقمية لأولئك الراغبين في التفكير الإبداعي وإيجاد حلول تسهل الوصول المنظم إلى أسواق جديدة.

من خلال حصص ملكيتها في بورصة برمودا، ستوفر شركة ميامي الدولية القابضة دعمًا إضافيًا لسوق التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التأمين و(إعادة) التأمين العالمي على نطاق عالمي.

بورصة برمودا هي سوق أوراق مالية خارجية إلكترونية تمامًا تنظمه هيئة النقد في برمودا “BMA“. تخصصت في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم، وإصدارات الديون، والصناديق، وصناديق الاستثمار، وأذونات المشتقات كما أنها رائدة في إدراج الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين (ILS).

للمزيد من المعلومات عن بورصة برمودا، يُرجى زيارة www.bsx.com.

جهة مراسلات الشركة: شركة ميامي الدولية القابضة ناتالي كاي، وكالة كارما “Karma Agency” nkay@karmaagency.com بورصة برمودا جاسينثا هيوز jhughes@bsx.com

عن بورصة برمودا

تأسست بورصة برمودا في عام 1971 وهي الآن السوق الإلكترونية الرائدة للأوراق المالية الخارجية. تخصصت بورصة برمودا في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم، وإصدارات الديون، والصناديق، وصناديق الاستثمار، وأذونات المشتقات والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين (ILS). بورصة برمودا معترف بها من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية “United States Securities and Exchange Commission” كسوق أوراق مالية خارجية معينة، وهي عضو في الاتحاد العالمي للبورصات “World Federation of Exchanges”، وعضو منتسب في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية “IOSCO” وعضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “O.E.C.D“. تتمتع بورصة برمودا بوضع البورصة المعتمد بموجب قواعد الضرائب الأسترالية لصندوق الاستثمار الأجنبي (FIF)؛ وضع التبادل الاستثماري المعين من قبل هيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة “UK’s Financial Services Authority”؛ وهي بورصة معترف بها من قبل هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية “UK HM Revenue” وتحظى بحالة الصرف المعينة بموجب قانون ضريبة الدخل الكندي وعضو في جمعية إيداع الأوراق المالية المركزية الأمريكية “America’s Central Securities Depository Association“.

نبذة عن شركة ميامي الدولية القابضة ومجموعة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية ( MIAX )

شركة ميامي الدولية القابضة هي الشركة القابضة الأم لشركة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية المحدودة (MIAX®‎)، وشركة مياكس بيرل المحدودة (MIAX PEARL®‎) ومياكس إيمرالد المحدودة (MIAX Emerald™‎ بالإضافة إلى شركة مياكس MIAX ومياكس بيريل MIAX PEARL، ‏ومجموعة مياكس إكستشينج MIAX Exchange™‎. كما تمتلك شركة ميامي الدولية القابضة حصة غالبة في بورصة برمودا.

تتبادل بورصات ميامي الدولية للأوراق المالية ومياكس بيرل ومياكس إيمرالد الخيارات للاستفادة من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في مجال مجموعة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية لتزويد الشركات الأعضاء بالأسعار التقليدية والتخصيص التناسبي (بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية المحدودة)، وتسعير المتلقي والمانح وتخصيص وقت السعر (مايكس بيرل) وهيكل سوق هجين مع تسعير المتلقي والمانح والتخصيص التناسبي (مايكس إيمرالد).

تعمل خيارات بورصة مياكس “MIAX Options” كمكان صرف حصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشر تقلب سبايكس “SPIKES®‎” (رمز التداول: SPIKE (سبايك))، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في إيصال إيداع ستاندرد آند بورز “SPDR®‎” إس وبي 500 (S&P 500)® صندوق المؤشرات المتداولة إس بي واي (SPY).

ستطلق شركة ميامي الدولية القابضة أول بورصة للأسهم، أسهم مياكس بيرل، في 25 سبتمبر 2020. ستوفر أسهم مياكس بيرل لأعضائها أفضل أداء في فئتها من خلال مزيج من الحتمية العالية وزمن الانتظار المنخفض والإنتاجية العالية. ستتمتع أسهم مياكس بيرل بنموذج تسعير للتداول وتخصيص سعر للوقت.

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية ومركز العمليات الوطنية في برينستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية تقع في ميامي، فلوريدا.

لمعرفة المزيد عن شركة ميامي الدولية القابضة ومجموعة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية www.MIAXOptions.com.

إخلاء المسؤولية ومذكرة تحذيرية عن البيانات الاستشرافية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة ميامي الدولية القابضة (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، الشركة) أو بورصة برمودا، ويجب ألا يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها، حيث سيعد هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية، بما في ذلك بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح الدعاوى القضائية الخاصة بالأوراق المالية لعام 1995. تصف البيانات الاستشرافية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “ربما” أو “مستقبلًا” أو “خطة” أو “مخططة” أو “سوف” أو “ينبغي” أو “متوقع” “يُتوقع” أو “مسودة” أو “أخيرًا” أو “مُعد”. يتم تحذيرك من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية.

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